Пятница 20:00

Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии.

Программа тура:

1-й день

Сбор экскурсантов и выезд из Анапы (в 21:00)

Ночью: Переезд до Сочи с санитарными остановками.

Рано утром: в Сочи экскурсия из окон автобуса: Сочи центр, санатории и парки, Хоста, Мацеста, Адлер, Олимпийский парк

Переход границы (документы обязательы)

Начало знакомства с Абхазией.

Начало экскурсии Гагра — «Курортный Рай Западной Абхазии» — остановка на Холодной речке у КПП Дачи И. В. Сталина.

Утром: Экскурсия по даче Сталина

Продолжение автобусной экскурсии по Гагре. в Старой Гагре Парк Ресторан «Гагрипш», Переезд в центр Гагры

Размещение в гостинице, отдых.

Завтрак в центре Гагры.

Экскурсия: «Новая Гагра — важная составляющая курорта»

Начало подъема на озеро Рица.

По пути остановка на горной пасеке «Медовый двор» в Бзыпском ущелье. Дегустация.

Экскурсия «Бзыпскоез ущелье — колыбель величественных карстовых образований. »

Днем: Остановка на «Голубом озере».

Экскурсия: «Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон».

Остановка в ущелье «Каменный Мешок».

Продолжение подъема на озеро Рица, экскурсия про «Рицинский Национальный природный парк»

Остановка на набережной озера Рица- свободное время

Спуск к Батумскому шоссе

Экскурсия по Пицунде — Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной

Вечером: Отдых на набережной Пицунды — ужин

Переезд в Гагру Отдых и свободное время в центре города

2-й день

Утром: Подъем и завтрак

Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии, остановка в селе Лыхны — древней столицы Абхазии.

Посещение Храма 8 века, остатки княжеского дворца 16 столетия — поляна Лыхнашта.

Переезд в Сухум — по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона обзорная экскурсия по Сухуму — прогулка по набережной.

Днем: переезд в Новый Афон

Экскурсия в Мужской православный Монастырь — посещение Собора Св. Пантелеймона.

Посещение Храма 8 века и водопада в ущелье Псырдсха.

Переезд к зданию пещеры.

Обед

Вечером: Экскурсия в Новоафонскую пещеру +500 руб (по желанию)

Дегустация вин и посещение рынка.

Переезд на границу

Ночью: Возвращение в Анапу (ориентировочно к 7 утра с 1–2 остановками)