Турфирма А. проводит ещё 6 экскурсий

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Вечерний Сочи и гора Ахун

Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Адлера
На вечерней прогулке 👣 вы увидите обновленный Сочи.

Познакомитесь с историей 📖 создания курорта и перспективами его развития.

Совершите прогулку по улице Навагинской к главной площади перед Администрацией города, увидите символы прошедшей Олимпиады — Олимпийские кольца.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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Вечерний Сочи и гора Ахун
Вечерний Сочи и гора Ахун
На экскурсии 🧭 по городу Сочи Вы познакомитесь с историей 📖 создания курорта и перспективами его развития, побываете у достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы. Во время экскурсии Вы совершите прогулку 👣 по улице Навагинской к главной площади перед Администрацией города, увидите символы прошедшей Олимпиады, Олимпийские кольца. Затем экскурсовод проведет Вас к старому и новому зданию Морского вокзала.
Также Вы увидите первый храм на Черноморском побережье – храм Михаила Архангела, Художественный музей 🖼, Приморский парк 🌳, Зимний театр.
У самого моря 🌊 вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун – одна из достопримечательностей 🏛️ сочинского побережья.
Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток параллельно берегу моря. Со стороны Сочи Ахун напоминает своими очертаниями вулканический конус, хотя к вулканизму никакого отношения не имеет.
На гору Большой Ахун проложена автомобильная дорога – ее серпантин вьется по крутому склону горы ⛰️, взбегает на вершинный гребень и подходит к смотровой башне. С башни открывается панорама Сочи, Хосты и Адлера прекрасный вид на море и на вершины Большого Кавказа.
Внутри нее расположился филиал музея флоры и фауны Кавказского биосферного заповедника. С самой верхней площадки башни курорт Сочи можно увидеть с высоты птичьего полета.
Городом Сочи любуются в разное время суток, но вечерний курорт особенно красив. Освещение выполнено в современном стиле и едином архитектурном замысле. Фасады зданий удачно дополняют друг друга в световом решении. Не упустите возможность посетить город-курорт именно в вечернее время на экскурсии «Огни ночного Сочи».
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
  • Бесплатная дегустация грузинских вин в комплексе "Салхино"
Что не входит
  • Посещение башни на горе Ахун: 100 рублей (дети до 10 лет бесплатно).
Начало и место завершения
🚩 место посадки на выбор по договоренности
Вечерний Сочи и гора Ахун
Вечерний Сочи и гора Ахун
Вечерний Сочи и гора Ахун
Вечерний Сочи и гора Ахун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
Турфирма А.
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