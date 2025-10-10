Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€172 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Неаполь: вулкан и замки
Неаполь полон тайн и сюрпризов. Погрузитесь в атмосферу города, посетив его уникальные дворы и знаменитые места, включая вулкан Везувий и Испанский квартал
Начало: У метро «Municipio»
Расписание: ежедневно в 09:30
15 окт в 09:30
16 окт в 09:30
€65 за человека
Групповая
до 15 чел.
Контрастный Неаполь (на английском)
От переулков, где между домами сушится бельё, до улиц с припаркованными Maserati
Начало: У Pasticceria Galiero
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Завтра в 12:00
11 окт в 09:30
€24 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Неаполем
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, пройдя по его узким улочкам и королевским кварталам. Узнайте, где родилась пицца «Маргарита» и ощутите контрасты города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в октябре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 24 до 230. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 7 ⭐ отзывов, цены от €24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь