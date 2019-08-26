Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид

Проследуйте по стопам королей и королев и откройте для себя Королевский дворец в Амстердаме с информативным аудиогидом

4.7
1393 отзыва
Входной билет
Проследуйте по стопам королей и королев и откройте для себя Королевский дворец в Амстердаме с информативным аудиогидом.

Узнайте больше об истории Амстердама времен Золотого века Голландии.
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Дам
  • Королевский дворец в Амстердаме
  • Binnenstad, Netherlands
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Загляните внутрь Королевского дворца в Амстердаме
  2. Посмотрите, где проводятся государственные банкеты и живут главы государства
  3. Оцените картины некоторых известных художников эпохи Золотого века Голландии
  4. Полюбуйтесь прекрасно сохранившейся мебелью, люстрами и часами времен Луи Наполеона
Войдите в Королевский дворец в Амстердаме и исследуйте королевское здание с аудиогидом на выбранном вами языке. Изучите историю памятника 17-го века, который до сих пор используется для государственных визитов, церемоний награждения и других королевских приемов.
Полюбуйтесь шедеврами искусства Золотого века Голландии и осмотрите скульптуры таких художников, как Фердинанд Бол и Говерт Флинк.
Пройдите через огромную мраморную палату Гражданского зала и увидите примечательные детали, такие как статуя Атласа с небом на его плечах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Королевский дворец в Амстердаме
  • Аудиогид, доступный на голландском, русском, английском, французском, испанском, немецком, китайском и итальянском языках
  • Аудиогид для детей, доступный на голландском и английском языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Еда и напитки
  • Видеозапись
Важная информация
  • Обратите внимание, что вход для детей младше 18 лет свободный, а билет можно получить на стойке администратора
  • Вы можете воспользоваться приоритетным входом в дворец, предъявив билет на своем смартфоне на стойке сканирования
  • Здание приспособлено для гостей на инвалидных колясках. К услугам гостей лифт, туалет, оборудованный для посетителей на инвалидных колясках, а также инвалидные коляски
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 1393 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
957
4
359
3
67
2
6
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
c
26 авг 2019
(Франция)
Очень красивый дворец, который стоит посетить абсолютно … Тот факт, что вы оставляете свою гардеробную без ожидания и бесплатной бесплатной аудиогида, дает вам возможность совершить поездку в своем собственном темпе … С самого начала люстры Народного зала дают качество этого места. Коридоры великолепны, в каждой комнате великолепная красота: шторы, ковры, гобелены, а для отделки - мебель в стиле ампир. Разыскиваемая Луи-Бонапартом, эта мебель абсолютно НЕВЕРОЯТНА.
K
12 июля 2018
(Южная Корея)
Изюминкой Амстердама является Королевский дворец. Линия приёма была не слишком длинной, но, так как у меня была предоплата, я смог проверить свою сумку и взять аудиогарнитуру. Дворец экстравагантный, с множеством комнат для исследования. Первоначально он был спроектирован и построен как ратуша, но так как он стал таким изысканным, он стал домом для королевской семьи. Аудио объяснения чрезвычайно подробны … на самом деле слишком подробны. В целом, это заняло полтора часа, чтобы проследить. Это был приятный опыт.
F
18 июля 2021
(Италия)
La prima cosa che dico è “SE AVETE FIGLI MINORI ATTENTI”.
Ho fatto com’ è scritto nel sito (cioè che il ticket dei minori viene dato alla biglietteria) ma appena arrivato al palazzo mi hanno detto che dovevo avere il Ticket anche per mio figlio. Purtroppo l’applicazione non mi ha dato la possibilità di prenotarlo è così ho dovuto pagare 2 Ticket.
La visita per 10 € comunque ne vale la pena.

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