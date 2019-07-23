3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Амстердам сквозь века

Вы увидите древнейшую часть города, где покосившиеся домики будто подпирают друг друга, а на них важно «посматривает» здание Старой церкви. Заглянете в Китайский квартал, где ощутите запах специй и пекинской утки. Пройдете вдоль дневных витрин квартала красных фонарей, сделаете остановку на Новорыночной площади и узнаете интересные истории бывшей Весовой палаты. На площади Рембрандта мы поговорим о живописи, а на Цветочном рынке — о тюльпаномании.

Секретные уголки Амстердама

Вы неспешно прогуляетесь по Большим каналам и заглянете в тайный дворик монашек-бегинок. А если проголодаетесь — мы сделаем остановку у рыбной лавки, где вы отведаете лучшей в мире селедки! Далее вы увидите знаменитый Королевский дворец на площади Дам и услышите о любви голландцев к своему монарху. В конце экскурсии мы с радостью дадим советы, как провести время в Голландии, и ответим на все вопросы о «городе свободы».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит спокойно и вдумчиво узнавать новый город. Кто ценит историю и понимает, что без знания прошлого не понять настоящего.