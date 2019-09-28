3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Панорамы горы Монтжуик

Из аэропорта вы направитесь на смотровую площадку холма Монтжуик – и вся Барселона будет у ваших ног! Отсюда вы увидите изумительную панораму города: Саграда фамилия, башня Агбар, шпили готического квартала и храм Тибидабо раскинутся перед вами как на ладони. На холме вы увидите магический фонтан, красивейшую площадь Испании и художественный музей Барселоны, а также узнаете, почему именно с Монтжуика начинается история Барселоны.

Встретиться с Колумбом

С другого склона вам откроется совершенно другая Барселона: порт, круизные лайнеры, причал с многочисленными яхтами, офисные небоскрёбы на береговой линии и, конечно, Колумб, указывающий… но об этом при встрече! Затем мы спустимся прямо под ноги Колумбу, где, если захотите, вы сможете подняться на лифте и рассмотреть роскошную улицу Рамбла с бокалом холодного белого вина с местных виноградников.

Главные объекты Барселоны

А дальше держим путь в центр города, чтобы познакомиться с архитектурой каталонского модерна на улицах района Эшампле и увидеть два красивейших сбора Барселоны: средневековый Кафедральный собор, жемчужину легендарного Готического квартала, и гениальное творение архитектора Гауди – Храм Саграда Фамилия, наполненный потрясающей символикой и невероятными архитектурными решениями. А после, насытившись яркими впечатлениями в первый же день своего путешествия, мы отправимся к вашему отелю.