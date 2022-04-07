Грязевые вулканы и Гобустан

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проходит в сопровождении русскоязычного водителя.
Грязевые вулканы и Гобустан
Грязевые вулканы и Гобустан
Грязевые вулканы и Гобустан
Грязевые вулканы и Гобустан
Грязевые вулканы и Гобустан
Грязевые вулканы и Гобустан

Что вас ожидает 🤩

  • Грязевые вулканы Дашгиль
  • Гобустан
  • Петроглифы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время экскурсии нас ждет посещение Гобустана — музея под открытым небом с древними петроглифами в 65 км от Баку.

Мы увидим первобытные стоянки и множество наскальных рисунков, которые отображают традиции, культуру и мировоззрение древних людей. Когда-то у подножия этих гор плескалось море, оставившее рельефные следы на отполированных кипельных скалах. Гобустанские петроглифы относятся к периоду 10 - 18 тыс. до н. э.

Восточнее музея Гобустана находятся группа действующих грязевых вулканов Дашгиль.

Азербайджан занимает первое место в мире по количеству таких вулканов. Мы поднимемся на кратер, чтобы с близкого расстояния понаблюдать за бульканьем жидкой глины. Окрестные пейзажи очень напоминают поверхность Марса, что создает непередаваемую атмосферу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождающий водитель. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Начало и окончание экскурсии в вашем отеле
Что не входит
  • Услуги гида. Входные билеты в Музей под открытом небом (Гобустан) — 7$ на чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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