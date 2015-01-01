Откройте для себя лучшие места Амстердама во время увлекательной экскурсии 🧭 с остановками

Откройте для себя достопримечательности 🏛️ прекрасного Амстердама во время увлекательной экскурсии на автобусах с открытыми площадками и водной прогулки по каналам. Полюбуйтесь знаменитыми картинами Ван Гога, проникнитесь душераздирающей историей 📖 о еврейской общине в доме Анны Франк, пройдитесь по знаменитым улочкам района Красных фонарей, окунитесь в межкультурный дух Цветочного рынка Амстердама.

Красный маршрут

Некоторые остановки функционируют только в летний сезон:

Остановка 1 – Центральный вокзал (напротив LOVERS Canal Cruises).

Остановка 2 – Amsterdam River Cruises / De Ruyterkade (только в летний сезон).

Остановка 3 – Пассажирский терминал Амстердама.

Остановка 4 – Ювелирная мастерская Gassan Diamonds.

Остановка 5 – Еврейский исторический музей 🖼 6 – театр Royal Theatre Carré.

Остановка 7 – Пивоварня Heineken.

Остановка 8 – Музейная площадь.

Остановка 9 – площадь Ляйдсе.

Остановка 10 – Йордан.

Остановка 11 – Вестердок.

Зеленый маршрут

Маршрут отличается в летний и зимний сезоны:

Остановка 1 – Центральный вокзал (West).

Остановка 2 – Пассажирский терминал Амстердама (эта остановка функционирует только в дни круизов).

Остановка 3 – Музей науки NEMO.

Остановка 4 – Ювелирная мастерская Gassan Diamonds.

Остановка 5 – Amsterdam Icebar.

Остановка 6 – Золотой изгиб (летом) / Amsterdam Cuyp (зимой).

Остановка 7 – Площадь Ляйдсе (летом) / Рейксмюсеум (зимой).

Остановка 8 – Шпигельграхт (летом) / Вестермаркт – Дом Анны Франк (зимой).

Остановка 9 – Амстердамский Эрмитаж (только летом).

Остановка 10 – Национальный морской музей (только летом).

Синий маршрут

Этот маршрут функционируети только в летний сезон:

Остановка 1 – Центральный вокзал West (напротив LOVERS Canal Cruises).

Остановка 2 – Амстердам-Норд.

Остановка 3 – Дом-музей Анны Франк.

Остановка 4 – Площадь Ляйдсе.

Остановка 5 – Шпигельграхт.

Остановка 6 – Рынок Альберта Кейпа.

Остановка 7 – Рейксмюсеум.

Остановка 8 – Вестермаркт / Дом-музей Анны Франк.

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