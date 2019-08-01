8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие по волнам времени

Знакомство с красавицей Барселоной начнется с площади «Врата Мира», в центре которой вас встретит один из символов столицы — памятник Колумбу. Вы увидите самый красивый порт города, прогуляетесь по Готическому кварталу, средневековые постройки которого станут поводом поговорить о временах могущественного союза Арагонской короны. Постепенно я буду погружать вас в славные эпохи Барселоны, расскажу об истории, местных обычаях и курьезных случаях, вошедших в ее летопись. Вы познакомитесь с парковым ландшафтом Цитадели, который долгое время был единственной зеленой зоной города. Изучите архитектуру и символику скульптурных композиций Триумфальной Арки, а также пройдетесь по главным улицам и проспектам эпохи модерна.

Мир Антонио Гауди

Обзорная экскурсия немыслима без знакомства с культовой достопримечательностью Барселоны — храмом Святого Семейства, которому всемирно известный архитектор Антонио Гауди посвятил всю свою жизнь. В истории строительства этого шедевра наряду с объективными данными живут многочисленные легенды. Я расскажу самые яркие факты о сооружении и помогу осознать величие одной из наиболее удивительных построек мира. В парке Гуэль, помимо красивых сказочных домиков, вас ждет великолепный вид, открывающийся на город. Вы прогуляетесь по дорожкам и виадукам, по которым прохаживалась буржуазия Барселоны в начале ХХ века. На территории парка увидите дом, где жил Гауди — по желанию вы сможете его посетить. На главной улице города, Пасео де Грасия, осмотрите здания, также принадлежащие несравненному архитектору — дом Мила и дом Бальо. Не оставим без внимания и произведения искусства других творцов.

Главные площади и панорамный вид

В центре города познакомитесь с главной площадью Барселоны — площадью Каталонии, пройдетесь по известной пешеходной улице, бульвару Рамбла, и заглянете на самый популярный рынок города Бокерия. На площади Испании осмотрите постройки, возведенные к архитектурной выставке, которая прошла в Барселоне в 1929 году. И, конечно, великолепную цветомузыкальную достопримечательность города — Магический фонтан. А у Национального дворца, со смотровой площадки, вы окинете взглядом город с другой стороны, с высоты горы Монтжуик.