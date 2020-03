14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Boljshoe spasibo gidu Olge Шелег za prekrasnuju ekskursiju. My postojanno poljzuemsja uslugami Vase firme dlja putesestvija po vsemu Miru. Eto byl pervyj sluchaj, kogda cena ekskursiji, ukazannaja na sajte i tu, kotoruju my platili v konce boljshe, chem vdvoe prevyshala informaciju. Kak okazalosj, v chastnoj perepiske (meskimi bukvalmi) dopolnimteljno byla ukazanna cena voditelja mashiny... Kazhdyj raz sam gid vodil mashinu, potomu takih nedorazumenij ranjshe ne bylo... Sovetujem na SAJTE, gde ukazanna cena vseh ekskursij, ukazyvatj polnuju stoimostj ekskursii. Nam bylo ochenj neprijatno, razumeetjsja, chto my vse oplatili, kak vsegda.