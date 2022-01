Посещение The Bols, The Cocktail & Genever Experience на Музейной площади в Амстердаме - это уникальное приключение и незабываемое интерактивное приключение в гламурном мире коктейлей, ликеров, барменов и голландского духа Genever. В House of Bols вы узнаете все о Lucas Bols - старейшей в мире марке спирта, которая с 1575 года производит ликеры в Амстердаме! Вы также откроете для себя Bols Genever - заново открывшийся коктейль в Голландии.