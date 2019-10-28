Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня

Посмотрите очаровательный город Барселону в комфортабельном и удобном автобусном туре по системе hop-on hop-off

4.6
1630 отзывов
В группе
до 50 чел.
Посмотрите очаровательный город Барселону в комфортабельном и удобном автобусном туре по системе hop-on hop-off.

Путешествуйте на двухэтажных автобусах с открытым верхом, которые курсируют по 2 и более различным маршрутам.

Билет на 1 или 2 дня позволяет увидеть все, что может предложить Барселона!
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня

Что вы увидите 🤩

  • Парк Монжуик
  • Железнодорожная станция Барселона-Сантс
  • Пассаж-де-Грасиа
  • Рамбла-де-Каталунья
  • Старый Город Барселоны
  • Памятник Колумбу
  • Фонд Джоан Миро
  • Пласа Эспанья
  • Парк Цитадели
  • Рамбла
  • Тибидабо
  • Волшебный фонтан
  • Музей истории Барселоны
  • Парк развлечений Тибидабо
  • Музей CaixaForum
  • Порт Вель
  • Павильон Германии
  • Площадь Каталонии
  • Парк Диагональ Мар
  • Район Эшампле
  • Дом Бальо
  • Испанская деревня
  • Фонд Антони Тапиеса
  • Парк Побленоу
  • Порт Барселоны
  • Исторический музей Барселоны
  • Музей истории Каталонии
  • Олимпийский порт
  • Рынок Бокерия
  • Монастырь Педральбес
  • Пляж Богатель
  • Готический квартал Барселоны
  • Анелла Олимпика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите знаменитый храм Святого Семейства — крупнейшую римско-католическую церковь в мире
  2. Осмотрите уникальные здания и скульптуры парка Гуэль, покрытые мозаикой
  3. Прогуляйтесь по средневековым улочкам Готического квартала
  4. Окунитесь в настоящую ночную жизнь Барселоны на бульваре Ла Рамбла
  5. Откройте для себя музей Пикассо
  6. Полюбуйтесь панорамным видом с открытой верхней площадки, катаясь на автобусе по прекрасному городу
Эта обзорная экскурсия по Барселоне включает 2 разных маршрута с 40 остановками на выбор! Осмотрите основные достопримечательности на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом, проводя столько времени, сколько хотите, в интересных для вас местах.
Посетите другие ключевые достопримечательности, включая Готический квартал, и исследуйте средневековые улицы этого района или посетите увлекательный музей Пикассо, который может похвастаться одной из крупнейших коллекций произведений Пикассо в мире! Ла Рамбла - еще одна из самых популярных туристических достопримечательностей Барселоны. Отправляйтесь сюда и откройте для себя один из самых оживленных районов города с бесчисленными барами и закусочными!
Ряд зданий в городе внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно примечательны работы архитектора Антони Гауди, которые можно увидеть по всему городу. Его самая известная работа - огромный, но все еще незаконченный собор Саграда Фамилия. Это стало всемирно известным символом Барселоны. Другие работы Гауди, которые можно увидеть в туре, включают его знаменитый Дом Бальо, Дом Мила и Парк Гуэль.
Периодичность: 20-30 минут
Продолжительность: 120 минут

Остановки тура по маршрутам следующие:

    Красная линия
    1. Plaça de Catalunya
    2. Дом Бальо - Фонд Антони Тапиеса
    3. Пасео де Грасиа - Дом Мила.
    4. Франческ Масиа - Диагональ
    5. Estació de Sants
    6. Креу Коберта
    7. Plaça d'Espanya
    8. Caixa Fòrum - Pavelló Mies van der Rohe
    9. Побле Эспаньол
    10. Национальный музей искусства Каталонии
    11. Анелла Олимпика
    12. Fundació Joan Miró
    13. Telefèric de Montjuïc
    14. Miramar - Jardins Costa i Llobera.
    15. Всемирный торговый центр
    16. Колом - Маритимский музей
    17. Порт Велл
    18. Museu d'Història de Catalunya.
    19. Порт Олимпик
    20. Зоопарк
    21. Pla de Palau - Parc de la Ciutadella
    22. Барри Готик
    Синяя линия
    1. Plaça de Catalunya
    2. Дом Бальо - Фонд Антони Тапиеса
    3. Пасео де Грасиа - Дом Мила.
    4. Храм Святого Семейства
    5. Эшампле
    6. Парк Гуэль
    7. Трамвай Блау - Тибидабо.
    8. Саррия
    9. Монестир де Педральбес
    10. Королевский дворец - Павеллон Гуэль.
    11. Футбольный клуб "Барселона"
    12. Диагональ Ле Кортс
    13. Франческ Масиа - Диагона
    14. MACBA - CCCB

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Безлимитный билет на автобус с остановками на выбранный период (один или два дня)
    • Аудиогид на нескольких языках
    • Wi-Fi на борту
    • Карта Барселоны
    • Буклет со скидками для достопримечательностей, кафе и магазинов
    • Подробное описание маршрутов и остановок
    • Услуги многоязычного персонала
    Что не входит
    • Билеты для посещения достопримечательностей
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Благодаря ваучеру вы получите гибкий доступ на срок до 3 месяцев с даты поездки, которую вы выберете при выезде
    • Обратите внимание, что в ближайшие недели тур может быть прерван из-за продолжающейся деятельности в городе
    • Первый тур - в 9 утра, последний - в 19:00
    • Периодичность: каждые 20–30 минут в зависимости от сезона
    • Зеленый маршрут в настоящее время недоступен на 2021 год
    • Продолжительность: красная и синяя линии - 2 часа
    • Доступно для инвалидов
    • Обратите внимание, что двухдневные билеты необходимо использовать в последовательные дни
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    T
    28 окт 2019
    Хорошим решением было получить билет Barcelona Hop on Hop off через GetYourGuide. Тур Hop on Hop off - это отличный способ начать свое пребывание в городе, так как вы увидите столько всего, что вы можете планировать вернуться позже во время вашего пребывания. Персонал в автобусах был очень любезным, и аудиогид был хорошим - хотя в одном автобусе он был немного позади, где мы ехали, но это был небольшой сбой на самом деле. В целом, отличный тур
    Y
    4 окт 2019
    Нам очень понравился этот вариант с надеждой и надеждой. Автобус приезжал регулярно. Нам не пришлось ждать больше 5 минут. Автобусы чистые, сиденья удобные. Водитель автобуса ездит безопасно, а персонал очень дружелюбный. Вы можете пойти по трем маршрутам (красный, зеленый и синий). Вид с крыши автобуса отличный. Только не забудьте взять с собой свитер или куртку, так как ветер немного прохладный.
    A
    28 окт 2021
    A great way to see Barcelona if you don't know your way around the city. Would recommend it. Stops at all the major landmarks.I definitely recommend getting off at Poblo Espanyal. It is designed like a traditional Spanish Village. Loads of lovely shops and restaurants. Also in there an exhibition called Fiesta where you see Spanish Festivals and feel as if you are there. And an Art exhibit also. You can buy a 1 or 2 day ticket for the bus tour
    Ещё 1627 отзывов

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