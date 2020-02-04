85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Знакомство с дворцом-музеем в удобном формате
Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 800 лет! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей. По дворцу-музею мы отправимся гулять вечером — так вы действительно увидите Мону Лизу, а не толпу перед ней. А вид на пирамиду, внутренний двор музея и Сену в эти часы будет особенно прекрасен.
Must-see в коллекциях Лувра
Престиж и гордость Лувра заключаются в его художественной коллекции, не крупнейшей в мире, но огромной исторической ценности. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч представлены в залах. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и известными экспонатами:
- Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и самый большой Сфинкс за пределами Египта;
- Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;
- Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;
- 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянца, в том числе загадочную Джоконду, и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;
- Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;
- Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;
- Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — представителя нео-классического движения.
Кроме того, вас ждут романтичные Амур и Психея, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» и другие шедевры мирового искусства.
Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 17€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст.
Обратите внимание
- Входные билеты гид приобретает заранее: при заказе экскурсии сообщите гиду имена и фамилии всех участников старше 18 лет (латинскими буквами), а также укажите, сколько детей младше 12 лет будет на экскурсии
- Обязательно напишите, если у Вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей