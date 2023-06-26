Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Отправляемся в Абхазию не за пляжным отдыхом и бесконечными экскурсиями — есть вариант повеселее.
Будем с ветерком кататься по бурным речкам и бездорожью на УАЗе, поднимемся на хребет Ацетук верхом на лошадях, устроим пикник с видом на горы и совершим походы к горным озёрам по цветущим лугам мимо высоких скал и реликтовых лесов. Торопиться и ставить рекорды не будем. Наша цель — получить удовольствие от прогулки, насладиться пейзажами и сделать сочные кадры. А ещё побываем на даче И. Сталина, увидим развалины древнего храма и знаменитую Колоннаду.
Будем с ветерком кататься по бурным речкам и бездорожью на УАЗе, поднимемся на хребет Ацетук верхом на лошадях, устроим пикник с видом на горы и совершим походы к горным озёрам по цветущим лугам мимо высоких скал и реликтовых лесов. Торопиться и ставить рекорды не будем. Наша цель — получить удовольствие от прогулки, насладиться пейзажами и сделать сочные кадры. А ещё побываем на даче И. Сталина, увидим развалины древнего храма и знаменитую Колоннаду.
Ближайшие даты:
26
июн
июн
17
июл
июл
14
авг
авг
11
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 10 лет.
Вам понадобятся:
- Банковская карта и обязательно наличные.
⁃ Удобная обувь, подходящая для прогулок в горах: кроссовки/трекинговые ботинки.
⁃ Купальник.
⁃ Любимый дождевик. Если такого не имеется, мы вам его предоставим.
⁃ Спортивный костюм, в котором вам будет комфортно прохладным вечером в горах.
⁃ Крем с защитой от солнца, очки, кепку или любой другой головной убор.
⁃ Паспорт РФ (можно загранпаспорт, если вам он ближе) и полис.
Отмена бронирования в срок за 15 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесённых расходов (не менее 15% от стоимости тура). Если вы находите себе замену — возврат 100%.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ), 10:00Завершение: КПП Псоу, Абхазия (перед пунктом пограничного контроля), 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Гагре
Роман, родом из Воронежа. Уже третий год занимаюсь туризмом, знакомлю вас с новыми местами и радую яркими эмоциями! Теперь в Грузии! Люблю природу во всех её проявлениях! Помимо классических локаций, со мной вы увидите высокогорье и интересные места без толп туристов. Жизнь - это эмоциональные моменты, которые мы проживаем, а не день сурка. Добавлю ярких моментов в вашу жизнь. Туры проводит команда гидов.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании