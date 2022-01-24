House of Bols: коктейль и новый опыт

Исследуйте гламурный мир коктейлей

4.7
73 отзыва
В группе
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
House of Bols: коктейль и новый опыт
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Посещение The Bols, The Cocktail & Genever Experience на Музейной площади в Амстердаме - это уникальное приключение и незабываемое интерактивное приключение в гламурном мире коктейлей, ликеров, барменов и голландского духа Genever. В House of Bols вы узнаете все о Lucas Bols - старейшей в мире марке спирта, которая с 1575 года производит ликеры в Амстердаме! Вы также откроете для себя Bols Genever - заново открывшийся коктейль в Голландии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Дом Болса
  • 1 бесплатный напиток в баре Mirror
  • Специальный подарок и скидка 10% в сувенирном магазине (только премиум-билет)
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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