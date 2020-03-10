Детская экскурсия по музею д’Орсе

Философия импрессионизма в интерактивной форме для детей 7-13 лет

Если вы приехали в Париж, вам непременно стоит побывать в музее изобразительных искусств д’Орсе – третьем по популярности в городе и десятом в мире. А если вы прибыли с детьми – то нет лучшего способа познакомить их с шедеврами живописи, чем отправить на интерактивную экскурсию. Будет познавательно и нескучно, ведь дети не просто прогуляются с гидом по музею, а примут участие в увлекательной игре.