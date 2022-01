Парящий как орел, прыгайте через лучшие места Голландии! Благодаря огромному сферическому экрану THIS IS HOLLAND и множеству интересных спецэффектов, включая ветер и запахи (приятный вид, не волнуйтесь), вы можете путешествовать по Нидерландам, не шевеля ногами. Посетите места наследия, ветряные мельницы, знаменитые каналы Амстердама и многое другое с билетами THIS IS HOLLAND Amsterdam.