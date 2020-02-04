85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп

Ольга
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Ольга – ваш гид
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным.

Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
46 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у Пирамиды Лувра
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У этой экскурсии85 отзывов
4.91
Первое посещение Лувра: вечер в музее
Первое посещение Лувра: вечер в музее

Что вас ожидает

Знакомство с дворцом-музеем в удобном формате
Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 800 лет! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей. По дворцу-музею мы отправимся гулять вечером — так вы действительно увидите Мону Лизу, а не толпу перед ней. А вид на пирамиду, внутренний двор музея и Сену в эти часы будет особенно прекрасен.

Must-see в коллекциях Лувра
Престиж и гордость Лувра заключаются в его художественной коллекции, не крупнейшей в мире, но огромной исторической ценности. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч представлены в залах. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и известными экспонатами:

  • Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и самый большой Сфинкс за пределами Египта;
  • Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;
  • Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;
  • 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянца, в том числе загадочную Джоконду, и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;
  • Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;
  • Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;
  • Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — представителя нео-классического движения.

Кроме того, вас ждут романтичные Амур и Психея, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» и другие шедевры мирового искусства.

Организационные детали

Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 17€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст.

Обратите внимание

  • Входные билеты гид приобретает заранее: при заказе экскурсии сообщите гиду имена и фамилии всех участников старше 18 лет (латинскими буквами), а также укажите, сколько детей младше 12 лет будет на экскурсии
  • Обязательно напишите, если у Вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей
Первое посещение Лувра: вечер в музее
Первое посещение Лувра: вечер в музее
Первое посещение Лувра: вечер в музее
Первое посещение Лувра: вечер в музее
Первое посещение Лувра: вечер в музее
Первое посещение Лувра: вечер в музее
Первое посещение Лувра: вечер в музее

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00, 13:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Пирамиды Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Олеся
4 февраля 2020
Были в Лувре первый раз, но точно не последний и обязательно опять будем заказывать экскурсию у Ольги. Всё прошло великолепно! Видно, что человеку нравится то, чем он занимается. Узнали столько новой информации, столько деталей и ни капельки не устали:)
Могу с точностью сказать, что если бы ходили по Лувру одни, то во-первых, точно бы заблудились и не знали на что смотреть, а во-вторых, не поняли бы и 1/10, да наверное даже и 1/100 из того, что увидели.
Если кто-то также как и мы читает комментарии перед полетом в Париж и думает брать экскурсию или нет, обязательно брать! Спасибо вам, Ольга, огромное от девчонок из Липецка! Это было одно удовольствие с 1 минуты и до конца!
26 января 2020
Мы не граждане России и при заказе экскурсии были сомнения, состоится или нет. Экскурсия состоялась! Хорошо провели время. Узнали много интересного. Ольга замечательный гид!
12 января 2020
Ольга большая молодец! Все живенько и понятно. Прислушивается к пожеланиям . Действительно за короткий промежуток времени понимаешь красоту Лувра. Были ещё с ней на Монмартре. Все также высший бал.
11 января 2020
Ольга, спасибо за экскурсию! С Вами было очень интересно и познавательно! Вы рассказываете так, что не замечаешь, как проходит время:) Лувр замечательный, а с Вами было очень здорово по нему гулять!
7 января 2020
Спасибо Ольге за такую интересную экскурсию. Уложить большое количество материала и информации в 2.5 часа. Ольга рассказывает очень интересно, видно, что ей самой нравится. Увлекает всю аудиторию. У нас в группе были дети, Ольга не забывала и про них, давала им интересные задания и вопросы. Что мне понравилось ещё: забота о посетителях. Ольга подсказывала, куда встать, чтобы фото было лучше, с какого ракурса подойти. Под конец, когда все устали, подсказывала, где лучше присесть на лавочку))) мелочи, а приятно
4 января 2020
Всем рекомендую. Ольга очень доброжелательная и внимательная экскурсовод. Было интересно слушать её рассказ, 2.5 часа пролетели незаметно, хотелось слушать ещё и ещё...
27 декабря 2019
Все было очень хорошо
24 декабря 2019
Ольге огромное спасибо. Я получила даже больше чем ожидала. Очень умело без огромного количества людей провела нас по Лувру. 🤩
22 декабря 2019
Экскурсия ооочень понравилась!
Наш гид Ольга просто супер! Рассказала и показала всё самое интересное (на сколько возможно это было за 2,5 часа). Очень динамичная, современная и милая женщина.
Что касается Лувра, его не реально обойти и всё увидеть за целый день!
После экскурсии осталась и поняла, Ольга была права! С утра народу мало, есть возможность сделать приличные фото и всё спокойно рассмотреть не толкаясь с народом. К обеду народ пошёл и Лувр показался большим базаром. Чтобы что-то увидеть, нужно прилично потолкаться. Да и освещение в музее могли бы сделать ярче. Утром всё было прекрасно видно.
В следующий раз, однозначно буду гулять с вашим гидом Ольгой! Большое спасибо за чудесный день (Ольга подсказала что есть рядом с Лувром, и я остаток дня провела в отличном настроении) и за интереснейшую экскурсию
20 декабря 2019
Самое первое впечатление уже после экскурсии было о том, что без хорошего гида в Лувре делать нечего, особенно впервые. Ольга со своей задачей-познакомить с основами информации-справилась на отлично. Экскурсия очень понравилась: и познавательно, и очень удобно в организационных моментах. Ольга быстро реагирует на все пожелания и вопросы, дает рекомендации и очень четкие инструкции. Очень понравилось: не только сама история, но и доп.факты, структура экскурсии от начала и до конца, интерактивная работа с детьми в группе (это фокусирует внимание детей).
Ещё 75 отзывов

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