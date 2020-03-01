Обзорные экскурсии в Праге

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  4. Прага: «В гостях у сказки»

Увидеть, услышать и почувствовать город на душевной обзорной экскурсии

Валерий
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Валерий – ваш гид
Гуляя по средневековым улочкам Старого города, вы насладитесь величественной архитектурой Праги, погрузитесь в фантастический мир ее тайн и легенд, узнаете о местных традициях и обрядах.

Кроме того, я поделюсь историями прославивших город людей и расскажу о гастрономических предпочтениях чехов.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»

Что вас ожидает

Прага: история на каждом шагу
Вы побываете на главной площади Праги и постоите под легендарными астрономическими часами Орлой, которые «оживут» прямо на наших глазах. А еще посетите Пражский Град — самую большую по площади президентскую резиденцию в мире, ранее служившую чешским королям и императорам Священной Римской империи. Рассмотрите Кафедральный собор Святого Вита и загадаете желание на легендарном Карловому мосту. А если останутся силы, прогуляетесь по Вальдштейнскому саду, где можно понаблюдать за важными павлинами.

Прага изнутри
На узких мощеных улицах Праги вы узнаете о живших на них людях и раскроете все вехи развития города. Кроме того, я расскажу, какие исторические и приключенческие фильмы снимались в чешской столице и поделюсь полезными советами местного жителя: где купить сувениры, отведать кремовый суп в хлебе, попробовать разные сорта пива, вкусно и недорого поесть.

Организационные детали

  • Я с радостью скорректирую маршрут по вашим пожеланиям и отвечу на любые ваши вопросы
  • Если вас больше трех человек, доплата за каждого следующего участника составит 20 евро. Максимальное число людей в группе — 6.
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»
Прага: «В гостях у сказки»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Валерий. Я полюбил Прагу с первого взгляда. 28 лет назад она покорила меня величественной красотой, грациозностью и внутренним богатством, стала музой и вдохновением на всю жизнь. Трепетное знакомство с ней вначале было моим увлечением, а затем стало профессией, позволяющей на время становиться волшебником. Позвольте стать вашим проводником по прекрасной чешской столице! Возможно, после наших прогулок она овладеет и вашим сердцем.
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