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Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
В Нидерландах — год Рембрандта.

К этому событию Рейксмюзеум представляет всю свою коллекцию работ художника, в том числе и очень редко выставляемые картины.

Собрание это, к слову, крупнейшее в мире: двадцать две картины, шестьдесят рисунков и триста гравюр.

Искусствоведы уже заявляют, что подобного на их памяти не было и вряд ли еще произойдет.

Предлагаем вам погрузиться в мир голландской живописи и творчества Рембрандта в компании искусствоведа и выпускника лондонского Christie’s и Sotheby’s Institute of Art.

Неспешно прогуливаясь по залам музея в компании с искусствоведом, мы попытаемся увидеть и почувствовать, как сущность натуры великого художника проявляет себя в его работах.
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Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"
Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"

Что вы увидите

  • музей Рейксмюзеум
Рембранд ван Рейн — фигура загадочная, даже таинственная. Хоть и известен чуть не каждый факт его биографии, но и характер, и поступки, и творческий метод мастера до сих пор интригуют, порождают бесчисленные интерпретации и фантазии. Неспешно прогуливаясь по залам музея в компании с искусствоведом, мы попытаемся увидеть и почувствовать, как сущность натуры великого художника проявляет себя в его работах.
Мы посмотрим на картины Рембрандта в контексте того времени, когда они создавались. К слову, могли ли вы представить, что в XVII веке художники в Нидерландах состояли в тех же гильдиях, что и маляры, а труд их стоил приблизительно в два раза больше, чем работа плотников? Мы увидим, как развивался талант художника. Как менялись со временем идеи, его волновавшие. Как накапливались и выплескивались наружу неразрешимые противоречия. И как неудачи и трагедии делали его все более свободным и великим.
Картины Рембрандта производят впечатление единого целого. А между тем, обращали ли вы когда-нибудь внимание, что состоят они из разнородных элементов? Более того, разные фрагменты написаны зачастую в разных стилях, принадлежащих разным временным эпохам. Мы увидим с вами в работах мастера предвестие импрессионизма и абстракционизма. И это еще одна загадка ума свободного, вольного и смелого — как за несколько десятилетий можно было предвосхитить развитие живописи на века вперед?!
И конечном итоге мы зададимся с вами вопросом — что же в работах художника оттолкнуло от него современников? Как случилось так, что закончил он свою жизнь в нищете? И как определить его метод, который заставляет нас ставить Рембрандта особняком от остальных художников голландского Золотого века, принуждает нас замирать перед его зрелыми и поздними работами?
И на все эти вопросы мы с вами сегодня ответим!
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музей
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam
Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"
Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"
Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"
Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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