Пятница 20:00

Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии.
Программа тура:
Сбор экскурсантов и выезд из Анапы (в 21:00)
Ночью: Переезд до Сочи с санитарными остановками.
Рано утром: в Сочи экскурсия из окон автобуса: Сочи центр, санатории и парки, Хоста, Мацеста, Адлер, Олимпийский парк
Переход границы (документы обязательы)
Начало знакомства с Абхазией.
Начало экскурсии Гагра — «Курортный Рай Западной Абхазии» — остановка на Холодной речке у КПП Дачи И. В. Сталина.
Утром: Экскурсия по даче Сталина
Продолжение автобусной экскурсии по Гагре. в Старой Гагре Парк Ресторан «Гагрипш», Переезд в центр Гагры
Размещение в гостинице, отдых.
Завтрак в центре Гагры.
Экскурсия: «Новая Гагра — важная составляющая курорта»
Начало подъема на озеро Рица.
По пути остановка на горной пасеке «Медовый двор» в Бзыпском ущелье. Дегустация.
Экскурсия «Бзыпскоез ущелье — колыбель величественных карстовых образований. »
Днем: Остановка на «Голубом озере».
Экскурсия: «Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон».
Остановка в ущелье «Каменный Мешок».
Продолжение подъема на озеро Рица, экскурсия про «Рицинский Национальный природный парк»
Остановка на набережной озера Рица- свободное время
Спуск к Батумскому шоссе
Экскурсия по Пицунде — Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной
Вечером: Отдых на набережной Пицунды — ужин
Переезд в Гагру Отдых и свободное время в центре города
Утром: Подъем и завтрак
Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии, остановка в селе Лыхны — древней столицы Абхазии.
Посещение Храма 8 века, остатки княжеского дворца 16 столетия — поляна Лыхнашта.
Переезд в Сухум — по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона обзорная экскурсия по Сухуму — прогулка по набережной.
Днем: переезд в Новый Афон
Экскурсия в Мужской православный Монастырь — посещение Собора Св. Пантелеймона.
Посещение Храма 8 века и водопада в ущелье Псырдсха.
Переезд к зданию пещеры.
Обед
Вечером: Экскурсия в Новоафонскую пещеру +500 руб (по желанию)
Дегустация вин и посещение рынка.
Переезд на границу
Ночью: Возвращение в Анапу (ориентировочно к 7 утра с 1–2 остановками)