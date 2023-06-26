Отправляемся в Абхазию не за пляжным отдыхом и бесконечными экскурсиями — есть вариант повеселее. Будем с ветерком кататься по бурным речкам и бездорожью на УАЗе, поднимемся на хребет Ацетук верхом на лошадях, устроим пикник с видом на горы и совершим походы к горным озёрам по цветущим лугам мимо высоких скал и реликтовых лесов. Торопиться и ставить рекорды не будем. Наша цель — получить удовольствие от прогулки, насладиться пейзажами и сделать сочные кадры. А ещё побываем на даче И. Сталина, увидим развалины древнего храма и знаменитую Колоннаду.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 10 лет.

Вам понадобятся:

- Банковская карта и обязательно наличные.

⁃ Удобная обувь, подходящая для прогулок в горах: кроссовки/трекинговые ботинки.

⁃ Купальник.

⁃ Любимый дождевик. Если такого не имеется, мы вам его предоставим.

⁃ Спортивный костюм, в котором вам будет комфортно прохладным вечером в горах.

⁃ Крем с защитой от солнца, очки, кепку или любой другой головной убор.

⁃ Паспорт РФ (можно загранпаспорт, если вам он ближе) и полис.

Отмена бронирования в срок за 15 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесённых расходов (не менее 15% от стоимости тура). Если вы находите себе замену — возврат 100%.