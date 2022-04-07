Нас ждет всемирно известный храм вечного огня Атешгях в 30 км от Баку, где можно наблюдать уникальное природное явление. Природный газ выходит на поверхность и загорается, соприкасаясь с кислородом. Храм был сооружен в 17-18 веках индусской общиной сикхов, проживавших в Баку. В древности на этой территории находилось святилище зороастрийцев — огнепоклонников.

Мы посетим археолого-этнографический музейный комплекс Гала с древними курганами, склепами, домами, мечетями, банями и другими сооружениями от 3 тысячелетия до н. э. до 20 века н. э.

Янардаг — одна из самых интересных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Охваченный пламенем склон горы на протяжении нескольких тысячелетий невозможно потушить дождем или засыпать песком. Выходящий на земную поверхность природный газ создает завораживающий огненный пейзаж.