Мини-группа
до 8 чел.
Трансфер Тбилиси - Владикавказ - Аэропорт Беслан. Индивидуальный или Групповой
Начало: Удобная Вам локацияю
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
$60 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа и обратно
Начало: Г. Тбилиси, Автовокзал Дидубе
Расписание: Ежедневно в 6:00 и 8:30
Завтра в 06:00
15 ноя в 06:00
$40 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Трансфер из Тбилиси во Владикавказ
Начало: Улица Вахтанга Горгасали, 1
Расписание: Отправление происходит каждый день в 08:00
Завтра в 07:00
15 ноя в 07:00
$85 за человека
