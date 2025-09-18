Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Неаполе на русском языке, цены от €135, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 188 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Неаполь - любовь с первого взгляда Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда Начало: На площади Гарибальди €135 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 27 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Неаполю Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности Начало: Центральный вокзал €135 за всё до 4 чел. Пешая 7 часов 5% 7 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады Начало: В порту Molobeverello €241 €253 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Неаполя

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 222 ⭐ отзыва, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь