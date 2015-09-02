Наслаждайтесь комплексным туром по Праге на полдня с опытным гидом. Этот 3-5-часовой тур сочетает в себе тур по Праге на микроавтобусе, живописный речной круиз и пешеходную экскурсию по Пражскому Граду. Во время экскурсии на микроавтобусе вы проедете Национальный театр, насладитесь панорамным видом на Пражский Град и осмотрите Рудольфинум, а также Старую и Новую синагоги.

По прибытии на знаменитый Карлов мост города начните свой часовой круиз по реке Влтава. Полюбуйтесь панорамным видом на Пражский Град, резиденцию чешских правителей с 9 века, и сам Карлов мост, основанный Карлом IV в 14 веке.

Расслабьтесь во время круиза по Чечувскому мосту и Национальному театру. Затем вас ждет пешеходная экскурсия с гидом по Пражскому Граду. Прогуляйтесь по Карлову мосту, осмотрите Клементинум и ратушу (недоступно с 1 ноября по 31 марта) и остановитесь на Староместской площади.