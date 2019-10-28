Эта обзорная экскурсия по Барселоне включает 2 разных маршрута с 40 остановками на выбор! Осмотрите основные достопримечательности на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом, проводя столько времени, сколько хотите, в интересных для вас местах.

Посетите другие ключевые достопримечательности, включая Готический квартал, и исследуйте средневековые улицы этого района или посетите увлекательный музей Пикассо, который может похвастаться одной из крупнейших коллекций произведений Пикассо в мире! Ла Рамбла - еще одна из самых популярных туристических достопримечательностей Барселоны. Отправляйтесь сюда и откройте для себя один из самых оживленных районов города с бесчисленными барами и закусочными!

Ряд зданий в городе внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно примечательны работы архитектора Антони Гауди, которые можно увидеть по всему городу. Его самая известная работа - огромный, но все еще незаконченный собор Саграда Фамилия. Это стало всемирно известным символом Барселоны. Другие работы Гауди, которые можно увидеть в туре, включают его знаменитый Дом Бальо, Дом Мила и Парк Гуэль.

Периодичность: 20-30 минут

Продолжительность: 120 минут

Остановки тура по маршрутам следующие:

Красная линия

1. Plaça de Catalunya

2. Дом Бальо - Фонд Антони Тапиеса

3. Пасео де Грасиа - Дом Мила.

4. Франческ Масиа - Диагональ

5. Estació de Sants

6. Креу Коберта

7. Plaça d'Espanya

8. Caixa Fòrum - Pavelló Mies van der Rohe

9. Побле Эспаньол

10. Национальный музей искусства Каталонии

11. Анелла Олимпика

12. Fundació Joan Miró

13. Telefèric de Montjuïc

14. Miramar - Jardins Costa i Llobera.

15. Всемирный торговый центр

16. Колом - Маритимский музей

17. Порт Велл

18. Museu d'Història de Catalunya.

19. Порт Олимпик

20. Зоопарк

21. Pla de Palau - Parc de la Ciutadella

22. Барри Готик

Синяя линия

1. Plaça de Catalunya

2. Дом Бальо - Фонд Антони Тапиеса

3. Пасео де Грасиа - Дом Мила.

4. Храм Святого Семейства

5. Эшампле

6. Парк Гуэль

7. Трамвай Блау - Тибидабо.

8. Саррия

9. Монестир де Педральбес

10. Королевский дворец - Павеллон Гуэль.

11. Футбольный клуб "Барселона"

12. Диагональ Ле Кортс

13. Франческ Масиа - Диагона

14. MACBA - CCCB