3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по главным местам Барселоны и увидеть её лучшие панорамы по дороге из аэропорта!

Ольга
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Ольга – ваш гид
Эта экскурсия создана для тех, кто бережет своё время и хочет сразу с головой окунуться в город мечты! За пару часов вы увидите волшебную Барселону с лучших ракурсов, поздороваетесь с Колумбом и восхититесь невероятной Саградой Фамилией, заглянете в Готический квартал и попробуете местное вино, любуясь Рамблой с высоты птичьего полета.

А затем отправитесь в отель, готовые продолжить покорение Барселоны!
240 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)

Что вас ожидает

Панорамы горы Монтжуик
Из аэропорта вы направитесь на смотровую площадку холма Монтжуик – и вся Барселона будет у ваших ног! Отсюда вы увидите изумительную панораму города: Саграда фамилия, башня Агбар, шпили готического квартала и храм Тибидабо раскинутся перед вами как на ладони. На холме вы увидите магический фонтан, красивейшую площадь Испании и художественный музей Барселоны, а также узнаете, почему именно с Монтжуика начинается история Барселоны.

Встретиться с Колумбом
С другого склона вам откроется совершенно другая Барселона: порт, круизные лайнеры, причал с многочисленными яхтами, офисные небоскрёбы на береговой линии и, конечно, Колумб, указывающий… но об этом при встрече! Затем мы спустимся прямо под ноги Колумбу, где, если захотите, вы сможете подняться на лифте и рассмотреть роскошную улицу Рамбла с бокалом холодного белого вина с местных виноградников.

Главные объекты Барселоны
А дальше держим путь в центр города, чтобы познакомиться с архитектурой каталонского модерна на улицах района Эшампле и увидеть два красивейших сбора Барселоны: средневековый Кафедральный собор, жемчужину легендарного Готического квартала, и гениальное творение архитектора Гауди – Храм Саграда Фамилия, наполненный потрясающей символикой и невероятными архитектурными решениями. А после, насытившись яркими впечатлениями в первый же день своего путешествия, мы отправимся к вашему отелю.

Организационные детали

  • Маршрут может быть немного изменён: это зависит от времени вашего прилёта и от того, где именно в Барселоне находится ваш отель.
  • Путешествовать по Барселоне будем на моём Ситроене Пикассо.
  • Отдельно оплачиваются парковки по маршруту (когда нет возможности припарковаться бесплатно). Ориентировочная стоимость – 3 евро в час. Рекомендуемое время для остановок – 15-20 минут.
  • Парковка в аэропорту: если вы выходите из самолета без опоздания (15-20 минут – не опоздание), то парковка включена в стоимость экскурсии. Если вы задерживаетесь больше, чем на 20 минут, то парковка за ваш счёт. Стоимость парковки в аэропорту – 3,5 евро в час.
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 сентября 2019
В Барселону мы приплыли на лайнере этим же днём улетали. У нас был целый день на Барселону. Оля нас встретила в порту и показала город, день это конечно мало, но мы его провели с удовольствием, в комфорте и невероятными впечатлениями. Оля очень понятно , интересно и доступно рассказывает, показывает красоту( зная откуда лучше смотреть ), историю и конечно где вкусно поесть, Довольных и сытых , Оля нас отвезла в аэропорт. Конечно мы вернёмся, и с радостью встретимся, чтоб больше узнать о городе!
21 мая 2019
Встретились в аэропорту в назначенное время. Ольга очень мягко и ненавязчиво рассказывала и показывала красавицу Барселону. Если вы хотите познать историю поглубже, тогда подберите пешеходную прогулку со множеством деталей.
Название экскурсии полностью отражает нашу задачу. Мы успешно использовали свободное время между аэропортом и портом. Если вы впервые в этом прекрасном городе и имеете всего несколько свободных часов, берите этот тур. Не пожалеете
Алексей
10 апреля 2018
Были в выходные семьей с ребенком (13 лет) проездом через Барселону, и был всего 1 день что бы посмотреть город. Благодаря Ольге нам это удалось. Сами, врядли успели бы....город не маленький, да и пешком тоже много не походишь. Очень понравился стиль преподнесения материала, не сухо, но емко и вполне достаточно. Организация экскурсии на высоте - частный комфортный автомобиль, Ольга забрала нас из гостиницы и по окончании подбросила нас на ЖД вокзал. Это очень удобно и экономит кучу времени, которое дополнительно можно потратить на осмотр города. Большое вам спасибо, Ольга!

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