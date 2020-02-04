85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с дворцом-музеем в удобном формате

Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 800 лет! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей. По дворцу-музею мы отправимся гулять вечером — так вы действительно увидите Мону Лизу, а не толпу перед ней. А вид на пирамиду, внутренний двор музея и Сену в эти часы будет особенно прекрасен.

Must-see в коллекциях Лувра

Престиж и гордость Лувра заключаются в его художественной коллекции, не крупнейшей в мире, но огромной исторической ценности. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч представлены в залах. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и известными экспонатами:

Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и самый большой Сфинкс за пределами Египта;

— древнейший «обитатель» Лувра и самый большой Сфинкс за пределами Египта; Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;

— древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве; Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;

— скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения; 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянца, в том числе загадочную Джоконду , и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;

— вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянца, в том числе загадочную , и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир; Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;

— редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии; Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;

— две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции; Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — представителя нео-классического движения.

Кроме того, вас ждут романтичные Амур и Психея, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» и другие шедевры мирового искусства.