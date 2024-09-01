2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina1 сентября 2024Спасибо большое Ольге, увлекательно, понятно, интересно. Были с 3-мя детьми и не смотря на это, экскурсия прошла отлично.
- ННаталия29 августа 2024Получилась очень познавательная и интересная экскурсия. Константин замечательный рассказчик. Обязательно обратимся ещё раз. Спасибо!
- ВВсеволод26 августа 2024Все понравилось. Рекомендую!
- ММарк25 августа 2024Очень познавательная экскурсия! Гид очень хорошо знает историю и город!
- ААнжела18 августа 2024Несмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатила по городу. Мы многое
- ЕЕлена31 июля 2024Спасибо за экскурсию! Идеально для впервые приехавших в Вену, познакомиться с городом. Прекрасная экскурсия!
- ААлександр17 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Сюзанной, все было интересно и увлекательно. Спасибо большое.
- ЕЕлена15 апреля 2024Замечательная увлекательная и познавательная экскурсия по Вене! Уникальные истории, которые невозможно прочитать в книгах и оригинальные рассказы. Безусловно, рекомендую Лилию как опытного и профессионального гида! Огромное спасибо за прекрасный день!
- ИИлья25 декабря 2023Отличная экскурсия! Было очень интересно, нескучно и полезно! Огромное спасибо Лилее!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в сентябре 2024
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