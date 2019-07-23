3 отзыва оставили туристы

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Амстердам — первое свидание

Погрузиться в историю города, увидеть все знаковые места и узнать, чем живут голландцы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Ирина – представитель в Амстердаме
Амстердам — это город-открытка, где кукольные домики отражаются в неглубоких каналах, а изящные пролеты мостов венчают гроздья велосипедов.

Вы услышите увлекательные истории 📖, которые прячутся за этой красивой картинкой, и узнаете о временах, когда Голландия была великой морской державой, а Амстердам — ее сердцем.
Амстердам — первое свидание
Амстердам — первое свидание

Что вас ожидает

Амстердам сквозь века
Вы увидите древнейшую часть города, где покосившиеся домики будто подпирают друг друга, а на них важно «посматривает» здание Старой церкви. Заглянете в Китайский квартал, где ощутите запах специй и пекинской утки. Пройдете вдоль дневных витрин квартала красных фонарей, сделаете остановку на Новорыночной площади и узнаете интересные истории бывшей Весовой палаты. На площади Рембрандта мы поговорим о живописи, а на Цветочном рынке — о тюльпаномании.

Секретные уголки Амстердама
Вы неспешно прогуляетесь по Большим каналам и заглянете в тайный дворик монашек-бегинок. А если проголодаетесь — мы сделаем остановку у рыбной лавки, где вы отведаете лучшей в мире селедки! Далее вы увидите знаменитый Королевский дворец на площади Дам и услышите о любви голландцев к своему монарху. В конце экскурсии мы с радостью дадим советы, как провести время в Голландии, и ответим на все вопросы о «городе свободы».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит спокойно и вдумчиво узнавать новый город. Кто ценит историю и понимает, что без знания прошлого не понять настоящего.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия начинается и заканчивается там, где вам удобно
  • Тематику и маршрут экскурсии можно адаптировать в соответствии с вашими пожеланиями
  • Погода в Амстердаме капризная, поэтому мы советуем всегда иметь при себе зонты или дождевики и одеваться многослойно
Амстердам — первое свидание
Амстердам — первое свидание
Амстердам — первое свидание
Амстердам — первое свидание
Амстердам — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Проработав 12 лет гидом в Петербурге, я не особо размышляла, чем заниматься, когда несколько лет назад перебралась в горячо (и взаимно!) любимый Амстердам. За это время я сдружилась с другими гидами, которые, также, как и я, любят дарить путешественникам радость от общения с этим потрясающим городом. Каждый из нас — интересный рассказчик со своей историей и видением мира. Но что остается неизменным для всех — это энтузиазм, с которым мы относимся к каждой экскурсии, неординарный подход и профессионализм настоящих гидов.
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3 отзыва оставили туристы

23 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Ирина прекрасный экскурсовод. Хороший маршрут, индивидуализированный под нашу группу, много интересного увидели и услышали. Спасибо большое
20 июля 2019
Отличная экскурсия, гид рассказала историю города, немного о жизни амстердамцев и провел необычным маршрутом. Полностью довольны экскурсией.
18 июля 2019
17 июля 2019 года наша группа из 9 человек посетила обзорную экскурсию по Амстердаму. Гид-Сергей. Встречал нас на месте сбора, возле центрального вокзала. Замечательно провел нас по городу, показал все интересные места. Учитывал наши желания: мы просили показать цветочный рынок - дал время по нему прогуляться и тд. Сергей показал нам замечательный внутренний дворик, где живут жители и там неожиданно местная женщина провела нас в протестантскую домашнюю церковь. Сергей отвечал на все вопросы, знания страны и города отличные, он так увлекательно рассказывал, что экскурсия продлилась еще на 30 минут. Рекомендуем данную организацию и экскурсовода.

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