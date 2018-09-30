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Знакомство с новыми гастрономическими и бытовыми тенденциями столицы в самом динамичном квартале

Полина
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Полина – ваш гид
Приглашаю на познавательно-развлекательную экскурсию в самый динамичный и андеграундный квартал Парижа, во время которой вы насладитесь чудесными местами и узнаете о волшебном преображении некогда промышленного района.
От 156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Париж завтрашнего дня
Париж завтрашнего дня

Программа

Квартал Сен-Мартен никого и никогда не оставляет равнодушным. Квартал, переживший за последние десятилетия глобальные изменения, превратившись из гадкого утенка в прекрасного лебедя, не перестает радовать парижскую публику. Будучи когда-то застроенным промышленными заводами и фабриками, выполняющий роль транспортного узла, на сегодняшний день квартал Сен-Мартен можно смело назвать самым передовым в Париже.

Отныне окрестности канала Сен-Мартен представляют из себя квинтэссенцию увлечений и радостей парижской золотой молодежи. Все новые модные течения и тенденции квартал тут же перенимает на себя: здесь успешный бизнесмен уходит в булочники и печет чуть ли не лучший хлеб в Париже; здесь эмигранты-энтузиасты открывают первоклассные кофейни, закусочные и рестораны своей родной кухни, отличающиеся невысокими ценами и теплой дружеской атмосферой. Отсюда появляются новые идеи: гибрид итальянское кафе с музыкальным магазином; cырно-винная лавка, где знают всех производителей продаваемого сыра в лицо; микс из ресторана и бакалейной лавки.

Здесь Париж отдыхает от самого Парижа, от присущих ему толп туристов, музейных очередей, от городского шума большого города. Это место успешных, живущих в гармонии с собой и окружающим миром парижан, получающих от жизни сплошное удовольствие.

Во время прогулки вы откроете для себя следующие шедевры:

  • разводные мосты и шлюзы старинного квартала, вдоль которого когда-то прогуливалась падчерица Наполеона;
  • старинную больницу Святого Людовика, выполненную из белового камня и кирпича;
  • новую жизнь закрытых фабрик, ателье, мастерских, ставших местами притяжения парижской золотой молодежи;
  • живописные набережные канала, место проведения пикников и светских променадов;
  • одну из самых звездных булочных Парижа со вкуснейшими плюшками, улитками и круассанами.

Париж завтрашнего дня
Париж завтрашнего дня
Париж завтрашнего дня
Париж завтрашнего дня
Париж завтрашнего дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Париж... Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая свое первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, городом любви, легкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую свое мастерство на безграничной любви к Франции, на недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, на ненасытной жажде общения и коммуникации и на желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальный тур по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 сентября 2018
Огромное спасибо Полине за интересную, душевную и информативную экскурсию. Правда, это больше было похоже на прогулку хороших друзей, но нам такой формат очень нравится. Это не просто подача сухих фактов из литературных источников, а рассказ человека, который любит этот город, знает, чем он дышит и с удовольствием делится этими знаниями. Смело могу рекомендовать эту девушку в качестве гида и просто приятного собеседника, который познакомит Вас с Парижем и поможет понять всю его прелесть!

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