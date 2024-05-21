На Рождество – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Барселоне на русском языке, цены от €58. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомимся с Барселоной
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Знакомимся с Барселоной: Готический квартал, Гауди и Саграда Фамилия
Начните своё знакомство с Барселоной с этой увлекательной экскурсии! Посетите знаковые места города, узнайте его историю и полюбуйтесь шедеврами Гауди
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
80 за человека
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
11 сен в 08:30
12 сен в 08:30
300 за всё до 5 чел.
Всё о каталонских традициях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
94 за всё до 5 чел.
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
10 сен в 10:00
12 сен в 10:00
58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
  • V
    Vladimir
    30 марта 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Валерий провёл великолепную экскурсию! Я как-будто встретился со старым другом, который давно живет в Барселоне. Мы посмотрели все знаковые места,
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    Валерий рассказал много интересных фактов. А после экскурсии порекомендовал лучшие рестораны и места для самостоятельных прогулок! Одна из лучших экскурсий, на которых я был😁

  • с
    светлана
    9 января 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Очень хорошая экскурсия. Проходит по Очень красивым местам Барселоны. Много полезной информации. Рекомендую всем кто первый раз в Барселоне

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Всё о каталонских традициях
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Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в сентябре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 58 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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