14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю сесть в мою машину и отправиться в путешествие из Лиссабона, поездка до Синтры займет полтора часа. Я вам расскажу о Португалии и множество синтрских историй, мы увидим, как на одной из скал красуется замок-дворец Пена, который сочетает элементы баварского зодчества с элементами неоготики, романтизма, мудехара и мануэлино – чистая эклектика. Я расскажу вам его историю, и мы отправимся дальше – в

одно из самых великолепных и романтических мест Синтры – усадьбу Регалейра, такой дворец философии с райским садом и террасами по склонам холма.

Здесь еще есть часовня, подземный лабиринт с тайными ходами и “колодец” c винтовой лестницей – я расскажу, какую роль она играла в совершении обряда инициации. На этом Синтра не перестанет хвастаться своими красотами – нас ждет Национальный дворец Вила – уникальный пример средневековой архитектуры, оригинальное сочетание готического стиля с элементами мануэлино и мудехара, здесь находится единственная коллекция изразцов XVI века.

А дальше через заповедник “Кашкайш – Синтра” мы отправимся к мысу Рока, где земля буквально врезается в океан, который бросает на сушу свои волны. Обратно поедем другой дорогой, чтобы прокатиться вдоль Солнечного Берега – португальской Ривьеры, протянувшейся вдоль берега Атлантики от Кашкайша до Лиссабона. Микроклимат, живописная природа, эвкалиптовые рощи, золотой песок пляжей и манящий океан, роскошные виллы, гольф-поля мирового класса превратили колоритные деревушки в излюбленное место отдыха европейской знати и мировой элиты – ух, сколько будет впечатлений. ;)