Отправляемся в путешествие по удивительной атмосфере Монмартра. Погуляем по улицам, где творили Винсент Ван Гога, Огюст Ренуар, Тулуз-Лотрек и другие художники. Погулимся в его историю 📖 и выясним, как он из парижской окраины превратился в артистический квартал.
Маршрут: Базилика Сакре-Кер- Церковь ⛪ Святого Петра - Площадь художников - Памятник «Проходящий сквозь стену» - Лепешечная мельница
Важная информация:
-Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию ⛳ в реальном времени.
-Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования.
-Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
-На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте вопросы, гид на них обязательно ответит.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Л.
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