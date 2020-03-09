14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Волшебная Синтра

История, зодчество и потрясающие пейзажи самого колоритного пригорода Лиссабона

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Синтра — это живописный средневековый городок на склонах невысоких гор, он знаменит своим микроклиматом, изобилием зелени, экзотических растений и источников воды.

В средние века Синтра превратилась в любимую летнюю резиденцию португальских королей и аристократов.

Вам она тоже понравится.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии14 отзывов
5
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра

Приглашаю сесть в мою машину и отправиться в путешествие из Лиссабона, поездка до Синтры займет полтора часа. Я вам расскажу о Португалии и множество синтрских историй, мы увидим, как на одной из скал красуется замок-дворец Пена, который сочетает элементы баварского зодчества с элементами неоготики, романтизма, мудехара и мануэлино – чистая эклектика. Я расскажу вам его историю, и мы отправимся дальше – в
одно из самых великолепных и романтических мест Синтры – усадьбу Регалейра, такой дворец философии с райским садом и террасами по склонам холма.

Здесь еще есть часовня, подземный лабиринт с тайными ходами и “колодец” c винтовой лестницей – я расскажу, какую роль она играла в совершении обряда инициации. На этом Синтра не перестанет хвастаться своими красотами – нас ждет Национальный дворец Вила – уникальный пример средневековой архитектуры, оригинальное сочетание готического стиля с элементами мануэлино и мудехара, здесь находится единственная коллекция изразцов XVI века.

А дальше через заповедник “Кашкайш – Синтра” мы отправимся к мысу Рока, где земля буквально врезается в океан, который бросает на сушу свои волны. Обратно поедем другой дорогой, чтобы прокатиться вдоль Солнечного Берега – португальской Ривьеры, протянувшейся вдоль берега Атлантики от Кашкайша до Лиссабона. Микроклимат, живописная природа, эвкалиптовые рощи, золотой песок пляжей и манящий океан, роскошные виллы, гольф-поля мирового класса превратили колоритные деревушки в излюбленное место отдыха европейской знати и мировой элиты – ух, сколько будет впечатлений. ;)

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты во дворцы Пена, Регалейра и Национальный Вила (14 евро + 6 евро + 10 евро) и автомобильные расходы 160 евро.

Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра
Волшебная Синтра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, и я экскурсовод по Португалии. Я живу в Португалии более 16 лет. По первому образованию я филолог. А в Португалии получила профессиональную подготовку в Институте гостиничного и туристического менеджмента в городе Эшторил по специальности «гид-переводчик». За годы жизни в этой стране я всей душой полюбила её, заинтересовалась её богатой историей и уникальной культурой. Можно прожить в Португалии всю жизнь и узнать только особенности её современного быта. Я же предлагаю Вам настоящее путешествие во времени, содержательный и откровенный рассказ об истории, культуре этой страны и ментальности её жителей.
Напишите мне

14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Ольга настоящий профессионал своего дела, увлечённый и способный увлечь туриста!!
Информации много, все подаётся доходчиво и очень интересно. Мы с женой остались очень довольны своим путешествием!! Однозначно рекомендуем!!
Евгения
25 февраля 2020
Великолепная экскурсия. Ольга - высокопрофессиональный экскурсовод, интересный рассказчик, очень приятна в общении. Нам было показано и рассказано всё, обещанное по программе, и многое сверх того. Ольга учла все наши "хотелки". Материал знает очень хорошо. Рассказывает подробно и при этом неутомительно, отлично структурирует информацию. Благодаря ей мы увидели и узнали много нового. Технически экскурсия организована очень хорошо: комфортабельная машина с хорошим водителем, всё точно и чётко. При том, что экскурсия длилась целый день, мы совершенно не устали. Очень рады, что попали на экскурсию именно к Ольге. С удовольствием рекомендуем этого гида. Перечитала собственный текст: употребила слишком много превосходных степеней, но всё это абсолютно соответствует действительности.
20 февраля 2020
Boljshoe spasibo gidu Olge Шелег za prekrasnuju ekskursiju. My postojanno poljzuemsja uslugami Vase firme dlja putesestvija po vsemu Miru. Eto byl pervyj sluchaj, kogda cena ekskursiji, ukazannaja na sajte i tu, kotoruju my platili v konce boljshe, chem vdvoe prevyshala informaciju. Kak okazalosj, v chastnoj perepiske (meskimi bukvalmi) dopolnimteljno byla ukazanna cena voditelja mashiny... Kazhdyj raz sam gid vodil mashinu, potomu takih nedorazumenij ranjshe ne bylo... Sovetujem na SAJTE, gde ukazanna cena vseh ekskursij, ukazyvatj polnuju stoimostj ekskursii. Nam bylo ochenj neprijatno, razumeetjsja, chto my vse oplatili, kak vsegda.
6 февраля 2020
Очень рекомендуем экскурсию и прекрасного гида Ольгу тем, кто интересуется историей, культурой и традициями Португалии. Чудесное сочетание интересного рассказа и приятного человеческого общения!
23 января 2020
Как и название - экскурсия "Волшебная"! Рекомендую! Уникальная по знанию в своей сфере гид Ольга сопровождала нас по сказачной Синтре! Отдельная Благодарность ей! Это великолепные дворцы, сохранившие не только историю, но и атмосферу, которую также поддерживают и их предметы: от пола с потолками до собственно мебели, обстановки. Особое внимание парковым ансамблям, цветы, зелень, аромат, скульптуры, виды ландшафта. Это стоит чувствовать и этим стоит наслождаться! Благодарю команду Tripster за организацию увлекательных возможностей!
5 ноября 2019
Отличная экскурсия в пригороды Лиссабона! Потрясающие замки и парки, все прошло очень интересно, посетили вкусный ресторан, посмотрели океан с разных точек, все прошло прекрасно!
19 сентября 2019
Экскурсию вела Ольга, очень душевный, знающий человек, интересный рассказчик!
Она показала чудесные места в Синтре.
Ольга знает Лиссабон от А до Я. Дала много ценных советов, что посмотреть, где отдохнуть.
Очень рекомендую заказать экскурсию и провести ее вместе с Ольгой!
1 августа 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, Ольга очень интересно рассказывала.
Огромное спасибо за полезные советы и помощь.
5 марта 2019
Мы были на двух экскурсиях с Ольгой. Гастрономический тур на следующий день после нашего приезда в Лиссабон позволил сразу соориентироваться в незнакомом городе в интересных нам направлениях: практически каждый дальнейший день пребывания мы использовали опыт, полученный в этом путешествии. Поездка в Синтру оставила незабываемые впечатления. Ольга умеет учесть потребности и возможности гостей так, чтобы максимально подстроить программу под их интересы. Спасибо!
21 июля 2018
Ольга, очень профессиональный, опытный и знающий гид. Настоятельно рекомендую.
Ещё 4 отзыва

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Старый Лиссабон: знакомство с городомСтарый Лиссабон: знакомство с городомСтарый Лиссабон: знакомство с городом
130 за экскурсию
6 часов
153 отзыва
Прогулка по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней
Приглашаю на прогулку по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней. Я вам расскажу о каждой улице, каждом доме или памятнике интересную историю.

Экскурсии из Лиссабона в Синтру

От Синтры до ЭшторилаОт Синтры до ЭшторилаОт Синтры до Эшторила
170 за экскурсию
8 часов
188 отзывов
Мыс Рока, пляж Гиньшу, Пасть дьявола, Кашкайш — авто-тур по самым популярным местам Португалии
Дорогие друзья! Вас ждёт удивительное путешествие! Всего за восемь часов вы познакомитесь с природой Португалии, проедете по сказочному синтровскому лесу, вдохнёте сосново-эвкалиптовый воздух. Узнаете, что такое горы Синтры, и полюбуетесь чудесными пейзажами, которые открываются с горных вершин. Атлантический океан вас покорит своей необъятностью и мощной энергией. И конечно, ваше сердце покорит прекрасный город Синтра!
Душевный день в Синтре и окрестностяхДушевный день в Синтре и окрестностяхДушевный день в Синтре и окрестностях
250 за экскурсию
8 часов
24 отзыва
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Этот день вы проведете так, будто приехали в гости к старому другу на выходные. Избитые тропы обойдем стороной, но главного вы не упустите! Будет древний Замок мавров и старинные часовни, масонские тайны и роскошные дворцы. А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений.
Закат на мысе РокаЗакат на мысе РокаЗакат на мысе Рока
скидка30%
€75
53 за человека
5 часов
348 отзывов
Посетить сказочную Синтру и проводить день на краю континента
Это путешествие для тех, кто хочет насладиться мощью океана и первозданной красотой мыса Рока, самой западной точки континента. За один вечер вы прогуляетесь по улочкам Синтры, сможете продегустировать вкуснейший вишневый ликер, увидеть дворец Пена со смотровой площадки на вершине горы и посетить живописную рыбацкую деревушку на берегу океана. А после полюбуетесь роскошным закатом на мысе Рока с лучшим португальским вином и сладостями!
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
220 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Погрузиться в атмосферу мистических замков, открыть обаяние элитных курортов и ощутить власть стихий
В «кукольном» дворцовом городке, полностью внесенном в Юнеско, вы услышите истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях. Узнаете о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляетесь по эвкалиптовым лесам и знаменитым пляжам. А также побываете на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами.
Пять замков и пять панорам сказочной СинтрыПять замков и пять панорам сказочной СинтрыПять замков и пять панорам сказочной Синтры
249 за экскурсию
8 часов
8 отзывов
Побывать на лиссабонской ривьере, заглянуть в гости к королям и подняться на мыс Рока
Вы проедете по прекрасному побережью Атлантики через бывшие рыбацкие деревушки Кашкайш и Эшторил, подниметесь к легендарному мысу Рока и посетите роскошные замки и дворцы. Во время поездки вам откроется история государства, особенности национальной культуры и местная кухня.
Вдоль Солнечного берега в сказочную СинтруВдоль Солнечного берега в сказочную СинтруВдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
260 за экскурсию
8 часов
44 отзыва
Путешествие по городам Лиссабонской Ривьеры к мысу Рока и прогулка по улочкам Синтры
Мы отправимся по самой живописной дороге от Лиссабона вдоль побережья, Солнечного берега. Мы увидим неторопливые прибрежные городки, причудливые виллы, крепости, форты, маяки, разноцветные рыбацкие баркасы, пляжи и самую западную точку Европы.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе