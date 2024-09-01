На Рождество – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Вене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вена в вашем ритме
На машине
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Вена - первое знакомство
Пешая
99 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Почувствовать себя венцем
Пешая
50 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    1 сентября 2024
    Вена - первое знакомство
    Спасибо большое Ольге, увлекательно, понятно, интересно. Были с 3-мя детьми и не смотря на это, экскурсия прошла отлично.
  • Н
    Наталия
    29 августа 2024
    Вена в вашем ритме
    Получилась очень познавательная и интересная экскурсия. Константин замечательный рассказчик. Обязательно обратимся ещё раз. Спасибо!
  • В
    Всеволод
    26 августа 2024
    Вена - первое знакомство
    Все понравилось. Рекомендую!
  • М
    Марк
    25 августа 2024
    Вена - первое знакомство
    Очень познавательная экскурсия! Гид очень хорошо знает историю и город!
  • А
    Анжела
    18 августа 2024
    Почувствовать себя венцем
    Несмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатила по городу. Мы многое
    читать дальше

    посмотрели и услышали. Очень рекомендую и тем, кто первый раз в Вене а также, тем кто хочет получить более глубокую историческую информацию.

    Несмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатилаНесмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатилаНесмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатила
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Вена в вашем ритме
    Спасибо за экскурсию! Идеально для впервые приехавших в Вену, познакомиться с городом. Прекрасная экскурсия!
  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Вена в вашем ритме
    Нам очень понравилась экскурсия с Сюзанной, все было интересно и увлекательно. Спасибо большое.
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Почувствовать себя венцем
    Замечательная увлекательная и познавательная экскурсия по Вене! Уникальные истории, которые невозможно прочитать в книгах и оригинальные рассказы. Безусловно, рекомендую Лилию как опытного и профессионального гида! Огромное спасибо за прекрасный день!
  • И
    Илья
    25 декабря 2023
    Почувствовать себя венцем
    Отличная экскурсия! Было очень интересно, нескучно и полезно! Огромное спасибо Лилее!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вена в вашем ритме
  2. Вена - первое знакомство
  3. Почувствовать себя венцем
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в сентябре 2024
Сейчас в Вене в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 169. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 178 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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