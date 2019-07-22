3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

В кадре вы и Амстердам

Наша прогулка начнется на площади Дам, откуда мы отправимся в атмосферный квартал Йордан или район 9 улиц. «Шоколадные» дома, тихий плеск каналов, узкие переулки кафе и магазины — этот город дарит отличные декорации для сьемки. Как опытный фотограф, я помогу вам уверенней почувствовать себя перед камерой, подскажу, как лучше позировать, чтобы фотографии получились максимально естественными. Ваш характер, эмоции и настроение — вот что окажется в фокусе для удачного снимка.

Легкая беседа

Если останется время, мы можем посидеть за чашечкой кофе или чая: я расскажу, что обязательно стоит увидеть в Амстердаме, где можно вкусно поесть и как арендовать велосипед на прокат. Чем сегодня живет город и как отдыхают его жители — темой для разговора будет жизнь в современном городе и ваши интересы как путешественника.