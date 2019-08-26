Войдите в Королевский дворец в Амстердаме и исследуйте королевское здание с аудиогидом на выбранном вами языке. Изучите историю памятника 17-го века, который до сих пор используется для государственных визитов, церемоний награждения и других королевских приемов.

Полюбуйтесь шедеврами искусства Золотого века Голландии и осмотрите скульптуры таких художников, как Фердинанд Бол и Говерт Флинк.

Пройдите через огромную мраморную палату Гражданского зала и увидите примечательные детали, такие как статуя Атласа с небом на его плечах.