13 отзывов оставили туристы

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1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама

4.6
13 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Амстердама
Амстердам – третья Венеция, город 🏙️, где проложено множество каналов, и чудесные цветные домики украшают набережные, а лодки и катера плывут по ним и позволяют туристам вдоволь насмотреться на речные красоты города.

Мы предлагаем вам совершить водную прогулку 👣 по каналам Амстердама и понять, за что же их так любят местные жители, и почему туристы всегда остаются в восторге 🔥 от этих видов!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €21 за человека

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1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
Лучшие виды Амстердама в рамках 1, 5-часовой ночной прогулки по каналам города. Исследуйте исторический центр города, включая мост Магере-Брюг, Золотую излучину и много другое.
Насладитесь потрясающими видами каналов вечернего Амстердама, когда заходит солнце ☀️ и город 🏙️ расцветает миллионами огней. Огни подсвечивают сотни мостов и знаковые достопримечательности 🏛️ вдоль каналов.
Корабль пройдет по самым живописным каналам Амстердама мимо красочно подсвеченных зданий, мостов и лодок.
На борту корабля вас встретит англоговорящий гид, который расскажет множество увлекательных легенд и фактов из истории 📖 Амстердама. Устройтесь поудобнее и узнайте о местных достопримечательностях, включая знаменитые рестораны и ночные клубы.
Для экскурсии 🧭 на русском воспользуйтесь аудиогидом.
Что входит
  • Услуги бара на борту
  • Англоговорящий гид
  • Аудиогид на русском языке
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Stadhouderskade 30 (1071 ZD)
1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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13 отзывов оставили туристы

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