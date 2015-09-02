Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава

Проведите всесторонний тур по Праге на автобусе, на лодке и пешком

3.7
61 отзыв
В группе
до 50 чел.
Проведите всесторонний тур по Праге на автобусе, на лодке и пешком.

Посмотрите на Национальный театр, Рудольфинум и многое другое.

Наслаждайтесь круизом по реке Влтава, когда вы восхищаетесь Карловым мостом.

Затем совершите пешую прогулку по Пражскому Граду.
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава

Что вы увидите 🤩

  • Старый город, Прага
  • Старый королевский дворец
  • Чернинский дворец
  • Церковь Святого Николая, Прага
  • Клементинум
  • Йираскув мост
  • Пороховая башня
  • Лорета
  • Национальная галерея Прага – Шварценбергский дворец
  • Собор Святого Вита
  • Испанская синагога
  • Еврейский музей, Прага
  • Йозефов
  • Малая Прага
  • Мост Штефаника
  • Старонова синагога
  • Пражский Град
  • Масариков вокзал
  • Чехов мост
  • Чертовка
  • Пражский национальный театр
  • Карлов мост
  • Страговский стадион
  • Река Влтава
  • Площадь Республики
  • Рудольфинум
  • Национальный проспект
  • Староместская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите на Национальный театр, Карлов мост и Пражский Град
  2. Посетите Рудольфинум, а также старую и новую синагоги
  3. Отдохните в живописном круизе по реке Влтава
  4. Совершите пешеходную экскурсию по Пражскому Граду
  5. Посетите Клементинум и Староместскую площадь
Наслаждайтесь комплексным туром по Праге на полдня с опытным гидом. Этот 3-5-часовой тур сочетает в себе тур по Праге на микроавтобусе, живописный речной круиз и пешеходную экскурсию по Пражскому Граду. Во время экскурсии на микроавтобусе вы проедете Национальный театр, насладитесь панорамным видом на Пражский Град и осмотрите Рудольфинум, а также Старую и Новую синагоги.
По прибытии на знаменитый Карлов мост города начните свой часовой круиз по реке Влтава. Полюбуйтесь панорамным видом на Пражский Град, резиденцию чешских правителей с 9 века, и сам Карлов мост, основанный Карлом IV в 14 веке.
Расслабьтесь во время круиза по Чечувскому мосту и Национальному театру. Затем вас ждет пешеходная экскурсия с гидом по Пражскому Граду. Прогуляйтесь по Карлову мосту, осмотрите Клементинум и ратушу (недоступно с 1 ноября по 31 марта) и остановитесь на Староместской площади.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на мини-автобусе с гидом
  • Пешеходная экскурсия с гидом по Пражскому Граду
  • Вход в круиз
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Детский тариф действителен для детей 10 лет и младше. Цена для студентов действительна для студентов от 26 лет и младше, у которых есть карта ISIC
  • При бронировании, пожалуйста, укажите название и адрес вашего отеля, чтобы организовать трансфер
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
2 сен 2015
Очень хороший тур, хорошо организованный и очень легко купить. Это был хороший опыт, Прага - фантастический город, и экскурсия позволяет увидеть его и на реке; Снек также предлагается на лодке! Единственный недостаток в том, что я забронировал тур на итальянском, но гид говорил только на английском и немецком, девушка, которая была на месте встречи, сказала мне, что в разгар сезона им очень трудно найти гидов, которые также знают итальянская; к счастью для меня, я очень хорошо понимаю английский и хорошо ладю с немецким, иначе это было бы бесполезно! В целом, однако, это было действительно приятно
S
23 авг 2015
Прекрасно провели время с нашим гидом Йойо, известным как наша бабушка из Праги. Очаровательны, очаровательны, прекрасно зная историю Праги и каждого памятника этого великолепного города. Мы даже порекомендовали места, где мы могли бы посетить без оплаты, такие как королевский сад и некоторые церкви. Она даже сопровождала нас до почты, чтобы купить открытки. Полезно и доступно, фотографируя нас на Карловом мосту и охранника Пражского Града. Я особенно благодарен ей за ее доброту и этот день, который не был бы таким же без нее.
А
20 апр 2018
Tour was ordered and paid inadvance one week. Tour operator send mesage with pick up rime from hotel. Nobody arrived in agreed time, and I call to office. I got explanation that driver is on the road and will arrive soon. One hour passes but nobody arrived. After second cal to office started misterious explanations that driver was but never find me, driver mixed hotels and now on the way to another place. I got proposal to have tour another day. I am lost time and it was impossible to arrange another city toor in Pragua the same day. I am left Pragua next day.
Ещё 58 отзывов

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