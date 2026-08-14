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Аудиогиды Трипстера – экскурсии в Адлере

Найдено 5 экскурсий в категории «Аудиогиды Трипстера» в Адлере, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Пешая
1 час
4 отзыва
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
940 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Пешая
2 часа
5 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
940 ₽ за всё до 5 чел.
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Пешая
2 часа
2 отзыва
Аудиогид
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
940 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
690 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Пешая
Канатная дорога
4 часа
Билеты
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
8400 ₽ за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Аудиогиды Трипстера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи;
  2. Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской;
  3. Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи;
  4. Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи;
  5. Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу.
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Роза Хутор;
  3. Набережная;
  4. Олимпийский Парк;
  5. Имеретинский порт;
  6. Чайная плантация;
  7. Поющие фонтаны;
  8. SkyPark;
  9. Новый Афон;
  10. Ахштырская пещера.
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2026
Сейчас в Адлере в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 690 до 8400. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Адлере на 2026 год по теме «Аудиогиды Трипстера», 11 ⭐ отзывов, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь