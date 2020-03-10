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Без суеты попасть в самый известный музей мира и познакомиться с великими шедеврами искусства

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Музей-дворец Лувр — это тысячи экспонатов, которые помогут понять развитие и культуру всего мира.

Вы познакомитесь с артефактами древних цивилизаций, увидите предметы европейского искусства от Средневековья до 19 века, полюбуетесь королевскими интерьерами и встретите трех знаменитых дам: Мону Лизу, Венеру Милосскую и Нику Самофракийскую.
20 за билет
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у Лувра
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр

Что вы получите

  • Быстрый проход в Лувр
  • Доступ к постоянной коллекции и временным выставкам (кроме выставки Леонардо да Винчи) на весь день

Как воспользоваться билетом

  1. Пройдите в музей через стеклянную пирамиду, выбрав очередь для посетителей с электронными билетами
  2. Покажите свой билет на смартфоне
  3. Музей работает с 9:00 до 18:00, по средам и пятницам до 21:45. Вторник — выходной.

Важная информация

  • Музей Лувра находится в центре Парижа (1 округ) на правом берегу Сены на площади Каррузель
  • Детям до 18 лет билет не нужен, но необходимо показать документ, подтверждающий возраст
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имена и фамилии всех участников латиницей, как в загранпаспортах

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в Лувр
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр
Билеты в Лувр

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в среду и пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 20:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Покупка оказалась к месту (но в связи с кор-виром очередей нет, а билет pdf никто не смотрел и не считывал

Tripster проводит ещё 1 экскурсию

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