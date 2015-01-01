Центральный вокзал (напротив LOVERS Canal Cruises).
Amsterdam River Cruises / De Ruyterkade (только в летний сезон)
Пассажирский терминал Амстердама
Ювелирная мастерская Gassan Diamonds
Еврейский исторический музей
Театр Royal Theatre Carré
Пивоварня Heineken
Музейная площадь
площадь Ляйдсе
Йордан
Вестердок
Центральный вокзал (West)
Пассажирский терминал Амстердама (эта остановка функционирует только в дни круизов).
Музей науки NEMO
Ювелирная мастерская Gassan Diamonds
Amsterdam Icebar
Золотой изгиб (летом) / Amsterdam Cuyp (зимой)
Рейксмюсеум (зимой)
Амстердамский Эрмитаж (только летом)
Национальный морской музей (только летом)
Амстердам-Нор
Дом-музей Анны Франк
Площадь Ляйдсе
Шпигельграхт
Рынок Альберта Кейпа
Рейксмюсеум
Вестермаркт / Дом-музей Анны Франк
Откройте для себя лучшие места Амстердама во время увлекательной экскурсии 🧭 с остановками
Откройте для себя достопримечательности 🏛️ прекрасного Амстердама во время увлекательной экскурсии на автобусах с открытыми площадками и водной прогулки по каналам. Полюбуйтесь знаменитыми картинами Ван Гога, проникнитесь душераздирающей историей 📖 о еврейской общине в доме Анны Франк, пройдитесь по знаменитым улочкам района Красных фонарей, окунитесь в межкультурный дух Цветочного рынка Амстердама.
Красный маршрут
Некоторые остановки функционируют только в летний сезон:
Остановка 1 – Центральный вокзал (напротив LOVERS Canal Cruises).
Остановка 2 – Amsterdam River Cruises / De Ruyterkade (только в летний сезон).