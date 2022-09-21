Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

В рамках этой насыщенной экскурсии Вы посетите Луксор и Дендеру.

В первой половине экскурсии группа отправится в Луксор. Вы увидите Карнакский храм - крупнейшее в мире религиозное сооружение, сохранившееся с древних времен.

Далее, Вас ждет небольшой увлекательный круиз по Нилу и обед. После обеда осмотрим грандиозные поющие статуи - колоссы Мемнона - инженерное чудо своей эпохи.

Затем, Вы посетите храм царицы Хатшепсут с узнаваемым фасадом, террасами и колоннами.

Во второй половине экскурсии группа отправится в Дендеру, чтобы осмотреть впечатляющий величественный храм богини любви и красоты Хатхор.

Дорога Хургада - Луксор занимает ориентировочно 5 часов. Луксор - Дендера - 1,5-2 часа. Дендера - Хургада около 4 часов.