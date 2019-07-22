3 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Фотосессия в Амстердаме

Сохранить эмоции и воспоминания в объективе фотокамеры

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1 час
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Договориться о времени

От 170 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке3 отзыва
5
Dorin
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Dorin – Гид в Амстердаме
Профессиональные снимки с вами на фоне удивительного Амстердама — пожалуй, лучший сувенир, который можно привезти из поездки.

Со мной вы прогуляетесь по колоритным кварталам, наслаждаясь атмосферой и уютом этого города — а я постараюсь поймать ваши впечатления через объектив.
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме

Что вас ожидает

В кадре вы и Амстердам
Наша прогулка начнется на площади Дам, откуда мы отправимся в атмосферный квартал Йордан или район 9 улиц. «Шоколадные» дома, тихий плеск каналов, узкие переулки кафе и магазины — этот город дарит отличные декорации для сьемки. Как опытный фотограф, я помогу вам уверенней почувствовать себя перед камерой, подскажу, как лучше позировать, чтобы фотографии получились максимально естественными. Ваш характер, эмоции и настроение — вот что окажется в фокусе для удачного снимка.

Легкая беседа
Если останется время, мы можем посидеть за чашечкой кофе или чая: я расскажу, что обязательно стоит увидеть в Амстердаме, где можно вкусно поесть и как арендовать велосипед на прокат. Чем сегодня живет город и как отдыхают его жители — темой для разговора будет жизнь в современном городе и ваши интересы как путешественника.

Организационные детали

В течение трёх дней после прогулки вы получите минимум 70 обработанных фотографий (с цветокоррекцией).

Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме
Фотосессия в Амстердаме

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Dorin
Dorin
Здравствуйте, меня зовут Дорин. Я профессиональный фотограф из Молдовы. Имею большой опыт в свадебных, архитектурных и фешн-фотосьемках. Своей работе я отдаюсь целиком, вкладывая всю свою душу и любовь. Я также разговариваю на трёх языках: английском, румынском и русском.
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

22 июля 2019
Фотосессия отличная! Фотографии, сюжет, передача эмоций, раскрытие образов - все очень понравилось. Посмотрели на себя и проверенные места с новой стороны.
16 июня 2019
Спасибо за фотосессию, отличный парень и профессиональный фотограф, рекомендую
28 мая 2019
Великолепная экскурсия. Мы очень довольны результатом фотосессии! Дорин - обаятельный и действительно профессиональный фотограф. рекомендуем его услуги с удовольствием.

Все экскурсии в Амстердаме

Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
6 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
6 за человека
1.5 часа
61 отзыв
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Такой город, как Амстердам, за 7 веков не мог не обзавестись сотней-другой баек и курьезных историй. О самых любопытных из них мы поговорим на прогулке! В прямом эфире вы увидите площадь Дам, Квартал красных фонарей, спрятанные церкви и «танцующие дома». А заодно разберетесь, как живут коренные голландцы, почему местные обожают велосипеды и в чем секрет скандальных кофешопов.
Амстердам пешком и на кораблике!Амстердам пешком и на кораблике!Амстердам пешком и на кораблике!
скидка15%
€40
34 за человека
4 часа
55 отзывов
Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев
Амстердам — истинная столица свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Амстердам с нуляАмстердам с нуляАмстердам с нуля
скидка30%
€93
66 за экскурсию
2 часа
42 отзыва
Прогуляться по следам «Орла и решки» и услышать невероятные истории города
Давайте вместе покорим Амстердам за пару часов? Вы пройдете по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», развеете туристические мифы и попробуете лучшую голландскую селедку. А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут.
Амстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомство
скидка50%
От
€150
75 за экскурсию
2.5 часа
54 отзыва
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
Путешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам Амстердама
скидка20%
€110
88 за экскурсию
2 часа
24 отзыва
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник. Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города. Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов. Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки