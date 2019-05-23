10 отзывов оставили туристы

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Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день

Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Группа не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
  • Заказать экскурсию

100 за человека

У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Елена
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Елена – представитель в Амстердаме
Эта экскурсия — 2 в 1: вы не только познакомитесь с городом на обзорной прогулке 👣, но и побываете в парке, получившем мировую известность.

Всего два месяца продлится выставка, где можно увидеть миллионы благоухающих цветов.

Я расскажу историю 📖 тюльпана и проведу мимо цветущих полей к павильонам с редкими сортами.

А в другой части экскурсии 🧭 вы осмотрите главные достопримечательности 🏛️ города и поймете, как менялись его очертания по мере развития.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 21 марта по 10 мая, в остальное время парк закрыт.

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Амстердаму
Вы увидите площадь Дам и Королевский дворец, прогуляетесь по Красным кварталам в спокойной обстановке при свете дня. Узнаете о границах города XIII, XV, XVII веков и Золотом веке Амстердама. У Старой церкви мы поговорим о религиозных войнах, а после полюбуемся расчертившими город каналами — вы поймете, как и зачем их выкопали. Я расскажу о важнейших торговых компаниях и освободительной войне, а исторические карты покажут вам, как разрастался город.

Разноцветные поля
По дороге в Кёкенхоф мы остановимся у цветущих полей, чтобы вы могли сделать фотографии удивительной красоты. В парке вас ждут яркие клумбы с тысячами самых разных сортов самых разных цветов. Павильоны с теплицами и открытые цветники, срезанные букеты и идеи ландшафтного дизайна для маленьких садов — эта выставка будет интересна как любителям, так и профессионалам. Я расскажу вам о редких видах цветов и о распространении тюльпана по всей Европе. Вы услышите о Тюльпаномании и о причинах появления этого термина. И даже пройдете мастер-класс по составлению букетов и поучаствуете в выборе самого красивого цветка года!

Для вашего удобства я разделила программу для «жаворонков» и «сов». Ранним пташкам предлагаем начать с экскурсии в парк Кёкенхоф, а после прогуляться по Амстердаму. Для «сов», наоборот, экскурсия начнется в городе, а продолжится в парке.

Программа
07:20 встреча у гостиницы Ибис
07:30-08:30 трансфер в парк
08:30-11:30 парк Кекенхоф для «жаворонков»
11:30-12:30 трансфер в Амстердам
12:30-12:45 сбор всей группы
12:45-15:45 экскурсия по Амстердаму доя «сов» и «жаворонков»
15:45-16:00 встреча у гостиницы Ибис
16:00-17:00 трансфер в парк цветов
17:00-20:00 парк Кекенхоф для «сов»

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • В парк вы отправитесь на комфортабельном семиместном минивэне Mercedes-Benz Viano
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • В стоимость входит трансфер. Билет в парк Кекенхоф оплачивается отдельно: для взрослого — € 17, для детей от 4 до 17 лет — € 8. Билеты приобретаются на месте в кассах парка.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф — за один день

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30, во вторник, четверг и субботу в 07:30 и 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Место встречи для начала у гостиницы Ибис, Amsterdam Centre.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Предлагаю вам надёжное плечо в путешествиях по Нидерландам и Бельгии! Провожу в компании гидов-единомышленников пешеходные экскурсии по городам: Амстердам, всегда весёлый и живописный город-праздник; Делфт, в котором история на каждом шагу; Гаага, деловой центр, скрывающий жемчужину средневековья за строгим фасадом; Роттердам, потерявший своё сердце, но нашедший его в новом облике; Утрехт с его многочисленными церквями и двухярусными каналами; по аутентичным деревушкам Заансе Сханс, Волендам. Мы с командой и автомобиль Viano к вашим услугам!
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10 отзывов оставили туристы

23 мая 2019
Были на экскурсии по Амстердаму и с посещением парка Кекенхоф с гидом Еленой. Очень понравилось и очень познавательно. Успели посетить все исторические места, получили много интересной информации, парк просто великолепен. Большое спасибо на удовольствие и наслаждение экскурсией.
19 мая 2019
Экскурсия понравилась. Кекенхоф стоит того, чтобы на него посмотреть! Понравились гиды, забрали из отеля. Ответили на все вопросы, помогли решить другие вопросы. За это гиду Елене отдельное спасибо!
18 мая 2019
Спасибо огромное за проведенную экскурсию! Все было на лучшем уровне))) Парк Кекенхоф - красивейшее место, которое стоит точно хотя бы один раз в жизни посетить и насладиться красивыми видами. В этом помогла Елена, и гид, которая нас сопровождала - Наталия. Было очень интересно, легко и комфортно. Экскурсия была утренней (на 7:00), в обед мы приехали назад в Амстердам, и нас сопровождал гид Герман, ему отдельное спасибо за проведенное время, очень интересно, познавательно. Однозначно, стоит брать услуги гида, чтобы узнать больше о городе и сам город. Спасибо вам большое! вы классно все организовали, обязательно вернусь к вам на другие экскурсии и уже посоветовала друзьям!)))))
15 мая 2019
Отличная экскурсия! Елена знает много (в т. ч. такого, про что мало кто знает), показывает не забитые туристами, но очень интересные места, рассказывать умеет очень увлекательно. Сама экскурсия очень грамотно составлена. Мы опасались, что нашим детям (6 и 8 лет) такая долгая экскурсия не понравится. Опасались совершенно напрасно! Ранний подъем (мы поехали в Кекенхоф утром) компенсировался тем, что первый примерно час в парке было очень немного людей и мы смогли спокойно и пофотаться, и просто погулять по аллеям. Прогулкой дело не ограничилось - Елена рассказала историю тюльпанов в Голландии. Рассказывала интересно, дети слушали с открытым ртом. На пути обратно в Амстердам посетили ферму тюльпанов, где за копейки разрешается нарвать самим охапку понравившихся цветов. Этот букет радовал нас все оставшееся время пребывания в Амстере. Амстердам, конечно, тоже понравился - экскурсия по нему была ненапряжной, но достаточно информативной. В общем, экскурсия отличная, не перенапрягает, а посмотреть удается много.
12 мая 2019
Великолепная прогулка и по Кекенхофу и по Амстердаму. Видно, что люди любят свою профессию и увеличены своим делом! Все четко, увлечённо и с огнём в глазах!
5 мая 2019
К тюльпанам и парку претензий нет!!! Это чудо обязательно надо увидеть! Спасибо, что в парк мы попали с открытием и смогли большую часть парка обойти свободно, не упираясь в спины таких же страждущих, имея широкий обзор. Все остальное - команда НЕ профессионалов....
3 мая 2019
Все было замечательно, очень понравилось
1 мая 2019
Елена, спасибо! Прекрасная экскурсия. Много интересных фактов и секретных мест. На ходу гид легко перестраивает программу с учетом пожеланий группы и каждого в отдельности. В конце Елена порекомендовала нам ресторан голландской кухни. Вечер завершился очень удачно, засиделись, чуть не опоздала на последний автобус в отель. Рекомендую всем!
30 апреля 2019
Очень удобный формат экскурсии. Два в одном. По сути за один день можно узнать практически все самое интересное.. Очень понравилось. Рекомендую
23 апреля 2019
Были на экскурсии для "жаворонков" - всё прошло ОТЛИЧНО!!! В парке практически не было людей, мы увидели всю эту неземную красоту и сделали очень много красивых фотографий. Всем рекомендую!!!

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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