4 часа
Индивидуальная
Знакомимся с Барселоной: Готический квартал, Гауди и Саграда Фамилия
Начните своё знакомство с Барселоной с этой увлекательной экскурсии! Посетите знаковые места города, узнайте его историю и полюбуйтесь шедеврами Гауди
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€80 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
11 сен в 08:30
12 сен в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€94 за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
10 сен в 10:00
12 сен в 10:00
€58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
- VVladimir30 марта 2024Валерий провёл великолепную экскурсию! Я как-будто встретился со старым другом, который давно живет в Барселоне. Мы посмотрели все знаковые места,
- ссветлана9 января 2024Очень хорошая экскурсия. Проходит по Очень красивым местам Барселоны. Много полезной информации. Рекомендую всем кто первый раз в Барселоне
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в сентябре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 58 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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