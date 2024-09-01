I Irina Вена - первое знакомство Спасибо большое Ольге, увлекательно, понятно, интересно. Были с 3-мя детьми и не смотря на это, экскурсия прошла отлично.

Н Наталия Вена в вашем ритме Получилась очень познавательная и интересная экскурсия. Константин замечательный рассказчик. Обязательно обратимся ещё раз. Спасибо!

В Всеволод Вена - первое знакомство Все понравилось. Рекомендую!

М Марк Вена - первое знакомство Очень познавательная экскурсия! Гид очень хорошо знает историю и город!

А Анжела Почувствовать себя венцем читать дальше посмотрели и услышали. Очень рекомендую и тем, кто первый раз в Вене а также, тем кто хочет получить более глубокую историческую информацию. Несмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатила по городу. Мы многое

Е Елена Вена в вашем ритме Спасибо за экскурсию! Идеально для впервые приехавших в Вену, познакомиться с городом. Прекрасная экскурсия!

А Александр Вена в вашем ритме Нам очень понравилась экскурсия с Сюзанной, все было интересно и увлекательно. Спасибо большое.

Е Елена Почувствовать себя венцем Замечательная увлекательная и познавательная экскурсия по Вене! Уникальные истории, которые невозможно прочитать в книгах и оригинальные рассказы. Безусловно, рекомендую Лилию как опытного и профессионального гида! Огромное спасибо за прекрасный день!