21 отзыв оставили туристы

Увидев памятники архитектуры и культуры, созданные силой и духом избранного народа, вы сможете полностью погрузиться в атмосферу традиционной жизни евреев Амстердама, века, скажем, XIX-го. И не забывайте, еврейский юмор творит чудеса даже в Нижних землях.

Мокум — так издавна называют евреи Амстердам. Нидерланды были и остаются, пожалуй, самой терпимой страной по отношению к евреям. История жизни евреев в Нидерландах четко прослеживается в Амстердаме. Знаменитый еврейский квартал, ашкеназские и сефардские синагоги, фабрики по обработке драгоценных камней, полотна еврейских живописцев, музей Анны Франк и многое другое.

Программа

Я предлагаю вам несколько маршрутов по еврейскому Амстердаму. Определяемся на месте и вперед за попугаем, говорящим на идиш! Ориентировочное время 2-3 часа, а может и больше, если войдём в раж!

Место встречи – площадь Дам. В стоимость не входит цена за посещение музеев.