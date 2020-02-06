37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Лувр утром. Билеты гарантированы!

Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе

Ольга
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Ольга – ваш гид
Лувр не нуждается в долгом представлении.

Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею.

Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
46 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча около Лувра
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У этой экскурсии37 отзывов
5
Лувр утром. Билеты гарантированы!
Лувр утром. Билеты гарантированы!

Что вас ожидает

Посещение дворца-музея в удобном формате
Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 8 веков! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей.

Шедевры, которые нельзя пропустить
Престиж и гордость Лувра — его художественная коллекция, не крупнейшая в мире, но с огромной исторической ценностью. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч из которых представлены в залах музея. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и знаменитыми экспонатами:

  • Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и крупнейший Сфинкс за пределами Египта;
  • Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;
  • Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;
  • 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянского мастера, в том числе загадочную Джоконду, и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;
  • Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;
  • Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;
  • Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — французского художника, представителя нео-классического движения.

Кроме того, вас ждут романтичные «Амур и Психея» итальянского скульптора Антонио Канова, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» Энгра и другие шедевры мирового искусства. Еще несколько моих любимых произведений оставлю в секрете до нашей встречи.

Организационные детали

Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 17€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст

Обратите внимание

  • Входные билеты гид приобретает заранее: при заказе экскурсии сообщите гиду имена и фамилии всех участников старше 18 лет (латинскими буквами), а также укажите, сколько детей младше 12 лет будет на экскурсии
  • Обязательно напишите, если у Вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей
Лувр утром. Билеты гарантированы!
Лувр утром. Билеты гарантированы!
Лувр утром. Билеты гарантированы!
Лувр утром. Билеты гарантированы!
Лувр утром. Билеты гарантированы!
Лувр утром. Билеты гарантированы!
Лувр утром. Билеты гарантированы!
Лувр утром. Билеты гарантированы!

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Спасибо, все понравилось, четко и лаконично.
Юлия
5 февраля 2020
Мы очень довольны. Ольга пунктуальна, Лувр знает наверное лучше чем свою кухню, очень быстро и без толп туристов мы перемещались от одного самого самого объекта к другому, информативно и действительно захватывающее повествование. Бонусом стало то, что мы чудом попали на выставку Леонардо. Это чудо зовут - Ольга!
26 января 2020
Экскурсия с Ольгой очень понравилась! всем рекомендую!Ольга, спасибо большое!
20 января 2020
Спасибо Ольге за увлекательную экскурсию. Нам очень понравилось. Было очень интересно! Будем рекомендовать друзьям.
20 января 2020
Прекрасная познавательная экскурсия! Ольга постаралась в сжатые сроки выдать и показать важные события и картины, очень понравилась организация и быстрота прохода через турникеты; возвращаться и возвращаться в это место! Лувр великолепен и влюбил в себя с первого раза!
14 января 2020
Добрый день! Спасибо Ольге за интересную экскурсию. В ходе экскурсии удалось ознакомиться с историей создания крепости Лувра, пройтись вдоль крепостных стен, увидеть как она меняла свой облик в разные периоды времени, а также послушать интересный рассказ об основных экспонатах музея.
12 января 2020
Великолепный экскурсовод Ольга. Все по делу, доброжелательно, доходчиво. Лаконичный рассказ об истории и значении здания Лувра, прекрасный проход по скульптурным залам музея, более сдержанная информация о картинах, но все самое важное учтено.
Будем искать и рекомендовать друзьям экскурсии, проводимые Ольгой.
Спасибо.
Елизавета
10 января 2020
Ольга очень профессиональный гид - все было отлично организовано и интересно. Спасибо!
7 января 2020
Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Лувру! Ольга очень грамотный экскурсовод во-первых, и во вторых без неё первый раз в Лувре можно было просто заблудиться! Ольга провела нас по залам Лувра, где находятся самые знаменитые шедевры скульптуры и живописи, по подвалам Лувра, рассказывая об истории самого дворца. И после экскурсии вы можете уже самостоятельно полюбоваться бессмертными творениями, уже более ли менее ориентируясь в этом грандиозном сооружении!Лувр прекрасен! Эту экскурсию безусловно рекомендую!!!
5 января 2020
Все отлично!!!!! Хорошая информативность, быстрота передвижения. Узнала больше, чем на других экскурсиях.
Ещё 27 отзывов

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