Рембранд ван Рейн — фигура загадочная, даже таинственная. Хоть и известен чуть не каждый факт его биографии, но и характер, и поступки, и творческий метод мастера до сих пор интригуют, порождают бесчисленные интерпретации и фантазии. Неспешно прогуливаясь по залам музея в компании с искусствоведом, мы попытаемся увидеть и почувствовать, как сущность натуры великого художника проявляет себя в его работах.

Мы посмотрим на картины Рембрандта в контексте того времени, когда они создавались. К слову, могли ли вы представить, что в XVII веке художники в Нидерландах состояли в тех же гильдиях, что и маляры, а труд их стоил приблизительно в два раза больше, чем работа плотников? Мы увидим, как развивался талант художника. Как менялись со временем идеи, его волновавшие. Как накапливались и выплескивались наружу неразрешимые противоречия. И как неудачи и трагедии делали его все более свободным и великим.

Картины Рембрандта производят впечатление единого целого. А между тем, обращали ли вы когда-нибудь внимание, что состоят они из разнородных элементов? Более того, разные фрагменты написаны зачастую в разных стилях, принадлежащих разным временным эпохам. Мы увидим с вами в работах мастера предвестие импрессионизма и абстракционизма. И это еще одна загадка ума свободного, вольного и смелого — как за несколько десятилетий можно было предвосхитить развитие живописи на века вперед?!

И конечном итоге мы зададимся с вами вопросом — что же в работах художника оттолкнуло от него современников? Как случилось так, что закончил он свою жизнь в нищете? И как определить его метод, который заставляет нас ставить Рембрандта особняком от остальных художников голландского Золотого века, принуждает нас замирать перед его зрелыми и поздними работами?

И на все эти вопросы мы с вами сегодня ответим!

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