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Посещение The Bols, The Cocktail & Genever Experience на Музейной площади в Амстердаме - это уникальное приключение и незабываемое интерактивное приключение в гламурном мире коктейлей, ликеров, барменов и голландского духа Genever. В House of Bols вы узнаете все о Lucas Bols - старейшей в мире марке спирта, которая с 1575 года производит ликеры в Амстердаме! Вы также откроете для себя Bols Genever - заново открывшийся коктейль в Голландии.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Дом Болса
1 бесплатный напиток в баре Mirror
Специальный подарок и скидка 10% в сувенирном магазине (только премиум-билет)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.