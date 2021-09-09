в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00

На трамвае и пешком по 4 пражским городам

Насыщенное знакомство с историческими районами Праги, её визитными карточками и городским ритмом

4.3
11 отзывов
Каждый пражский город, то есть исторический район, примечателен и интересен по-своему.

И чтобы понять Прагу, вы обойдёте Градчаны, Старый город и Новый город, а также Малую сторону и соберёте богатый «букет» впечатлений: Собор святого Вита и истории о наводнениях, уголок Венеции и самая узкая улица, Карлов мост XIV века и скульптуры Давида Черны.

Поездка на трамвае подарит виды на Прагу с вершины холма, и всё путешествие станет похоже на большое, но неутомительное исследование исторической части города.
На трамвае и пешком по 4 пражским городам
На трамвае и пешком по 4 пражским городам
На трамвае и пешком по 4 пражским городам
На трамвае и пешком по 4 пражским городам

Что вас ожидает

Трамвай — это по-пражски.

Почему часть путешествия мы проделаем на трамвае? Потому что такой способ передвижения поможет вам лучше рассмотреть город и успеть больше. Трамвайные пути проложены там, куда не добраться на автобусе: вы полюбуетесь из окна трамвая Танцующим домом, речными порогами, давшие название Праге, и Карловым мостом. С холма посмотрите на, в прошлом, королевскую, а ныне — президентскую резиденцию Пражский Град и весь исторический район Градчаны: этот вид запомнится вам надолго.

Четыре города в городе

Новый город, или «город пассажей», откроет вам тонкости современного искусства на примере творчества Давида Черны: вы узнаете, как связаны голова Кафки и два сенатора, а также какую шутку скульптор сыграл со святым Вацлавом на коне. В Градчанах вы услышите завораживающие истории и легенды прошлого в Пражском граде, усмехнётесь курьёзам современной жизни города и понаблюдаете за сменой караула. Малая сторона порадует Валдштейнским садом и другими парковыми зонами, фонтанами и скульптурами. Вы заглянете на самую узкую улочку, пройдёте по Карловому мосту и заметите средневековый водомер, сохранившийся со времён постройки визитной карточки Праги. А знаменитый Старый город поделится тайнами городской библиотеки, расскажет, как снять чары с «Дарта Вейдера», как понимать астрономические часы и какой меридиан проходит по Староместской площади.

Организационные детали

  • Проезд на трамвае оплачивается дополнительно
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00

Кирилл
Кирилл
Я и моя команда будем рады открыть для вас самые интересные и удивительные уголки Европы. Отправляясь в путешествие из Праги вместе с нами, вы побываете в таких местах, в которые захочется возвращаться снова и снова!
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11 реальных отзывов от туристов

Ю
9 сен 2021
Отличная экскурсия, очень грамотный, эрудированный гид, получили огромное удовольствие.
С
29 фев 2020
Огромное спасибо гиду Фаине за необычную экскурсию! В Праге уже не первый раз, но с большим интересом прогулялась по городу вновь. Маршрут познавательный и не сложный, подходит для любого возраста.
Е
15 янв 2020
Отличная обзорная экскурсия по Праге.
Спасибо гиду Александру за экскурсию! Это был мой второй визит в столицу Чехии, но благодаря гиду узнал много нового и интересного, прокатился на трамвае и просто хорошо провёл время в приятной компании путешественников в мини-группе!
Рекомендую!
Д
11 янв 2020
Огромная благодарность за шикарную экскурсию! За такую стоимость это просто подарок - группа была всего лишь 12 человек (в то время, как в остальных группах по 40 человек); прокатились на трамвае через весь центр (проезд входит в стоимость тура); дополнительно выдали экскурсионные приборы, чтобы мы могли чуть отойти от гида и сделать пару фото; ну а гид Фаина просто сказка! Она рассказала нам не только всё о Праге, а также познакомила с чешской культурой, рассказала о жизни в Чехии и дала очень много ценной информации для нас - туристов (где покушать, купить сувениры, шоппинг итд). Ещё раз спасибо!
Д
8 янв 2020
Впервые побывала в Праге и приобрела обзорную экскурсии по Праге. Экскурсия понравилась, главные преимущества тура - это мини-группа (нас было всего 10 человек), отличная организация и эрудированный гид! Благодаря интересной и познавательной экскурсии ознакомилась с исторической частью города, узнала историю страны, образ жизни горожан и прокатилась на трамвае по историческому маршруту. Не очень понимаю, почему люди, написавшие отзыв ниже, недовольны экскурсией, всё прошло очень организованно! Спасибо гиду и организаторам за отличную экскурсию и комфортную обстановку! Однозначно рекомендую!
А
23 дек 2019
Я была на обзорной экскурсии по Праге, мне очень понравился и маршрут и гид, очень на хотелось, чтобы она заканчивалась, все было интересно и динамично. Но к данной экскурсии это совершенно не относится - все очень нудно, долго стояли на одном месте, то нм другом и так на многих! Гид пытался всп время шутить, сначала вроде неплохо, но потом надоело - одно и то же. И мест посетили мало, по сути все это видела, и даже ещё больше на обзорной, которая реально была организована лучше, хот, человек на ней было в три раза больше. Короче, мне не понравилось и вряд ли кому-то посоветую. Сплошная нудятина, а особенно бесило когда слушала долгий рассказ про то, что вообще к городу не относится и ты стоишь на месте и думаешь - да когда мы уже пойдём! На улице не май!
Кирилл
Ответ гида:
Александра, спасибо Вам за такой развернутый отзыв об экскурсии. Вы пишите, что уже были на обзорной экскурсии и на нашей экскурсии Вы посетили те же места. Но наша экскурсия тоже считается обзорной, поэтому маршрут почти одинаковый. Главное отличие нашей экскурсии от классической обзорной - это мини-группа и вместо автобуса мы предлагаем Вам прокатиться на трамвае.
К сожалению, на погоду мы повлиять не может. Да, на улице прохладно, но Вы знали, что едете не в летнюю погоду. В Праге погода изменчивая и зима, не смотря на плюсовую температуру, достаточно холодная.
Нам очень жаль, что Вы остались недовольны экскурсией и для улучшения качества услуг хотели бы уточнить, кто был Вашим гидом, напишите нам пожалуйста. Желаем Вам больше путешествий и отличных экскурсий.
Ю
29 сен 2019
Экскурсия была отличной! Очень информативной и интересной. Гид очень профессиональный, прекрасный рассказчик, дал дельные советы - куда сходить, где поесть. Рекомендую эту эксурсию всем, не пожалеете! Лучше брать ее в самом начале пребывания в Праге.
Е
3 авг 2019
Добрый день. Начнём с того, что экскурсия изначально называется «На трамвае и пешком по 4 пражским городам» и указано что в группе до 25 человек. Что у нас получитесь по факту- обзорная экскурсия на автобусе и 3 часа пешком (они сами продают Экскурсии в Праге в своих офисах). Причём в группе было 49 человек! По факту Кирилл-не гид, а посредник, который нас просто передал другой организации. Так вот, меня укачивает в автобусе и я НЕ ЗАКАЗЫВАЛА экскурсию на автобусе! Я НЕ ЗАКАЗЫВАЛА 49 человек в группе. (гид постоянно всех пересчитывала, огромная толпа, очередь при прохождении «рамок», мы стоим и ждём, когда пройдёт вся группа, постоянно из группы кто-то хотел в туалет, куча незапланированных технических остановок. Не успели посмотреть Часы из-за задержек)). Считаю, что это полный обман и абсолютно не соответсвует заявленной информации. Я прилетела в Прагу на выходные, у меня нет возможности перезаказывать экскурсию. Девушка с табличкой, которая нас встречала, сказала, что по всем вопросам пишите/звоните Кириллу. В общем, разочарование полное от организации Кирилла. Спасибо гиду, что хоть как-то пыталась из этой ситуации выйти (предложили воды в автобусе, когда стало укачивать и тд)
Кирилл
Ответ гида:
Данная ситуация произошла из за того что клиенты опоздали на выбранную ими экскурсию и успели только на другую.

Гости звонили и сообщили, что задерживаются. В таких случаях мы предлагаем замену экскурсии — в 11:00 у нас стартует несколько групп. Мы планировали отправить опаздывающих на трамвайную обзорную, где обычно 7-12 человек — то есть группа очень комфортная и экскурсия проводится практически индивидуально. Для примера в группе с автобусом — 30-49 человек каждый день. Но в итоге, экскурсовод позвонил в 11:09 и сообщил, что клиентов все еще нет, и мы были вынуждены отправить группу с трамваем, чтобы они вовремя попали на пражский град, потому что в сезон большие очереди и важно быть вовремя.

И после того, как группа с трамваем уже ушла, осталась только возможность отправить гостей на автобусную экскурсию, потому что автобусный выезд можно задержать. И все таки клиент был на связи и мы знали что они в итоге придут.

В любом случае нам очень жаль что данная ситуация произошла, но к сожалению такие моменты бывают.
Станислав
10 янв 2019
Моей семье понравилось. Даже 6-летний ребенок выдержал все время экскурсии, стола быть и ее интерес был учтен. Немного утомительно по времени. Много ходить приходиться. И совсем немного передвигаешься на трамвае.
T
16 окт 2018
Коллеги! Добрый вам день, я сотрудник из туризма, сама отправляю людей в Европу и по всему миру вот уже 12 лет, когда ехала сама на викенд, решила попробовать ваш сервис, мне очень понравился экскурсовод Космос 13.10 в Праге. Остались все с хорошими впечатлениями и отзывами! Буду советовать вас своим туристам.
Татьяна, Киев, украина
16.10.2018
И
1 авг 2018
Я после Экскурсии даже не очень поняла, где мы по этим городам прошлись. Минут 30 стояли на Вацлавской площади и слушали о скульптуре. Хотя экскурсию бронировали как обзорную и не предполагали, что будем стоять возле этого коня полчаса. Хотелось бы больше пройти, получить больше информации о четырёх пражских городах. Не слишком интересный рассказ, остановки в основном возле каких-то ресторанчиков. Экскурсия посредственная. Бывали на более интересных экскурсиях от Трипстера в Испании, поэтому решили вновь заказать Экскурсии в Праге через Трипстер и были несколько разочарованы.
Кирилл
Ответ гида:
Ирина, благодарим Вас за отзыв.
Скорее всего гид Вас немного задержал у памятника св. Вацлаву ("скульптуры/коня" как Вы называете), так как рассчитал экскурсию так, чтобы Вам было комфортнее передвигаться по маршруту экскурсии дальше, то есть ждал пока остальные группы начнут свои экскурсии и Вы уже пойдете по более пустым улицам, без толп. Во время экскурсии и после экскурсии наши гиды всегда дают возможность задать интересующий вопрос, Вы могли уточнить у гида, где же эти 4 пражских города - Новый город, Старый город, Мала страна, Градчаны. Нам очень жаль, что Вы остались недовольны экскурсией. В дальнейшем желаем Вам исключительно только отличных впечатлений от путешествий!

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