Турфирма А. проводит ещё 6 экскурсий

На экскурсии 🧭 по городу Сочи Вы познакомитесь с историей 📖 создания курорта и перспективами его развития, побываете у достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы. Во время экскурсии Вы совершите прогулку 👣 по улице Навагинской к главной площади перед Администрацией города, увидите символы прошедшей Олимпиады, Олимпийские кольца. Затем экскурсовод проведет Вас к старому и новому зданию Морского вокзала.

Также Вы увидите первый храм на Черноморском побережье – храм Михаила Архангела, Художественный музей 🖼, Приморский парк 🌳, Зимний театр.

У самого моря 🌊 вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун – одна из достопримечательностей 🏛️ сочинского побережья.

Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток параллельно берегу моря. Со стороны Сочи Ахун напоминает своими очертаниями вулканический конус, хотя к вулканизму никакого отношения не имеет.

На гору Большой Ахун проложена автомобильная дорога – ее серпантин вьется по крутому склону горы ⛰️, взбегает на вершинный гребень и подходит к смотровой башне. С башни открывается панорама Сочи, Хосты и Адлера прекрасный вид на море и на вершины Большого Кавказа.

Внутри нее расположился филиал музея флоры и фауны Кавказского биосферного заповедника. С самой верхней площадки башни курорт Сочи можно увидеть с высоты птичьего полета.

Городом Сочи любуются в разное время суток, но вечерний курорт особенно красив. Освещение выполнено в современном стиле и едином архитектурном замысле. Фасады зданий удачно дополняют друг друга в световом решении. Не упустите возможность посетить город-курорт именно в вечернее время на экскурсии «Огни ночного Сочи».