Елена Л. – Гид из Парижа

Приглашаю вас на прогулку 👣 по романтичному Монмартру.



В прямом эфире мы прогуляемся по узким атмосферным улочкам и поговорим о том, почему этот район притягивал парижскую богему.



Отыщем кафе «Две мельницы», где работала Амели Пуллен из одноименного фильма, и увидим дом Далиды.



Прогуляемся у знаменитой Мулен Руж и, конечно, полюбуемся утонченными белыми куполами Сакре-Кер.