Во время экскурсии нас ждет посещение Гобустана — музея под открытым небом с древними петроглифами в 65 км от Баку.

Мы увидим первобытные стоянки и множество наскальных рисунков, которые отображают традиции, культуру и мировоззрение древних людей. Когда-то у подножия этих гор плескалось море, оставившее рельефные следы на отполированных кипельных скалах. Гобустанские петроглифы относятся к периоду 10 - 18 тыс. до н. э.

Восточнее музея Гобустана находятся группа действующих грязевых вулканов Дашгиль.

Азербайджан занимает первое место в мире по количеству таких вулканов. Мы поднимемся на кратер, чтобы с близкого расстояния понаблюдать за бульканьем жидкой глины. Окрестные пейзажи очень напоминают поверхность Марса, что создает непередаваемую атмосферу.