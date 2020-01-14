12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дружеская индивидуальная прогулка по главным местам города

Алексей
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Алексей – ваш гид
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам.

А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Барселоны
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У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне

Что вас ожидать

Прогулка по «must-see» местам
Мы будем гулять по «старому центру» Барселоны: районам Борн, Раваль и Готическому кварталу. Здесь вы увидите достопримечательности, которые стоит посетить именно в первые дни путешествия. Мы рассмотрим Триумфальную арку и Кафедральный собор, Королевский дворец и колонны римского храма. Зайдем в церковь Санта-Мария-дель-Мар с невероятной энергетикой и интересной историей. Увидим средневековый публичный дом и красивую стену с мозаикой из 4000 фотографий. Пройдем по бульвару Ла Рамбла, а по пути встретим отель, который раньше был монастырем, госпиталь, где умер Гауди, и другие интереснейшие здания.

Научиться ориентироваться в городе
Вы получите огромное количество ценных советов: как провести время в Барселоне, куда стоит сходить на завтрак или обед, как ориентироваться в центре города. Я помогу вам понять Барселону, расскажу про самые вкусные заведения и покажу площадь, где снимали рыбный рынок для фильма «Парфюмер».

Знакомство с каталонской культурой
Я расскажу вам о местных традициях, о борьбе Каталонии за независимость и других событиях, повлиявших на развитие и становление Барселоны. Вы узнаете, как жили здесь люди в Средневековье и как живут сейчас, изучите атмосферные и аутентичные уголки города. А за чашечкой ароматного кофе я дам вам рекомендации о ресторанах и достопримечательностях Барселоны.

Организационные детали

  • По вашему желанию во время прогулки мы можем остановиться на чашку кофе с выпечкой (примерно 3,5-7 евро с человека)
  • Дети до 5 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Барселоны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Мне 27 лет. С удовольствием познакомлю вас с прекрасной Барселоной: её историческими кварталами, атмосферными барами, шедеврами каталонского модерна, созданными воображением гения Гауди. Я постоянно узнаю новую информацию о городе от местных жителей, из городских библиотек и новых книг, поэтому смогу удивить вас оригинальными историями и интересными фактами о Барселоне!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Было интересно. Хороший рассказчик. Многое знает. Наилучшие рекомендации.
1 января 2020
Замечательный гид Алексей, который не только рассказал, но и показал особенности «Готического квартала» и парка “Цитадель”, рассказал про жизнь и уклад жителей Барселоны.. Особую благодарность Алексею хочется выразить всвязи с тем, что учел все наши пожелания и откликнулся на наши просьбы, не входящие в рамки экскурсии... Большое спасибо!!! С удовольствием порекомендуем друзьям!
1 декабря 2019
Экскурсия «первые шаги по Барселоне» с Алексеем оставила самые лучшие впечатления.
Алексей - приятный, образованный, современный молодой человек, экскурсия с ним прошла в легкой непринуждённой форме, не была перегружена датами и фактами, а больше походила на прогулку, сопровождённую интересными рассказами о городе, его истории , и о том, чем он примечателен сегодня.
План, маршрут и места, которые посетили, всё что у них узнали- всё в экскурсии составлено продумано на отлично!
Отдельная огромная благодарность Алексею за его рекомендации, куда пойти, что и где поесть в Барселоне. Абсолютно все его наводки совпали с нашими представлениями о том, что такое вкусно и атмосферно покушать) а такие советы просто бесценны для туриста в большом городе, на наш взгляд)
6 октября 2019
Совет гиду: говорите только ту информацию, в чём уверенны.
Алексей осоветовал посетить дворец Гуэля в воскресенье, т к это день бесплатного посещения данного музея. Сказал прийти пораньше, чтоб не стоять в большой очереди. Встали рано, пришли.... Постояли в очереди. Оказалось, что бесплатное посещение надо было бронировать онлайн за неделю до сегодняшнего дня. А в воскресенье билеты уже было не возможно даже купить. В итоге потраченное впустую время и негативные эмоции в сторону гида.
А самое обидное, что из-за этого совета нам не получится посетить этот дворец, т к завтра у них выходной и вдобавок мы уезжаем из Барселоны.
Вывод: перепроверяйте информацию, которую дают гиды!!!!!
По поводу экскурсии по Барселоне - средне. Местами интересно, местами нет. Гид не умеет заинтересовывать слушателей. По видимому мало опыта.
Нам не очень понравилось.
Хотя рекомендации по посещению ресторанов дал хорошие. Рестораны понравились.
28 августа 2019
Экскурсия была очень познавательной, легкой и непринужденной. Алексей отличный, увлеченный своим делом гид. В следующий раз возьмем другую экскурсию именно с этим гидом.
23 августа 2019
Алексей отличный экскурсовод😀у нас была большая компания, 3 взрослых и 2 непоседливых ребёнка , но Алексею удалось удерживать их внимание аж 3 часа!)самой экскурсией очень довольны,очень много интересной информации и деталей !) обязательно будем рекомендовать друзьям , знакомым !) спасибо большое !!!
15 августа 2019
отличный ненавязчивый тон экскурсии у Алексея, с которым мы с большим удовольствием побродили по Барселоне, которую я неплохо знаю, но Алексей сум рассказать много занимательного и интересного и показать массу интересных мест!!!)) Огромное спасибо!
28 июля 2019
Огромное спасибо Алексею! Человек - мозг! Очень много интересного в предельно сжатой и понятной всем форме. И дети и взрослые довольны. Удачи!
18 июля 2019
Спасибо Алексею! Последующие дни в Барселоне мы не раз пользовались его рекомендациями и советами! Проходили по уже знакомым маршрутам с осознанием ценности и знанием истории того или иного места. И это уже другой уровень восприятия. Очень рекомендую!
24 июня 2019
Обожаю Барселону и всегда в музеях слушаю аудиогиды.. заказала экскурсию больше для детей, чтобы они могли задать вопросы и узнать интересные факты. И ОЧЕНЬ довольна!! И дети и взрослые прониклись большой симпатией к Алексею и его рассказу!! Спасибо большое!! Свечи ( сделанные детьми вместе с Алексеем) привезли домой, вечером зажигаем и вспоминаем Барселону , наш отдых, замечательный рассказ и молодого человека, который влюблён в этот город и щедро поделился с нами. Спасибо , Алексей!! Ребятня передаёт Вам привет!!
Ещё 2 отзыва

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