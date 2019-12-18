26 отзывов оставили туристы

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Тайны квартала Красных фонарей

Неформальная вечерняя экскурсия по самому злачному району города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча cafe Prins Heerlijk, улица Prins Hendrikkade 57
  • Заказать экскурсию

€12563 за экскурсиюскидка50%

У этой экскурсии26 отзывов
4.73
Евгений
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Евгений – Гид в Амстердаме
Вы совершите увлекательную прогулку 👣 по району De Wallen, в котором находится известный квартал Красных фонарей с бесконечными лабиринтами кофешопов, смартшопов и залитых ярким светом знаменитых витрин.

Я покажу один из важнейших исторических и культурных центров Европы с изнаночной стороны и раскрою цвета его свободы и дерзости.
Тайны квартала Красных фонарей
Тайны квартала Красных фонарей

Что вас ожидает

Прогулка по легендарному кварталу
В расслабленном темпе вы обойдете квартал Красных фонарей и вольетесь в толпу туристов со всех уголков планеты на его главном проспекте, где расположены культовый театр «Casso Rosso», многочисленные стриптиз-кафе и бордели, музеи марихуаны и секса. Вы узнаете, как и почему квартал Красных фонарей появился на старинной площади у главной церкви Oude kerk и увидите два расположенных на ней оригинальных памятника. Я доступно и деликатно расскажу о пикантных аспектах местной злачной жизни и постараюсь развеять огромное количество связанных с ней мифов и заблуждений.

Знакомство с кофешопами и смартшопами
Прогулявшись по самой узкой улочке Амстердама, вы погрузитесь в мир смартшопов и кофешопов. Их концентрация в квартале Красных фонарей самая высокая по городу. Я с большим удовольствием помогу новичкам разобраться в этом необычном мире и подскажу адреса правильных мест для покупки амстердамских «десертов», за употребление которых могут наказать у вас дома, но не в толерантной голландской столице. Возможно, от теории вы перейдете к практике и под моим чутким присмотром продегустируете «трубку мира». Увлекательная прогулка завершится в одном из традиционных городских коричневых кафе. За бокалом самого любимого амстердамцами спиртного напитка я отвечу на ваши вопросы и посоветую, где вы можете продолжить вечер.

Организационные детали

  • Возраст посетителей кофешопов в Амстердаме +18, возьмите с собой паспорт
  • «Трубка мира» включена в стоимость экскурсии, напитки оплачиваются отдельно
Тайны квартала Красных фонарей
Тайны квартала Красных фонарей
Тайны квартала Красных фонарей
Тайны квартала Красных фонарей
Тайны квартала Красных фонарей
Тайны квартала Красных фонарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала cafe Prins Heerlijk, улица Prins Hendrikkade 57.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
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26 отзывов оставили туристы

18 декабря 2019
Евгений большое спасибо за экскурсию! Буду рекомендовать Вас своим друзьям 🤝🙌👍
24 сентября 2019
Увлекательная и необычная экскурсия. Узнали очень много нового не смотря на то, что уже бывали в Амстердаме и не раз. Город и улицы открылись с новой стороны. Большое спасибо Евгению! Отличный гид, который знает как привлечь внимание и рассказать самое интересное. Рекомендую!
19 июля 2019
Очень понравилось
14 мая 2019
Первый раз побывали на такой экскурсии. Мы ее назвали экскурсия с полным погружением... Нам открылись практически все секреты и загадки легендарного квартала. Очень рады, что это знакомство прошло в компании и под присмотром Евгения. Все было максимально безопасно и комфортно. Рекомендуем. Если есть желание познакомиться с кварталом, то лучше всего это делать вместе с опытным гидом, таким как Евгений. p. s. Временами было страшно смотреть на туристов, которые решили самостоятельно окунуться в водоворот страстей и соблазнов красного квартала. )))
13 мая 2019
Амстердам - город счастья! Счастливый гид Евгений рассказал почти все секреты квартала Красных фонарей. Была ранее в нидерландской столице, но не знала, что квартал такой большой. Мы прогулялись не по одной улочке, а заходили во многие интересные места, и подача информации была другой, особенно после общений с счастьем Амстердама, которое дома есть, но с которым в Амстердаме можно в открытую можно наслаждаться! Весёлый вечер, от которого я не ожидала столько эмоций. Спасибо Евгению за внимательность, индивидуальный подход, юмор и терпение и профессионализм. Рекомендую всем!
6 мая 2019
Евгений очень калоритный гид. Очень в духе Амстердама. Экскурсия была интересной. Сами бы мы это конечно не узнали. Смело рекомендую!
Юлия
2 мая 2019
Спасибо большое Евгению, который нашёл для нас время провести приватную экскурсию! Место достаточно специфическое, но благодаря такту и эрудиции Евгения, все прошло как нельзя лучше!!! Очень рекомендую!
27 марта 2019
Спасибо Евгению за экскурсию!
24 марта 2019
Отличная єкскурсия. Евгений професіонал в своем деле. Все понравилось.
19 марта 2019
Евгений, отличный гид, с которым можно без боязни отправляться в путешествие. Прекрасно провели время, узнали много необычных вещей о зазеркалье Амстердама.
Ещё 16 отзывов

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