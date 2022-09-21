Луксор и Дендера

Смешанная: автобусная и пешеходная. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно

Смешанная: автобусная и пешеходная. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно без предоставления места в автобусе. Доплата за предоставление отдельного места в автобусе для ребенка до 4х лет - 28$ (см. ниже в форме бронирования).
Луксор и Дендера
Луксор и Дендера
Луксор и Дендера
Луксор и Дендера

Что вас ожидает 🤩

  • Карнакский храм
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Храм Хатхор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

В рамках этой насыщенной экскурсии Вы посетите Луксор и Дендеру.

В первой половине экскурсии группа отправится в Луксор. Вы увидите Карнакский храм - крупнейшее в мире религиозное сооружение, сохранившееся с древних времен.

Далее, Вас ждет небольшой увлекательный круиз по Нилу и обед. После обеда осмотрим грандиозные поющие статуи - колоссы Мемнона - инженерное чудо своей эпохи.

Затем, Вы посетите храм царицы Хатшепсут с узнаваемым фасадом, террасами и колоннами.

Во второй половине экскурсии группа отправится в Дендеру, чтобы осмотреть впечатляющий величественный храм богини любви и красоты Хатхор.

Дорога Хургада - Луксор занимает ориентировочно 5 часов. Луксор - Дендера - 1,5-2 часа. Дендера - Хургада около 4 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту Хургада - Луксор - Дендера - Хургада. Обед. Входные билеты по программе. Прогулка по Нилу (15 минут). Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Напитки во время обеда. Посещение Бананового острова (опционально)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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