Приглашаю на познавательно-развлекательную экскурсию в самый динамичный и андеграундный квартал Парижа, во время которой вы насладитесь чудесными местами и узнаете о волшебном преображении некогда промышленного района.

Программа

Квартал Сен-Мартен никого и никогда не оставляет равнодушным. Квартал, переживший за последние десятилетия глобальные изменения, превратившись из гадкого утенка в прекрасного лебедя, не перестает радовать парижскую публику. Будучи когда-то застроенным промышленными заводами и фабриками, выполняющий роль транспортного узла, на сегодняшний день квартал Сен-Мартен можно смело назвать самым передовым в Париже.

Отныне окрестности канала Сен-Мартен представляют из себя квинтэссенцию увлечений и радостей парижской золотой молодежи. Все новые модные течения и тенденции квартал тут же перенимает на себя: здесь успешный бизнесмен уходит в булочники и печет чуть ли не лучший хлеб в Париже; здесь эмигранты-энтузиасты открывают первоклассные кофейни, закусочные и рестораны своей родной кухни, отличающиеся невысокими ценами и теплой дружеской атмосферой. Отсюда появляются новые идеи: гибрид итальянское кафе с музыкальным магазином; cырно-винная лавка, где знают всех производителей продаваемого сыра в лицо; микс из ресторана и бакалейной лавки.

Здесь Париж отдыхает от самого Парижа, от присущих ему толп туристов, музейных очередей, от городского шума большого города. Это место успешных, живущих в гармонии с собой и окружающим миром парижан, получающих от жизни сплошное удовольствие.

Во время прогулки вы откроете для себя следующие шедевры: