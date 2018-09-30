Квартал Сен-Мартен никого и никогда не оставляет равнодушным. Квартал, переживший за последние десятилетия глобальные изменения, превратившись из гадкого утенка в прекрасного лебедя, не перестает радовать парижскую публику. Будучи когда-то застроенным промышленными заводами и фабриками, выполняющий роль транспортного узла, на сегодняшний день квартал Сен-Мартен можно смело назвать самым передовым в Париже.
Отныне окрестности канала Сен-Мартен представляют из себя квинтэссенцию увлечений и радостей парижской золотой молодежи. Все новые модные течения и тенденции квартал тут же перенимает на себя: здесь успешный бизнесмен уходит в булочники и печет чуть ли не лучший хлеб в Париже; здесь эмигранты-энтузиасты открывают первоклассные кофейни, закусочные и рестораны своей родной кухни, отличающиеся невысокими ценами и теплой дружеской атмосферой. Отсюда появляются новые идеи: гибрид итальянское кафе с музыкальным магазином; cырно-винная лавка, где знают всех производителей продаваемого сыра в лицо; микс из ресторана и бакалейной лавки.
Здесь Париж отдыхает от самого Парижа, от присущих ему толп туристов, музейных очередей, от городского шума большого города. Это место успешных, живущих в гармонии с собой и окружающим миром парижан, получающих от жизни сплошное удовольствие.
Во время прогулки вы откроете для себя следующие шедевры:
разводные мосты и шлюзы старинного квартала, вдоль которого когда-то прогуливалась падчерица Наполеона;
старинную больницу Святого Людовика, выполненную из белового камня и кирпича;
новую жизнь закрытых фабрик, ателье, мастерских, ставших местами притяжения парижской золотой молодежи;
живописные набережные канала, место проведения пикников и светских променадов;
одну из самых звездных булочных Парижа со вкуснейшими плюшками, улитками и круассанами.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Париж... Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая свое первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, городом любви, легкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком.
Я базирую свое мастерство на безграничной любви к Франции, на недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, на ненасытной жажде общения и коммуникации и на желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальный тур по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
Огромное спасибо Полине за интересную, душевную и информативную экскурсию. Правда, это больше было похоже на прогулку хороших друзей, но нам такой формат очень нравится. Это не просто подача сухих фактов из литературных источников, а рассказ человека, который любит этот город, знает, чем он дышит и с удовольствием делится этими знаниями. Смело могу рекомендовать эту девушку в качестве гида и просто приятного собеседника, который познакомит Вас с Парижем и поможет понять всю его прелесть!
Взять в руки, понюхать, надкусить, посмаковать — разобрать продукты местного маркета на вкусы
На экскурсии я расскажу истории о французской кухне и парижанах. Вы откроете для себя тонкий вкус свежей фуа-гра, копчёных колбас и чёрного трюфеля, узнаете о разных по предназначению сортах оливкового масла из Прованса, познакомитесь с шедеврами местных кондитеров и с многообразием легендарных сыров. И в результате — раскроете для себя все прелести французской кухни!
Уловить особый дух города, его величия, глубины, шарма и обворожительной атмосферы
Во время экскурсии мы сможем прочувствовать Париж, проникнуться духом его старых домов на набережной Сены, лиловатых платанов, столиков на тротуарах, просторов величественных бульваров, сумраком готических улиц, чаек под аркадами Пале-Рояля, насладиться вдохом парижского воздуха.
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
Я приглашаю вас на историческую и одновременно кулинарную прогулку по Сен-Жерменскому предместью. Я расскажу вам секреты французского образа жизни и удивительные истории из жизни квартала и парижан, заглянем на местный рынок и побалуем себя сендвичем из правильно хрустящего багета, вкусим французского шоколада, круассанов и несладких шедевров французской кулинарии.
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
Шоколад.. Как много в этом слове… К шоколаду в Париже относятся как к пище богов: его покупают на вес, по конфетам, а каждую конфету затем смакуют во рту часами.. Такое долгое послевкусие остается после правильного шоколада! Я приглашаю Вас в мир французского шоколада! Мы познакомимся с выдающимися шоколатье французской столицы: попробуем их несравненные творения, поговорим об удивительном прошлом шоколада, раскроем секреты производства и станем настоящими шоколадными критиками-экспертами!
Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов
Мы совершим тур по кондитерским и булочным квартала Маре и насладимся шедеврами выдающихся кондитеров французской столицы. Вы узнаете подробности возникновения парижских десертов, технологии их приготовления, маленькие секреты мастерства и истории успеха звезд парижского небосклона кондитеров.
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города. Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Активная и познавательная прогулка по французской столице для тех, кто не любит стоять на месте
Как успеть увидеть всё самое интересное в таком многогранном городе, как Париж? Даже если вы не ограничены во времени, в первые дни пребывания во французской столице впечатления сыплются градом. Мечта упорядочить хаос в голове и рассмотреть неповторимые уголки города, узнать главные факты из истории Парижа осуществима: достаточно встать на сигвей и прокатиться с ветерком по старинным улицам!
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Париж — столица уникальных магазинов и бутиков, украшенных на самый разный манер и торгующих порой необыкновенными вещами. На моей экскурсии вы познакомитесь с живым историческим Парижем, рассмотрите содержимое старинных прилавков и полюбуетесь аутентичными вывесками. Я расскажу об истории этих товаров, о привычках и обычаях парижан — и вы словно перенесетесь в прошлое и откроете для себя быт французской столицы XVIII-XIX веков.
Городские истории и истинная парижская атмосфера на авторской экскурсии по старинным кварталам
Идея прогулки родилась в долгих скитаниях и размышлениях о том, как составить идеально-оригинальный маршрут, соединяющий эстетическую и историческую часть для любителей проникать в самую суть. И вуаля — вы погрузитесь в историю и атмосферу города, отдохнете от толпы и сделаете свои снимки Парижа «изнутри»!