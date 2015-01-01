13 отзывов оставили туристы

Лучшие виды Амстердама в рамках 1, 5-часовой ночной прогулки по каналам города. Исследуйте исторический центр города, включая мост Магере-Брюг, Золотую излучину и много другое.
Насладитесь потрясающими видами каналов вечернего Амстердама, когда заходит солнце ☀️ и город 🏙️ расцветает миллионами огней. Огни подсвечивают сотни мостов и знаковые достопримечательности 🏛️ вдоль каналов.
Корабль пройдет по самым живописным каналам Амстердама мимо красочно подсвеченных зданий, мостов и лодок.
На борту корабля вас встретит англоговорящий гид, который расскажет множество увлекательных легенд и фактов из истории 📖 Амстердама. Устройтесь поудобнее и узнайте о местных достопримечательностях, включая знаменитые рестораны и ночные клубы.
Для экскурсии 🧭 на русском воспользуйтесь аудиогидом.