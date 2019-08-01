8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика

Юлия
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Юлия – ваш гид
На пешеходной экскурсии вы успеете охватить самые главные достопримечательности города: узнаете о строительстве поразительной Саграды Фамилии и ее легендарном авторе, познакомитесь с ландшафтом парка Цитадели, прогуляетесь по средневековым улицам Готического квартала, побываете на площади Каталонии и бульваре Рамбла.

По пути я расскажу о выдающихся эпохах Барселоны, объясню, какие силы влияли на формирование ее архитектурного облика, поделюсь городскими легендами и помогу сложить объемное впечатление о каталонской столице.
От 209 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Визитные карточки Барселоны
Визитные карточки Барселоны

Что вас ожидает

Путешествие по волнам времени
Знакомство с красавицей Барселоной начнется с площади «Врата Мира», в центре которой вас встретит один из символов столицы — памятник Колумбу. Вы увидите самый красивый порт города, прогуляетесь по Готическому кварталу, средневековые постройки которого станут поводом поговорить о временах могущественного союза Арагонской короны. Постепенно я буду погружать вас в славные эпохи Барселоны, расскажу об истории, местных обычаях и курьезных случаях, вошедших в ее летопись. Вы познакомитесь с парковым ландшафтом Цитадели, который долгое время был единственной зеленой зоной города. Изучите архитектуру и символику скульптурных композиций Триумфальной Арки, а также пройдетесь по главным улицам и проспектам эпохи модерна.

Мир Антонио Гауди
Обзорная экскурсия немыслима без знакомства с культовой достопримечательностью Барселоны — храмом Святого Семейства, которому всемирно известный архитектор Антонио Гауди посвятил всю свою жизнь. В истории строительства этого шедевра наряду с объективными данными живут многочисленные легенды. Я расскажу самые яркие факты о сооружении и помогу осознать величие одной из наиболее удивительных построек мира. В парке Гуэль, помимо красивых сказочных домиков, вас ждет великолепный вид, открывающийся на город. Вы прогуляетесь по дорожкам и виадукам, по которым прохаживалась буржуазия Барселоны в начале ХХ века. На территории парка увидите дом, где жил Гауди — по желанию вы сможете его посетить. На главной улице города, Пасео де Грасия, осмотрите здания, также принадлежащие несравненному архитектору — дом Мила и дом Бальо. Не оставим без внимания и произведения искусства других творцов.

Главные площади и панорамный вид
В центре города познакомитесь с главной площадью Барселоны — площадью Каталонии, пройдетесь по известной пешеходной улице, бульвару Рамбла, и заглянете на самый популярный рынок города Бокерия. На площади Испании осмотрите постройки, возведенные к архитектурной выставке, которая прошла в Барселоне в 1929 году. И, конечно, великолепную цветомузыкальную достопримечательность города — Магический фонтан. А у Национального дворца, со смотровой площадки, вы окинете взглядом город с другой стороны, с высоты горы Монтжуик.

Организационные детали

  • Экскурсия преимущественно пешеходная, поэтому не забудьте надеть удобную обувь. Для того чтобы захватить как можно больше интересных объектов, мы будем периодически пользоваться общественным транспортом.
  • Стоимость проезда не включена в стоимость экскурсии (разовый билет на метро или автобусе стоит 2,15€, билет на 10 поездок стоит 10,20€).
  • По желанию экскурсию можно продлить, расширив программу.
Визитные карточки Барселоны
Визитные карточки Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия и я русский гид в Барселоне — городе, в который я влюбилась с первого взгляда, переехав сюда в 2000 году. Я хочу, чтобы с моей помощью вы познакомились со столицей Каталонии, с ее гениями и сумасшедшими, с ее неповторимой архитектурой — покорившей не одно сердце путешественника. С детства люблю историю, но годы обучения я посвятила другому своему увлечению — языкам. Знание языков помогает мне находить интересные факты в истории Барселоны и Каталонии из оригинальных источников.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 августа 2019
Очень интересно и познавательно. Юлия очень приятный человек и прекрасный гид. Понравилось всем членам семьи!
19 июня 2019
Все прошло замечательно!Огромное спасибо!
19 февраля 2019
Мы много путешествуем с женой и часто ищем экскурсовода. В Барселоне нам повезло: у нас была гидом Юлия.Великолепное знание предмета,Тактичность и внимание и еще великолепный эрудированный собеседник.
Спасибо Вам, Юлия !!!!!
12 января 2019
Ходили на обзорную экскурсию по основным достопримечательностям. Все очень понравилось. Были с двумя детьми, 6 часов пролетели незаметно.
7 января 2019
Спасибо Юлии за очень интересную экскурсию. 6 часов пролетели незаметно, маршрут был очень живописным, информация познавательной. Юлия тот человек, который поможет влюбиться в город с первого взгляда. Могу порекомендовать смело, не пожалеете. Екатерина.
30 октября 2018
Посетили визитные карточки Барселоны с Юлией . Были с ребенком ,поэтому маршрут корректировали по ходу.Прогулка была насыщена и познавательна, не всё успели , что хотелось, но везде где были получили удовольствие и прекрасные воспоминания! Для тех , кто впервые в Барселоне и хочет окунуться в город за быстрое время - вам нужна такая экскурсия!
Анастасия
6 октября 2018
Все 6 часов экскурсии прошли на одном дыхании, Юлия рассказывает интересно и увлечённо, чувствуется любовь к городу и глубокое знание истории и архитектуры
Анна
7 июля 2018
Гид Юлия очень интересно провела экскурсию, построила маршрут , учитывая наши пожелания. Было увлекательно и информативно. Очень внимательная, помогла разобраться с интересующими нас вопросами. Рекомендуем!

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