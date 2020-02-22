21 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Быт и традиции голландцев в 17 веке

Вы познакомитесь с повседневной жизнью ремесленников, торговцев и аристократов Амстердама Золотого века: узнаете, как они одевались, как боролись с пожарами или наводнениями, чем лечились, как женились и в какого бога верили. Поговорим о системе городской канализации 17 века, о детском воспитании и наказаниях для непослушных отпрысков. Вы узнаете, как несколько веков назад в Голландии заманивали покупателей, как отмечали праздники, что представляли из себя народные гуляния и игры того времени.

Гастрономическая жизнь старого Амстердама

За кофе с великолепным яблочным пирогом в одном из самых уютных мест города поговорим о том, что ели и пили голландцы в эпоху Золотого века. Вы поймете, почему скромные завтраки на полотнах «малых голландцев» сменились роскошными десертами Кальфа, и узнаете, как изменение рациона связано с отношением к творчеству великого Рембрандта. Ну и, разумеется, подобные вещи просто невозможно обсуждать, не попробовав голландской селедки. Непременно попробуем — и не только ее!

Всё самое интересное о Северном Возрождении

Голландская живопись Золотого века по праву станет одной из главных тем нашей прогулки. Поговорим о легендарном полотне «Ночной дозор», вместе попробуем развенчать мифы о картине и разобраться, почему с этой работы началось «падение» художника. Навестим дом Рембрандта и поговорим о его семье. Вы узнаете, почему все художники Золотого века в основном рисовали дозоры и попечительские советы, а также научитесь распознавать на групповом портрете 17 века самого жадного персонажа. А еще мы расскажем, на каком фоне надо бы смотреть работы Вермеера или Халса.

Необычные факты о Голландии Золотого века

Вы побываете в одном из самых живописных двориков Амстердама, с которым связаны легенды об оживших мертвецах и кое-чём похуже, и заглянете в несколько других нетуристических уголков города. Мы поговорим о том, зачем крестьяне и мелкие лавочники в 17 веке покупали картины, откуда взялся запрет на изображение «божественного» и какая великая авантюра с этим запретом связана. А напоследок мы расскажем, на что нужно обратить особое внимание при посещении Рейксмузеума.

В результате вы не только узнаете, как была устроена жизнь в Нидерландах в 17 веке, но и сможете поддержать разговор о Северном Возрождении даже со знатоками голландской живописи.