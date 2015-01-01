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Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз

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Не спеша, осмотрите Амстердам в рамках тура на hop-on hop-off автобусе 🚌 (24-часовой билет) и во время круиза (при желании).

Останавливайтесь в удобных местах и посещайте такие известные достопримечательности 🏛️ города, как пивоварня Heineken или музей 🖼 Ван Гога.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €25 за человека

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Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз
Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз

Что вы увидите

  • На трёх маршрутах:
  • Центральный вокзал (напротив LOVERS Canal Cruises).
  • Amsterdam River Cruises / De Ruyterkade (только в летний сезон)
  • Пассажирский терминал Амстердама
  • Ювелирная мастерская Gassan Diamonds
  • Еврейский исторический музей
  • Театр Royal Theatre Carré
  • Пивоварня Heineken
  • Музейная площадь
  • площадь Ляйдсе
  • Йордан
  • Вестердок
  • Центральный вокзал (West)
  • Пассажирский терминал Амстердама (эта остановка функционирует только в дни круизов).
  • Музей науки NEMO
  • Ювелирная мастерская Gassan Diamonds
  • Amsterdam Icebar
  • Золотой изгиб (летом) / Amsterdam Cuyp (зимой)
  • Рейксмюсеум (зимой)
  • Амстердамский Эрмитаж (только летом)
  • Национальный морской музей (только летом)
  • Амстердам-Нор
  • Дом-музей Анны Франк
  • Площадь Ляйдсе
  • Шпигельграхт
  • Рынок Альберта Кейпа
  • Рейксмюсеум
  • Вестермаркт / Дом-музей Анны Франк
Откройте для себя лучшие места Амстердама во время увлекательной экскурсии 🧭 с остановками
Откройте для себя достопримечательности 🏛️ прекрасного Амстердама во время увлекательной экскурсии на автобусах с открытыми площадками и водной прогулки по каналам. Полюбуйтесь знаменитыми картинами Ван Гога, проникнитесь душераздирающей историей 📖 о еврейской общине в доме Анны Франк, пройдитесь по знаменитым улочкам района Красных фонарей, окунитесь в межкультурный дух Цветочного рынка Амстердама.
Красный маршрут

Некоторые остановки функционируют только в летний сезон:

  • Остановка 1 – Центральный вокзал (напротив LOVERS Canal Cruises).
  • Остановка 2 – Amsterdam River Cruises / De Ruyterkade (только в летний сезон).
  • Остановка 3 – Пассажирский терминал Амстердама.
  • Остановка 4 – Ювелирная мастерская Gassan Diamonds.
  • Остановка 5 – Еврейский исторический музей 🖼 6 – театр Royal Theatre Carré.
  • Остановка 7 – Пивоварня Heineken.
  • Остановка 8 – Музейная площадь.
  • Остановка 9 – площадь Ляйдсе.
  • Остановка 10 – Йордан.
  • Остановка 11 – Вестердок.
Зеленый маршрут

Маршрут отличается в летний и зимний сезоны:

  • Остановка 1 – Центральный вокзал (West).
  • Остановка 2 – Пассажирский терминал Амстердама (эта остановка функционирует только в дни круизов).
  • Остановка 3 – Музей науки NEMO.
  • Остановка 4 – Ювелирная мастерская Gassan Diamonds.
  • Остановка 5 – Amsterdam Icebar.
  • Остановка 6 – Золотой изгиб (летом) / Amsterdam Cuyp (зимой).
  • Остановка 7 – Площадь Ляйдсе (летом) / Рейксмюсеум (зимой).
  • Остановка 8 – Шпигельграхт (летом) / Вестермаркт – Дом Анны Франк (зимой).
  • Остановка 9 – Амстердамский Эрмитаж (только летом).
  • Остановка 10 – Национальный морской музей (только летом).
Синий маршрут

Этот маршрут функционируети только в летний сезон:

  • Остановка 1 – Центральный вокзал West (напротив LOVERS Canal Cruises).
  • Остановка 2 – Амстердам-Норд.
  • Остановка 3 – Дом-музей Анны Франк.
  • Остановка 4 – Площадь Ляйдсе.
  • Остановка 5 – Шпигельграхт.
  • Остановка 6 – Рынок Альберта Кейпа.
  • Остановка 7 – Рейксмюсеум.
  • Остановка 8 – Вестермаркт / Дом-музей Анны Франк.

Важная информация:

  • Летним сезоном считается период с середины марта по середину октября, а зимний – с середины октября по середину марта;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Запрещено брать с собой животных, кроме собак-поводырей;
  • Продолжительность автобусного маршрута 60-75 минут. Ежедневные отправления с 09:30 до 17:15 каждые 15-20 минут.
Что входит
  • 24-часовой билет на автобусный тур и круиз (по выбору)
  • Бесплатная карта города
  • GPS-гид на 18 языках (в том числе на русском языке)
  • Бесплатный Wi-Fi в салоне.
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты в достопримечательности.
Начало и место завершения
🚩 Нач. / завер. тур на любой из остановок по маршруту
Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз
Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз
Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз
Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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