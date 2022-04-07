Экскурсия по Апшерону

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проходит в сопровождении русскоязычного водителя.
Экскурсия по Апшерону
Экскурсия по Апшерону
Экскурсия по Апшерону
Экскурсия по Апшерону
Экскурсия по Апшерону

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Атешгях
  • Музейный Комплекс Гала
  • Янардаг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Нас ждет всемирно известный храм вечного огня Атешгях в 30 км от Баку, где можно наблюдать уникальное природное явление. Природный газ выходит на поверхность и загорается, соприкасаясь с кислородом. Храм был сооружен в 17-18 веках индусской общиной сикхов, проживавших в Баку. В древности на этой территории находилось святилище зороастрийцев — огнепоклонников.

Мы посетим археолого-этнографический музейный комплекс Гала с древними курганами, склепами, домами, мечетями, банями и другими сооружениями от 3 тысячелетия до н. э. до 20 века н. э.

Янардаг — одна из самых интересных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Охваченный пламенем склон горы на протяжении нескольких тысячелетий невозможно потушить дождем или засыпать песком. Выходящий на земную поверхность природный газ создает завораживающий огненный пейзаж.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождающий водитель. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Начало и окончание экскурсии в вашем отеле
Что не входит
  • Услуги гида. Входные билеты Атешгях + Янардаг (комбинированный билет) — 7$ на чел. Входной билет в музейный комплекс Гала — 3$ на чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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