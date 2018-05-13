21 отзыв оставили туристы

Мокум — так издавна называют евреи Амстердам. Нидерланды были и остаются, пожалуй, самой терпимой страной по отношению к евреям. История жизни евреев в Нидерландах четко прослеживается в Амстердаме. Знаменитый еврейский квартал, ашкеназские и сефардские синагоги, фабрики по обработке драгоценных камней, полотна еврейских живописцев, музей Анны Франк и многое другое.
Программа
Я предлагаю вам несколько маршрутов по еврейскому Амстердаму. Определяемся на месте и вперед за попугаем, говорящим на идиш! Ориентировочное время 2-3 часа, а может и больше, если войдём в раж!
Место встречи – площадь Дам. В стоимость не входит цена за посещение музеев.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Женечка, огромное спасибо! Экскурсия была просто замечательная! Мы получили море удовольствия и знаний! Всем рекомендуем и обстоятельно возьмём эту же экскурсию ещё раз когда вернёмся с детьми.
Франческа
2 декабря 2017
Спасибо большое, Евгения ! Получили море удовольствия.
Oleg
7 ноября 2017
Евгения молодец, что берется за такую интересную и волнующую тему. Мы узнали много нового для себя. Хотя есть ощущение, что могли за это время узнать еще больше. Все таки отдельные паузы в повествовании мешали общему восприятию как и расширение нашего состава до 4-х человек, которым иногда тяжелей доносить информацию, чем 2-м. В любом случае большое спасибо и надеемся на ваш дальнейший профессиональный рост!
Вадим
7 октября 2017
Евгения, огромное спасибо за великолепную экскурсию !!! Мы получили море удовольствия от общения с Вами!!
Marina
4 сентября 2017
Огромное спасибо, экскурсия никого не оставила равнодушным! Очень информативная, даже те кто неоднократно бывал в Амстердаме, почерпнули для себя много нового. Рекомендуем всем, кто хочет провести время в Амстердаме в живой и не принудительной атмосфере! Евгения, большущее Вам спасибо и до новой встречи в Амстердаме.
Olga
2 мая 2017
Женя провела отличную экскурсию- было интересно и познавательно, она прекрасно знает предмет и увлекательно рассказывает. Я буду рекомендовать всем друзьям
Владислав
3 апреля 2017
Женя, спасибо за отличный день! Вы открыли нам в Ваш город. Здорово, что экскурсия в Вами не просто изложение материала, а общение с человеком, который любит и знает и чувствует город и тему о которой говорит. Буду рекомендовать экскурсии с Вами знакомым.
irene
29 сентября 2016
Отлично
Мария
9 сентября 2016
Спасибо большое Жене за нетривиальную экскурсию. Отлично провели время, сразу видно, когда гид сам очень интересуется темой. Рекомендую!
Almira
5 сентября 2016
Очень понравилось, после обзорной рекомендую записаться на эту экскурсию. Все очень доступно и понятно, а в то же время Амстердам покажется совершенно другим как его представляют туристы.
Углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей
В дополнение к обзорной прогулке по центру Амстердама предлагаю вам более углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей. Эту экскурсию можно сделать как самостоятельную — продолжительность 2.5 часа, или как часть обзорной экскурсии по городу — продолжительность 3.5 часа.
Увлекательное путешествие по городу с погружением в удивительные истории и места
Предлагаю вместе со мной совершить увлекательное путешествие по городу вашей мечты: погрузиться в пеструю мешанину языков и наций, прогуляться по лабиринту городских улочек, каналов, мостов, милых магазинчиков и домиков с самыми разнообразными фасадами.
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
Взгляд «Голландской Моны Лизы» продолжает зачаровывать людей во всем мире. Чтобы оказаться посреди декораций к голливудскому фильму «Девочка с жемчужной сережкой», не нужно ехать в Голливуд. Всего час езды на комфортабельном поезде из Амстердама — и вы окажетесь в городе, славящемся неповторимой атмосферой старины.
История Амстердама от основания до XVII века на прогулке по средневековым достопримечательностям
На этой экскурсии вы увидите Амстердам в его границах до начала XVII века — обойдете весь центр города вдоль и поперек. Познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями средневекового города. Я расскажу об основании Амстердама, о том, как раньше выглядел город, и о том, как он менялся.
Экскурсия по историческим местам столицы, связанным с именем художника
В городе каналов и мостов жил, творил и любил великий мастер светотени Ремрандт Харменс ван Рейн. Прогулка по центру Амстердама посвящена биографии и творчеству крупнейшего представителя золотого века нидерландской живописи. Вы увидите здания, которые создатель «Ночного Дозора» упорно обходил стороной, и осмотрите те городские пейзажи, которые Рембрандт запечатлел в своих произведениях. Побываете в Доме-музее с воссозданным интерьером жилых покоев и мастерской художника. В результате путь строптивого гения развернется у вас перед глазами, а эпоха расцвета национальной живописи станет ближе и понятнее.
Инновационные проекты, напечатанные дома, архитектурные находки и пираты
Давайте отправимся на велосипедную прогулку по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме на каждом шагу прячутся фантастические проекты и инновации. Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, посмотрите на дома, напечатанные на 3d-принтере, и целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей. А еще разберетесь, в чем ценность картофельной кожуры и как апартаменты в силосной башне стали модным форматом жилья.