Индивидуальные экскурсии в Амстердаме

  1. Экскурсии

Дома Амстердама

Раскрыть историю города и менталитет голландцев через архитектуру и быт их жилищ

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля или у Собора св. Николая
  • Заказать экскурсию

От 90 за экскурсию

Katarinna
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Katarinna – Гид в Амстердаме
Дом — это одно из самых ярких проявлений национального характера.

На экскурсии вы познакомитесь с устройством жилых зданий и услышите о становлении их самобытного стиля.

А разобравшись, почему горожане с такой любовью и вниманием относятся к своим домам, вы поймете, что на самом деле в голове у голландцев.
Дома Амстердама
Дома Амстердама

“Мой дом — мой самый красивый наряд” (поговорка XVII века)

Что вас ожидает

Философия жилища
Мы прогуляемся по старому центру и рассмотрим самые фотографируемые достопримечательности — жилые дома амстердамцев. Такие похожие на первый взгляд, все они имеют свою особенность. Вы оцените, с какой любовью относятся хозяева к домам. Разберётесь, как ландшафт этого региона повлиял на отношение к строительству и как в домах проявляется голландский индивидуализм.

«Мой кошелек всегда открыт для нужд моего дома»
На прогулке мы встретим самые необычные дома города: самый маленький дом и самый старый, самый важный и самый странный, дом-замок, дом-лодку и многие другие. Поговорим и о конструктивных особенностях и структуре жилых зданий. Я объясню, почему на фасад и входную дверь тратили последние деньги — и как зарождался дизайн в Золотой век Нидерландов. А еще вы убедитесь, что благоустройство — главное кредо этой страны, и поймете, какие три принципа легли в основу городского управления.

Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама
Дома Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля или у Собора св. Николая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Katarinna
Katarinna
Я лицензированный гид-водитель, преподаватель Университета, переводчик. С Голландией связана с детства родственниками, знакома с прежней Голландией, и потому могу наблюдать, какие изменения произошли здесь за долгое время. Жила в Париже, с 2003 года живу в Амстердаме, работаю гидом и провожу экскурсии по основным провинциям Нидерландов, части Бельгии (иногда Люксембург). Много лет изучаю альтернативную историю Голландии и Бельгии, разработала авторские экскурсии по Фринсландии, Зейландии и Гелдерну, Лимбургу, Голландским замкам, перевела книгу о чудесах Амстердама на русский. Моя история Амстердама — самобытна и не напичкана общепринятыми шаблонами, мне просто необходимо УДИВИТЬ и влюбить вас в то, что созерцаешь.
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