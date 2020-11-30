77 отзывов оставили туристы

Знаменитые «танцующие» и «плавающие» дома. Поговорим о том, как строились Амстердам и его легендарные каналы, чем интересна голландская архитектура и причем здесь Манхэттен.
Красивейший цветочный рынок. Я расскажу, почему тюльпаны легли в основу первой финансовой пирамиды Европы, как в Нидерландах началась «тюльпанная лихорадка» и что можно было купить за одну цветочную луковицу.
Главную площадь Дам. Здесь поговорим о голландских колониях, государственных праздниках и важных событиях из истории 📖 города.
Квартал красных фонарей и кофешопы. Обсудим, действительно ли Амстердам можно назвать «городом греха», откуда взялись кофешопы и в каком возрасте уходят на пенсию «сотрудницы» скандального квартала.
А еще за 1, 5 часа мы заглянем в уникальный амстердамский дворик и разберемся в местном образе жизни: например, почему для голландца так важен велосипед, как есть селедку «по-амстердамски» и какие три вещи умеет делать абсолютно каждый «бюргер».
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Амстердама. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, фильмов и сериалов
Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку €10 на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду рад встрече на улицах Амстердама!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Очень увлекательная и познавательная экскурсия по Амстердаму, Спасибо Кирилл. Путешествия приобретают совершенно новое качество когда есть возможность посетить тот или иной город на такого рода виртуальной экскурсии, а потом в сопровождении гида реально. До встречи в Амстердаме.
Татьяна
29 ноября 2020
Ве-ли-ко-леп-но! Спасибо, Кирилл! Ах, были времена... бывала в Амстердаме. С удовольствием "прошлась" виртуально: что-то вспомнила, что-то впервые узнала/увидела. Всё очень понравилось!
Марина
29 ноября 2020
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Кириллу за интересный рассказ. Понравился Амстердам. Очень захотелось приехать в этот город.
Людмила
16 ноября 2020
Благодарю гида за интересную экскурсию!
Юлия
13 ноября 2020
Амстердам - чудесный город, такой необычный, свободный, радостный. Кирилл, спасибо большое за возможность прогуляться по городу и послушать ваш рассказ. Мне было интересно все - и про квартал красных фонарей (мы с мужем спорили, могли ли амстердамские жрицы любви действительно уйти на пенсию в 71 год), и про сыр, и про характер голландцев. Экскурсия тем и понравилось, что гид рассказал абсолютно обо всем и очень интересно. Рекомендую эту экскурсию и тем, кто любит Амстердам и тем, кто еще только мечтает с ним познакомиться. Спасибо за прикольные фото из дополнительных материалов! Кстати, до сих пор вспоминаю экскурсию вашей команды, посвященную Ван Гогу, - класс! Может, организуете такую же про Рембрандта? Спасибо Трипстеру за возможность путешествовать, сидя дома, в это непростое для всех время.
Олеся
12 ноября 2020
Экскурсия понравилась. И манера подачи материала, и информация, и маршрут - спасибо Кириллу. Первый опыт участия в подобном онлайн-проекте. Буду участвовать однозначно и дальше) Отличная возможность расширять свои горизонты даже во времена пандемии. единственное немного подвисала на секунды картинка, но не критично.
Александра
11 ноября 2020
Уже второй раз беру эту экскурсию :) С нее началось мое знакомство с трипстером, и вот сейчас посмотрев большую часть онлайн-прогулок снова возвращаюсь к Амстердаму. Все-таки Амстерадам самый удивительный город, по нему можно гулять бесконечно, домики как сказочные и каждый уникален. Мне довелось дважды побывать там лично и могу сказать что экскурсия Кирилла хорошо передает атмосферу и ощущение этого города, настолько что захотелось прийти во второй раз, чтобы увидеть как там сейчас, в красивый осенний сезон. Если эта прогулка будет проводиться в рождественский сезон по вечернему сияющему украшениями Амстердаму, с радостью возьму ее в третий раз. :) Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию всем кто знаком и незнаком с Амстердамом, она точно никого не оставит равнодушным.
Светлана
9 ноября 2020
Кирилл - великолепный гид. Во время экскурсии сумел рассказать необыкновенно интересные факты о городе. Показал нам красоты исторической части Амстердама. Увлек своими рассказами о жителях города, велосипедах, каналах, сырах, тюльпанах. Мы удивились наличию метро и узнали нюансы строительства зданий на воде, почему у них такая необычная архитектура. Затронули тему кофе-шопов, красных фонарей и религии. Прогулка получилась очень насыщенной и действительно небанальной, погода была великолепной, солнечной. Время пролетело незаметно. Рада, что побывала на этой экскурсии. Желаю Кириллу побольше туристов с интересными вопросами) Tripster - вам особая благодарность за возможность путешествовать несмотря на обстановку в мире. Удачи и процветания вам и гидов, которые постоянно изучают новую информация, делятся ей с туристами, увлекаются городами сами и могут своим рассказом увлечь в далекие путешествия и других.
Ирина
9 ноября 2020
Дмитрий - просто супер!
Лиза
8 ноября 2020
Немного монотонно и скучновато, усталость материала. Недоумение вызвал получасовой рассказ о квартале красных фонарей для аудитории, состоящей из 12 женщин. Условия труда, тарифы, защита профсоюза проституток, деление смен - за этим ли пришли 12 женщин на экскурсию по Амстердаму?:)Думаю, гиду надо быть немного гибче в приспособлении к аудитории. Хотя на вопросы гид отвечал мобильно, быстро, хотя и выборочно, оживал как раз в эти моменты. Не вдохновило. Хотя гид старался стараться:) Финальный растянутый проход по местным лавочкам ширпотреба, видимо, на автомате дань традиции живых экскурсий, когда гиду перепадает процент с каждого приведенного покупателя. Ну, так, это был не тот случай. Мы сидели дома, если что:)
Светлана
20 октября 2020
Кирил провёл отличную экскурсию. Я была в Амстердаме, но сейчас открыла для себя много нового. Если ещё буду в Амстердаме, обязательно закажу у него экскурсию
Diana
19 октября 2020
Хоть и была в данной стране, но узнала очень много информации. Спасибо за отличное время и массу эмоций.
ALEXANDR
18 октября 2020
Замечательная экскурсия по Амстердаму! Кирилл раскрывает город со всех возможных ракурсов, предоставляя большой объем разнообразной информации. Материал подается с большим воодушевлением, яркими эмоциями и любовью к городу и его обитателям, что заставляет слушателей проникнуться к нему откровенной симпатией. От внимания Кирилла не ускользнет не одна достопримечательность или деталь этого удивительного города!
Татьяна
28 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия по центру Амстердама с Кириллом. Кирилл прекрасный рассказчик и отлично знает город, разбирается в мельчайших деталях его истории, ему удалось превратить маршрут в непринуждённую познавательную прогулку по городу с прекрасным собеседником. Спасибо ему огромное!
Виктор
28 сентября 2020
Очень интересно. Очень познавательно. Да что там... блестяще! Рекомендую. Советую. Настаиваю! Спасибо, Кирилл!