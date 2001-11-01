Индивидуальные экскурсии в Амстердаме

“Мой дом — мой самый красивый наряд” (поговорка XVII века)

Что вас ожидает

Философия жилища

Мы прогуляемся по старому центру и рассмотрим самые фотографируемые достопримечательности — жилые дома амстердамцев. Такие похожие на первый взгляд, все они имеют свою особенность. Вы оцените, с какой любовью относятся хозяева к домам. Разберётесь, как ландшафт этого региона повлиял на отношение к строительству и как в домах проявляется голландский индивидуализм.

«Мой кошелек всегда открыт для нужд моего дома»

На прогулке мы встретим самые необычные дома города: самый маленький дом и самый старый, самый важный и самый странный, дом-замок, дом-лодку и многие другие. Поговорим и о конструктивных особенностях и структуре жилых зданий. Я объясню, почему на фасад и входную дверь тратили последние деньги — и как зарождался дизайн в Золотой век Нидерландов. А еще вы убедитесь, что благоустройство — главное кредо этой страны, и поймете, какие три принципа легли в основу городского управления.