Пятница 20:00

Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии из Анапы подарит Вам...

Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии из Анапы подарит Вам незабываемые впечатления.

На комфортабельном автобусе вы посетите самые интересные места Абхазии, Новый Афон, Сухум и Гагры, увидите пещеры и многие другие природные и рукотворные достопримечательности Абхазии.
Абхазия за 2 дня
Абхазия за 2 дня
Абхазия за 2 дня
Абхазия за 2 дня
Абхазия за 2 дня
Абхазия за 2 дня
Абхазия за 2 дня
Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии.

Программа тура:

  • 1-й день
Сбор экскурсантов и выезд из Анапы (в 21:00)
Ночью: Переезд до Сочи с санитарными остановками.
Рано утром: в Сочи экскурсия из окон автобуса: Сочи центр, санатории и парки, Хоста, Мацеста, Адлер, Олимпийский парк
Переход границы (документы обязательы)
Начало знакомства с Абхазией.
Начало экскурсии Гагра — «Курортный Рай Западной Абхазии» — остановка на Холодной речке у КПП Дачи И. В. Сталина.
Утром: Экскурсия по даче Сталина
Продолжение автобусной экскурсии по Гагре. в Старой Гагре Парк Ресторан «Гагрипш», Переезд в центр Гагры
Размещение в гостинице, отдых.
Завтрак в центре Гагры.
Экскурсия: «Новая Гагра — важная составляющая курорта»
Начало подъема на озеро Рица.
По пути остановка на горной пасеке «Медовый двор» в Бзыпском ущелье. Дегустация.
Экскурсия «Бзыпскоез ущелье — колыбель величественных карстовых образований. »
Днем: Остановка на «Голубом озере».
Экскурсия: «Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон».
Остановка в ущелье «Каменный Мешок».
Продолжение подъема на озеро Рица, экскурсия про «Рицинский Национальный природный парк»
Остановка на набережной озера Рица- свободное время
Спуск к Батумскому шоссе
Экскурсия по Пицунде — Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной
Вечером: Отдых на набережной Пицунды — ужин
Переезд в Гагру Отдых и свободное время в центре города
  • 2-й день
Утром: Подъем и завтрак
Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии, остановка в селе Лыхны — древней столицы Абхазии.
Посещение Храма 8 века, остатки княжеского дворца 16 столетия — поляна Лыхнашта.
Переезд в Сухум — по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона обзорная экскурсия по Сухуму — прогулка по набережной.
Днем: переезд в Новый Афон
Экскурсия в Мужской православный Монастырь — посещение Собора Св. Пантелеймона.
Посещение Храма 8 века и водопада в ущелье Псырдсха.
Переезд к зданию пещеры.
Обед
Вечером: Экскурсия в Новоафонскую пещеру +500 руб (по желанию)
Дегустация вин и посещение рынка.
Переезд на границу
Ночью: Возвращение в Анапу (ориентировочно к 7 утра с 1–2 остановками)

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Стандартное предложение
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание в гостинице
  • Эко сбор
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина
Что не входит
  • Пещера в Новом Афоне - 500 руб.
Место начала и завершения
Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница 20:00
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Пятница 20:00

Алексей Б.
Алексей Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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Алексей Б. проводит ещё 1 экскурсию

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