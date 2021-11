La prima cosa che dico è “SE AVETE FIGLI MINORI ATTENTI”.

Ho fatto com’ è scritto nel sito (cioè che il ticket dei minori viene dato alla biglietteria) ma appena arrivato al palazzo mi hanno detto che dovevo avere il Ticket anche per mio figlio. Purtroppo l’applicazione non mi ha dato la possibilità di prenotarlo è così ho dovuto pagare 2 Ticket.

La visita per 10 € comunque ne vale la pena.