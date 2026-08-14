Показать всё
Сейчас актуально
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
940 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
940 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
940 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
690 ₽ за человека
Билеты
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
8400 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Аудиогиды Трипстера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2026
Сейчас в Адлере в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 690 до 8400. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Адлере на 2026 год по теме «Аудиогиды Трипстера», 11 ⭐ отзывов, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь