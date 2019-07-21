6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путь каталонского модерна

Для многих Барселона эпохи модерна ассоциируется лишь с именем Антонио Гауди, но на прогулке вы убедитесь, что не ему одному каталонская столица обязана нынешнем обликом. Я познакомлю вас с работами Люиса Доменек-Мунтанера, Хосепа Пуч-Кадафалка и Энрика Сагнье, а оценить и сравнить стили этих архитекторов вы сможете в Квартале Раздора на улице Пассаж-де-Грасия, где стена к стене стоят красивейшие жилые постройки Барселоны в стиле модерн. Кроме основных визитный карточек района Эщампле, таких как Дом Мила и Дом Бальо, вы увидите и другие, менее известные, но также достойные внимания здания: издательство и больницу Доменека-Мунтанера, дом с шипами и дом Макайя, дом Ла Педрера, больницу Святого Креста и дворец Каталанской Музыки, таверну «Четыре кота» и другие шедевры каталонского модерна.

Прошлое и будущее собора Саграда Фамилия

Собор Святого Семейства задумывался как небольшая базилика в готическом стиле, но под руководством Антонио Гауди проект разросся до таких размеров, что по сей день не реализован до конца и будет завершен лишь в 2026. Я покажу вам лучшие точки для осмотра Саграды Фамилии, помогу прочитать библейские сюжеты на фасадах собора, расскажу об их наиболее интересных деталях и, конечно, о том, как будет развиваться дальнейшее строительство этого символа Барселоны.