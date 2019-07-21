6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле

Егор
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Егор – ваш гид
Если вас восхищают причудливые формы и архитектурные решения каталонского модерна, давайте прогуляемся по новой Барселоне — району Эщампле.

Вы пройдете от Саграды Фамилии до Старого города, рассмотрите нетипичные образцы каталонского модерна, познакомитесь с творениями Гауди и его не менее талантливых коллег по цеху.

А по дороге проследите, как менялся модерн с течением времени и что привнес в этот стиль каждый из его лучших представителей.
118 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна

Что вас ожидает

Путь каталонского модерна
Для многих Барселона эпохи модерна ассоциируется лишь с именем Антонио Гауди, но на прогулке вы убедитесь, что не ему одному каталонская столица обязана нынешнем обликом. Я познакомлю вас с работами Люиса Доменек-Мунтанера, Хосепа Пуч-Кадафалка и Энрика Сагнье, а оценить и сравнить стили этих архитекторов вы сможете в Квартале Раздора на улице Пассаж-де-Грасия, где стена к стене стоят красивейшие жилые постройки Барселоны в стиле модерн. Кроме основных визитный карточек района Эщампле, таких как Дом Мила и Дом Бальо, вы увидите и другие, менее известные, но также достойные внимания здания: издательство и больницу Доменека-Мунтанера, дом с шипами и дом Макайя, дом Ла Педрера, больницу Святого Креста и дворец Каталанской Музыки, таверну «Четыре кота» и другие шедевры каталонского модерна.

Прошлое и будущее собора Саграда Фамилия
Собор Святого Семейства задумывался как небольшая базилика в готическом стиле, но под руководством Антонио Гауди проект разросся до таких размеров, что по сей день не реализован до конца и будет завершен лишь в 2026. Я покажу вам лучшие точки для осмотра Саграды Фамилии, помогу прочитать библейские сюжеты на фасадах собора, расскажу об их наиболее интересных деталях и, конечно, о том, как будет развиваться дальнейшее строительство этого символа Барселоны.

Организационные детали

По вашему желанию во время экскурсии мы можем зайти в кофейню в доме Аматлье (производителя шоколада) на чашку какао или кофе с выпечкой: там всегда есть интересные, вкусные и бюджетные предложения.

Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна
Территория каталонского модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Егор
Егор
Привет, мне 34 года, знаю и люблю Барселону, в которой мне посчастливилось жить и работать. С радостью составлю компанию для прогулки по городу, поездки на Монтсеррат или по окрестностям, поделюсь тем, что знаю об истории и современной жизни каталонцев. Стараюсь уделять внимание как историческим фактам, так и деталям повседневной жизни. Когда провожу индивидуальные экскурсии, всегда могу скорректировать маршрут, ориентируясь на ваши предпочтения.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 июля 2019
Потрясающая экскурсия!
Узнали много интересных фактов о Барселоне и эпохе модерна в архитектуре. Егор интересный рассказчик и знаток своего дела. Три часа пролетели как одно мгновение.
4 мая 2019
Спасибо Егору за легкую и интересную экскурсию «Территория
Каталонского модерна». Информация о Соборе Святого Семейства была очень полезна при самостоятельном посещении собора. Отдельное спасибо за сделанные Егором семейные фотографии.
4 апреля 2019
Egor was a wonderful guide, we enjoyed the tour very much. Highly reccommend.
5 ноября 2018
Экскурсия интересна, как для впервые приехавших в Барселону, так и для бывалых. Неспешная приятная беседа о модернистах, которые создавали неповторимый облик города, в том числе и Гауди. Много любопытных фактов из истории Барселоны, каталонцах.
Егор хорошо чувствует настроение туристов, готов в повествовании делать отступления по желанию аудитории.
Экскурсию в целом и Егора, как экскурсовода, однозначно рекомендую!!!
3 ноября 2018
Егор знает и любит своё дело; нам было очень интересно. Мы увидели основные достопримечательности эпохи модернизма - госпиталь Сант Пау, храм Святого Семейства, Дом с шипами, дом Мила, дом Бальо и "квартал раздора", а также Дворец каталонской музыки. На пути от одной точки к другой Егор рассказывал нам интересные подробности из жизни и творчества Гауди, Кадафалка, Монтанера и Санье. Рекомендуем всем любителям архитектуры; кроме этого, Егор - очень приятный собеседник. Пять с плюсом!
20 июля 2018
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