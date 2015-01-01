13 отзывов оставили туристы

GetYourGuide – Гид из Амстердама

Амстердам – третья Венеция, город 🏙️, где проложено множество каналов, и чудесные цветные домики украшают набережные, а лодки и катера плывут по ним и позволяют туристам вдоволь насмотреться на речные красоты города.



Мы предлагаем вам совершить водную прогулку 👣 по каналам Амстердама и понять, за что же их так любят местные жители, и почему туристы всегда остаются в восторге 🔥 от этих видов!