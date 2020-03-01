Обзорные экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Прага: история на каждом шагу

Вы побываете на главной площади Праги и постоите под легендарными астрономическими часами Орлой, которые «оживут» прямо на наших глазах. А еще посетите Пражский Град — самую большую по площади президентскую резиденцию в мире, ранее служившую чешским королям и императорам Священной Римской империи. Рассмотрите Кафедральный собор Святого Вита и загадаете желание на легендарном Карловому мосту. А если останутся силы, прогуляетесь по Вальдштейнскому саду, где можно понаблюдать за важными павлинами.

Прага изнутри

На узких мощеных улицах Праги вы узнаете о живших на них людях и раскроете все вехи развития города. Кроме того, я расскажу, какие исторические и приключенческие фильмы снимались в чешской столице и поделюсь полезными советами местного жителя: где купить сувениры, отведать кремовый суп в хлебе, попробовать разные сорта пива, вкусно и недорого поесть.