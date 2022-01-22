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Эта обзорная пешеходная экскурсия идеально подходит тем, кто оказался в Париже впервые. Маршрут проведет вас по Парижу сквозь его исторические эпохи начиная с 12 века.
Программа
Собор Парижской Богоматери, самый старый мост Парижа и Новый мост, остров Сите, Консьержери, остатки древнейшего королевского дворца, Дворец кардинала Ришелье, Оперный театр Гарнье, самый старый театр Парижа, французский национальный театр Комеди Франсез, Авеню де Опера, Святую капеллу и Малую триумфальную арку. Узнаете, что такое Историческая ось Парижа, которую также называют Королевской перспективой или Триумфальным путем.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Экскурсия проходит на свежем воздухе
Поэтому в зимний период возможна остановка на чай/кофе: 3-3
5€
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:30
Tez Tour — Организатор в Париже
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья Р.
22 янв 2022
Прекрасная экскурсия, столько информации! Спасибо!