5D Ultimate Flight Experience - ЭТО ГОЛЛАНДИЯ

Лучший симулятор полета над ветряными мельницами, каналами и многим другим

4.8
175 отзывов
Входной билет
5D Ultimate Flight Experience - ЭТО ГОЛЛАНДИЯ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Парящий как орел, прыгайте через лучшие места Голландии! Благодаря огромному сферическому экрану THIS IS HOLLAND и множеству интересных спецэффектов, включая ветер и запахи (приятный вид, не волнуйтесь), вы можете путешествовать по Нидерландам, не шевеля ногами. Посетите места наследия, ветряные мельницы, знаменитые каналы Амстердама и многое другое с билетами THIS IS HOLLAND Amsterdam.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на шоу THIS IS HOLLAND
  • Доступ на 4 шоу и 9-минутный полет на самолете
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

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