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Онлайн-экскурсия «Романтика Парижа. Колорит и атмосфера Монмартра»

5
25 отзывов
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Парижа
Приглашаю вас на прогулку 👣 по романтичному Монмартру.

В прямом эфире мы прогуляемся по узким атмосферным улочкам и поговорим о том, почему этот район притягивал парижскую богему.

Отыщем кафе «Две мельницы», где работала Амели Пуллен из одноименного фильма, и увидим дом Далиды.

Прогуляемся у знаменитой Мулен Руж и, конечно, полюбуемся утонченными белыми куполами Сакре-Кер.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Романтика Парижа. Колорит и атмосфера Монмартра»
Онлайн-экскурсия «Романтика Парижа. Колорит и атмосфера Монмартра»

Что вы увидите

  • Монмартр
Колорит и атмосфера Монмартра
Отправляемся в путешествие по удивительной атмосфере Монмартра. Погуляем по улицам, где творили Винсент Ван Гога, Огюст Ренуар, Тулуз-Лотрек и другие художники. Погулимся в его историю 📖 и выясним, как он из парижской окраины превратился в артистический квартал.
Маршрут: Базилика Сакре-Кер- Церковь ⛪ Святого Петра - Площадь художников - Памятник «Проходящий сквозь стену» - Лепешечная мельница

Важная информация:

  • -Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию ⛳ в реальном времени.
  • -Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
  • -Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
  • -На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте вопросы, гид на них обязательно ответит.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Романтика Парижа. Колорит и атмосфера Монмартра»
    Онлайн-экскурсия «Романтика Парижа. Колорит и атмосфера Монмартра»
    Онлайн-экскурсия «Романтика Парижа. Колорит и атмосфера Монмартра»
    Онлайн-экскурсия «Романтика Парижа. Колорит и атмосфера Монмартра»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Л.
    Елена Л.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    25 отзывов оставили туристы

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