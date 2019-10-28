Эта обзорная экскурсия по Барселоне включает 2 разных маршрута с 40 остановками на выбор! Осмотрите основные достопримечательности на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом, проводя столько времени, сколько хотите, в интересных для вас местах.
Посетите другие ключевые достопримечательности, включая Готический квартал, и исследуйте средневековые улицы этого района или посетите увлекательный музей Пикассо, который может похвастаться одной из крупнейших коллекций произведений Пикассо в мире! Ла Рамбла - еще одна из самых популярных туристических достопримечательностей Барселоны. Отправляйтесь сюда и откройте для себя один из самых оживленных районов города с бесчисленными барами и закусочными!
Ряд зданий в городе внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно примечательны работы архитектора Антони Гауди, которые можно увидеть по всему городу. Его самая известная работа - огромный, но все еще незаконченный собор Саграда Фамилия. Это стало всемирно известным символом Барселоны. Другие работы Гауди, которые можно увидеть в туре, включают его знаменитый Дом Бальо, Дом Мила и Парк Гуэль.
Периодичность: 20-30 минут
Продолжительность: 120 минут
Остановки тура по маршрутам следующие:
Красная линия
1. Plaça de Catalunya
2. Дом Бальо - Фонд Антони Тапиеса
3. Пасео де Грасиа - Дом Мила.
4. Франческ Масиа - Диагональ
5. Estació de Sants
6. Креу Коберта
7. Plaça d'Espanya
8. Caixa Fòrum - Pavelló Mies van der Rohe
9. Побле Эспаньол
10. Национальный музей искусства Каталонии
11. Анелла Олимпика
12. Fundació Joan Miró
13. Telefèric de Montjuïc
14. Miramar - Jardins Costa i Llobera.
15. Всемирный торговый центр
16. Колом - Маритимский музей
17. Порт Велл
18. Museu d'Història de Catalunya.
19. Порт Олимпик
20. Зоопарк
21. Pla de Palau - Parc de la Ciutadella
22. Барри Готик
Синяя линия
1. Plaça de Catalunya
2. Дом Бальо - Фонд Антони Тапиеса
3. Пасео де Грасиа - Дом Мила.
4. Храм Святого Семейства
5. Эшампле
6. Парк Гуэль
7. Трамвай Блау - Тибидабо.
8. Саррия
9. Монестир де Педральбес
10. Королевский дворец - Павеллон Гуэль.
11. Футбольный клуб "Барселона"
12. Диагональ Ле Кортс
13. Франческ Масиа - Диагона
14. MACBA - CCCB