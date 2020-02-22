21 отзыв оставили туристы

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Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»

Погружение в голландский быт, гастрономию, искусство и архитектуру Золотого века

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 182 за экскурсию

У этой экскурсии21 отзыв
5
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
На прогулке перед вами во всей красе предстанет Амстердам эпохи Золотого века — его старые улочки, горожане разных сословий и, конечно же, величайшие художники.

С нашей помощью вы узнаете, как выглядел город 🏙️ в 17 веке, какой была повседневная жизнь голландцев и как отражен Золотой век в живописи Северного Возрождения, по сей день восхищающей ценителей прекрасного.

Приготовьтесь глубже погрузиться в творчество Рембрандта и «малых голландцев», отделяя в сюжетах картин правду от хитроумного вымысла.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»

Что вас ожидает

Быт и традиции голландцев в 17 веке
Вы познакомитесь с повседневной жизнью ремесленников, торговцев и аристократов Амстердама Золотого века: узнаете, как они одевались, как боролись с пожарами или наводнениями, чем лечились, как женились и в какого бога верили. Поговорим о системе городской канализации 17 века, о детском воспитании и наказаниях для непослушных отпрысков. Вы узнаете, как несколько веков назад в Голландии заманивали покупателей, как отмечали праздники, что представляли из себя народные гуляния и игры того времени.

Гастрономическая жизнь старого Амстердама
За кофе с великолепным яблочным пирогом в одном из самых уютных мест города поговорим о том, что ели и пили голландцы в эпоху Золотого века. Вы поймете, почему скромные завтраки на полотнах «малых голландцев» сменились роскошными десертами Кальфа, и узнаете, как изменение рациона связано с отношением к творчеству великого Рембрандта. Ну и, разумеется, подобные вещи просто невозможно обсуждать, не попробовав голландской селедки. Непременно попробуем — и не только ее!

Всё самое интересное о Северном Возрождении
Голландская живопись Золотого века по праву станет одной из главных тем нашей прогулки. Поговорим о легендарном полотне «Ночной дозор», вместе попробуем развенчать мифы о картине и разобраться, почему с этой работы началось «падение» художника. Навестим дом Рембрандта и поговорим о его семье. Вы узнаете, почему все художники Золотого века в основном рисовали дозоры и попечительские советы, а также научитесь распознавать на групповом портрете 17 века самого жадного персонажа. А еще мы расскажем, на каком фоне надо бы смотреть работы Вермеера или Халса.

Необычные факты о Голландии Золотого века
Вы побываете в одном из самых живописных двориков Амстердама, с которым связаны легенды об оживших мертвецах и кое-чём похуже, и заглянете в несколько других нетуристических уголков города. Мы поговорим о том, зачем крестьяне и мелкие лавочники в 17 веке покупали картины, откуда взялся запрет на изображение «божественного» и какая великая авантюра с этим запретом связана. А напоследок мы расскажем, на что нужно обратить особое внимание при посещении Рейксмузеума.

В результате вы не только узнаете, как была устроена жизнь в Нидерландах в 17 веке, но и сможете поддержать разговор о Северном Возрождении даже со знатоками голландской живописи.

Организационные детали

  • В зависимости от ваших интересов вам расскажут о Северном Возрождении или о повседневной жизни города. Будет здорово, если вы заранее напишете гиду о своих предпочтениях.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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21 отзыв оставили туристы

22 февраля 2020
Юлия-прекрасный гид, один из лучших, а мы довольно часто бываем в Европе и посещаем экскурсии. Обладаем огромными знаниями о городе, стране, культуре и истории Нидерландов и с удовольствием делится ими. Очень рекомендуем!!!
Alla
3 декабря 2019
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев». Знания, память, юмор, интеллект Маши не имели себе равных. Нам очень понравилось время, проведенное с Машей. Когда мы вернулись в отель после тура, мы потратили еще 2 часа на изучение и копание каждой истории в Интернете, добавляя в закладки каждый факт. Я даже заказал несколько книг, когда вернулся в Нью-Йорк! Маша артистичная, страстная и умная. Я очень рекомендую этот тур всем своим друзьям, если они когда-нибудь посетят Амстердам! Спасибо Маша!
27 ноября 2019
Катя - очень интересно и увлекательно рассказывала о золотом веке и включала туда факты из современной жизни. Экскурсия была насыщенная. С удовольствием в следующий раз отправилась бы еще на экскурсию с гидом Катей.
5 ноября 2019
Очень интересная экскурсия, понравилось все! Насте огромное спасибо за интересный рассказ! Узнали много нового и интересного о жизни голландцев и Рембрандта. Рекомендую !
12 сентября 2019
Прекрасная экскурсия. Катя-гид увлечена сама и увлекла нас. Мы влюбились в Амстердам (и в Катю тоже). Всем рекомендуем.
11 сентября 2019
Большое спасибо гиду Ольге!!!!!!!! Много лет ездим в Амстердам по работе, но никак не удавалось так погулять по городу и узнать его историю( А тут всё так сложилось, что мы сделали это! И к счастью - это был восторг. Без всякого занудства в исторических фактах, без тривиальных общеизвестных фактах - Амстердам с другой его стороны. Как я и хотела. Никто не заметил из нашей компании как пролетели эти 3, 5 часа и могли бы дальше и дальше слушать, и ходить вменяя Ольге. Всем советую Ольгу - она настолько зажигательная, увлеченная своим делом, что заинтересовала и нас своим энтузиазмом. Захотелось покопаться в истории и капнуть поглубже во многие факты. Еще раз БРАВО ОЛЬГА!!!
17 июля 2019
Огромное спасибо гиду Диане за ее знания, интерес и любовь к своему делу. За время экскурсии узнали много фактов, которые не прочитаешь в путеводителях, успели влюбиться в город и получить заряд драйва, благодаря Диане. Советую эту экскурсию всем, кто впервые в Амстердаме, а Диану- как гида!
24 июня 2019
Катя уникальна!!! Это что-то феерическое. Она влюбила нас в Амстардам!
26 мая 2019
Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и увлекательно!
1 апреля 2019
Увлекательная экскурсия по уже знакомому городу. Но, как всегда, гид открывает город по новому. Очень интересно. Оля очень положительный человек, с чувством юмора. Узнали много нового для себя и провели время в приятной компании.
Ещё 11 отзывов

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4 часа
Экскурсия по историческим местам столицы, связанным с именем художника
В городе каналов и мостов жил, творил и любил великий мастер светотени Ремрандт Харменс ван Рейн. Прогулка по центру Амстердама посвящена биографии и творчеству крупнейшего представителя золотого века нидерландской живописи. Вы увидите здания, которые создатель «Ночного Дозора» упорно обходил стороной, и осмотрите те городские пейзажи, которые Рембрандт запечатлел в своих произведениях. Побываете в Доме-музее с воссозданным интерьером жилых покоев и мастерской художника. В результате путь строптивого гения развернется у вас перед глазами, а эпоха расцвета национальной живописи станет ближе и понятнее.

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