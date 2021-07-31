Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Маяк на косе Чушка

Первая часть нашего путешествия будет посвящена природе. Мы посетим порт Кавказ и самую узкую часть Керченского пролива — косу Чушка. Дойдем до старинного маяка на самом ее краю и полюбуемся захватывающими дух панорамами. Я не дам вам заскучать и расскажу историю освоения пролива: от Античности до строительства Крымского моста.

Старинная Керчь

В Керчи вы подниметесь на гору Митридат с прекрасными видами на город и пролив. Осмотрите один из древнейших храмов страны — Святого Иоанна Предтечи — и прогуляетесь по старинным улочкам. В завершение посетите мемориальный комплекс Аджимушкайские каменоломни и узнаете о героической обороне города в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Билеты в Аджимушкайские каменоломни не включены в стоимость — 400 рублей взрослые, 300 рублей дети.