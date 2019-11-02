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Посетить один из главных музеев Парижа и познакомиться с шедеврами европейского искусства

Tripster
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Tripster – представитель гидов
В великолепном здании бывшего вокзала в стиле бозар вас ждет богатейшая коллекция работ импрессионистов и постимпрессионистов, в том числе полотна Моне, Ренуара, Дега, Сезанна и Ван Гога, а также произведения искусства в стиле ар-нуво и скульпура.
16 за билет
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у музея Орсе
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Билеты в музей Орсе
Билеты в музей Орсе

Что вы получите

  • Быстрый проход в музей
  • Доступ к постоянной коллекции и временным выставкам

Как воспользоваться билетом

  1. Подойдите ко входу С музея Орсе (Le Musée d’Orsay: entrée réservée) и покажите свой билет на смартфоне или в распечатанном виде
  2. Музей работает с 9:30 до 18:00, по четвергам до 21:45. Понедельник – выходной.

Важная информация

  • Музей Орсе находится в центре Парижа (7 округ) на левом берегу Сены по адресу Rue de la Légion d’Honneur, 1. Вам нужен вход С (entrée réservée).
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в музей Орсе
Билеты в музей Орсе
Билеты в музей Орсе
Билеты в музей Орсе
Билеты в музей Орсе
Билеты в музей Орсе
Билеты в музей Орсе

Экскурсия проводится во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в четверг в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у музея Орсе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 ноября 2019
Покупали через сайт Трипстер билеты в музей Орсе. Билеты получили по электронной почте в течении нескольких минут. Никаких проблем на входе в музей не возникло. Спасибо, будем обращаться ещё!!!

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