26 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по легендарному кварталу

В расслабленном темпе вы обойдете квартал Красных фонарей и вольетесь в толпу туристов со всех уголков планеты на его главном проспекте, где расположены культовый театр «Casso Rosso», многочисленные стриптиз-кафе и бордели, музеи марихуаны и секса. Вы узнаете, как и почему квартал Красных фонарей появился на старинной площади у главной церкви Oude kerk и увидите два расположенных на ней оригинальных памятника. Я доступно и деликатно расскажу о пикантных аспектах местной злачной жизни и постараюсь развеять огромное количество связанных с ней мифов и заблуждений.

Знакомство с кофешопами и смартшопами

Прогулявшись по самой узкой улочке Амстердама, вы погрузитесь в мир смартшопов и кофешопов. Их концентрация в квартале Красных фонарей самая высокая по городу. Я с большим удовольствием помогу новичкам разобраться в этом необычном мире и подскажу адреса правильных мест для покупки амстердамских «десертов», за употребление которых могут наказать у вас дома, но не в толерантной голландской столице. Возможно, от теории вы перейдете к практике и под моим чутким присмотром продегустируете «трубку мира». Увлекательная прогулка завершится в одном из традиционных городских коричневых кафе. За бокалом самого любимого амстердамцами спиртного напитка я отвечу на ваши вопросы и посоветую, где вы можете продолжить вечер.