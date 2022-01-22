Первое знакомство с Парижем

Пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Первое знакомство с Парижем
Первое знакомство с Парижем
Первое знакомство с Парижем
Первое знакомство с Парижем

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Парижской Богоматери
  • Остров Сите
  • Оперный театр Гарнье
  • Самый старый театр Парижа
  • Консьержери
  • Святая капелла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Эта обзорная пешеходная экскурсия идеально подходит тем, кто оказался в Париже впервые. Маршрут проведет вас по Парижу сквозь его исторические эпохи начиная с 12 века.

Программа

Собор Парижской Богоматери, самый старый мост Парижа и Новый мост, остров Сите, Консьержери, остатки древнейшего королевского дворца, Дворец кардинала Ришелье, Оперный театр Гарнье, самый старый театр Парижа, французский национальный театр Комеди Франсез, Авеню де Опера, Святую капеллу и Малую триумфальную арку. Узнаете, что такое Историческая ось Парижа, которую также называют Королевской перспективой или Триумфальным путем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит на свежем воздухе
  • Поэтому в зимний период возможна остановка на чай/кофе: 3-3
  • 5€
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
22 янв 2022
Прекрасная экскурсия, столько информации! Спасибо!

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