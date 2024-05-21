читать дальше Валерий рассказал много интересных фактов. А после экскурсии порекомендовал лучшие рестораны и места для самостоятельных прогулок! Одна из лучших экскурсий, на которых я был😁

Валерий провёл великолепную экскурсию! Я как-будто встретился со старым другом, который давно живет в Барселоне. Мы посмотрели все знаковые места,