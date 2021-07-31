Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка

Исследовать древний город, посетить порт Кавказ и полюбоваться романтичным маяком

5
10 отзывов
Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие! За один день вы побываете на обеих сторонах Керченского пролива.

Осмотрите мемориальный комплекс Аджимушкайские каменоломни, подниметесь на гору Митридат и зайдете в храм Святого Иоанна Предтечи.

А я расскажу, что интересного происходило в этих местах и чем они живут сегодня.
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка

Что вас ожидает

Маяк на косе Чушка

Первая часть нашего путешествия будет посвящена природе. Мы посетим порт Кавказ и самую узкую часть Керченского пролива — косу Чушка. Дойдем до старинного маяка на самом ее краю и полюбуемся захватывающими дух панорамами. Я не дам вам заскучать и расскажу историю освоения пролива: от Античности до строительства Крымского моста.

Старинная Керчь

В Керчи вы подниметесь на гору Митридат с прекрасными видами на город и пролив. Осмотрите один из древнейших храмов страны — Святого Иоанна Предтечи — и прогуляетесь по старинным улочкам. В завершение посетите мемориальный комплекс Аджимушкайские каменоломни и узнаете о героической обороне города в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Билеты в Аджимушкайские каменоломни не включены в стоимость — 400 рублей взрослые, 300 рублей дети.

🚩 Начало и место завершения: от места вашего нахождения
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
Задать вопрос

10 реальных отзывов от туристов

Л
31 июля 2021
Прекрасно, бесподобно, познавательно, развлекательно и ещё тысячу положительных слов можно написать про эту экскурсию, но это конечно все благодаря нашему гиду Владимиру, очень эрудированному, остроумному интелегентному организатору. ! Брали экскурсию на двоих человек, все просто супер. ! Впечатлили очень катакомбы, конечно крымский мост и вообще сам город Керч. Всем рекомендую и ещё раз благодарю Владимира. !
С
28 июля 2021
Я с семьей выбрали Владимира по положительным отзывам об экскурсиях, и очень остались довольны экскурсией и увлекательными рассказами о аджимушкайской каменоломнии, проехали по Крымскому мосту, посетили большую Митридатскую лестницу, искупались в Азовском море, получили массу ярких впечатлений. Владимир был внимателен к детям, заинтересовал их историей, запечатлил моменты достопримечательностей. Выражаем огромную благодарность. При возможности будем рады, чтобы вновь Владимир был нашем гидом и провести незабываемое времяпрепровождение.
Н
13 июля 2021
Мы с Владимиром ездили в Керчь. Была подробная экскурсия по городу, побывали на горе Митридат, посетили развалины античного Пантикопея, турецкой средневековой крепости. Несмотря на жаркий день группе из троих детей и троих взрослых было очень комфортно. , так как гид был очень внимателен ко всем. Его рассказ интересен не только взрослым, но и детям. Так как детям очень хотелось купаться, Владимир предложил проехать на Генеральские пляжи Азовского моря. Это было восхитительно! Крупные ракушки, мало народу, белый песочек и теплое море. Наш экскурсовод предусмотрел даже стулья, для нашего удобства. Отдельное спасибо за фотосессию, которую он нам организовывал буквально у каждой достопримечательности. Рекомендуем всем, Владимира в качестве гида.
А
28 июня 2021
Ездили с Владимиром. Восхитил своими знаниями, на любой вопрос был дан ответ! Владимир излагает информацию понятным, доступным языком. Экскурсия была насыщенная, интересная! Очень рекомендую экскурсию, впечатлений через край! К тому же он прекрасно ведёт автомобиль! Мы в восторге! Спасибо, Владимир!
А
22 июня 2021
Были на экскурсии с двумя детьми-подростками и бабушкой. Нам всем очень понравилось. И дети не скучали, и бабушка не устала, и мы все узнали много нового и интересного. Очень содержательная и интересная экскурсия, и даже два часа дороги до Керчи пролетели незаметно. Также Владимир очень чутко относится к пожеланиям по составу экскурсии, и у нас все вышло именно так, как мы хотели. Абсолютно нельзя сравнивать с организованными экскурсиями. Рекомендую - не пожалеете!
А
18 июня 2021
Отличная экскурсия. Очень эрудированный увлечённый своим делом экскурсовод, опытный водитель. Владимир, большое вам спасибо
Ю
17 июня 2021
Спасибо огромное Владимиру, за отлично организованную экскурсию. Рекомендую всем именно Владимира, очень интересно,
познавательно увлекательно с юмором рассказыает. внимателен к туистам(подскажет, где покушать, где купить сувентрку)
Н
12 мая 2021
Добрый день! Большое спасибо Владимиру, всё было очень интересно. Гид не ограничивал во времени. Очень рекомендуем.
Ю
10 мая 2021
Был свободный день отдыха, решили посвятить его поездке в Керчь. И не прогадали, Владимир прекрасный расказчик, знающий историю всех посещенных за время экскурсии мест. Определенные трудности были преодолены, коса Чушка залита водой и понедельник выходной в музее Аджимушкайские каменоломни, но сам комплекс осмотрен. Совершили подъем на гору Митридат и осмотрели древний город Пантикапей. Далее пешком по центру Керчи до храма Святого Иоанна Предтечи. Потом выдвинулись в сторону паромной переправы и посетили крепость Ени-Кале. Осмотрели все ворота крепости - Азовские, Арабатские, Кереченские. Прошли вокруг всех наружних стен, все три яруса крепости. Вместо маяка посетили Эльтген- Огненная земля, место высадки десанта в 1943г. Место и монумент Парус производит впечатление не меньше монумента Малая земля в Новороссийске. Во время экскурсии были получены ответы на все наши вопросы, повествование о городе и его окрестностях было грамотное, без лишней информации. Вернулись усталые, но довольные, время пролетело быстро, погода тоже не подвела.
Е
10 мая 2021
Великолепная экскурсия, море впечатлений, гид очень внимательный, знающий и интересный

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей#Крым#Керчь#Крымский мост

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Индивидуальная экскурсия
5
3
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Оценить самую красивую гору степного Крыма и понаблюдать за дикими животными в сафари-парке
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Индивидуальная экскурсия
5
2
13ч
12 000
за 1-5 чел.
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Совершить путешествие через весь Крым и познакомиться с достопримечательностями Малого Иерусалима

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
4.9
12
1 500
за 1 чел.
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Отправляйтесь в один из древнейших городов Крыма
Отправление в 13:00– 14:00, вторник, воскресенье
Экскурсия по Крыму: из Анапы в древнюю Керчь
Индивидуальная экскурсия
5
10
9 000
за 1-4 чел.
Экскурсия по Крыму: из Анапы в древнюю Керчь
Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста
Экскурсия из Анапы в Керчь (Крым): по ту сторону пролива
Индивидуальная экскурсия
5
4
9 000
за 1-6 чел.
Экскурсия из Анапы в Керчь (Крым): по ту сторону пролива
Проехать по Крымскому мосту, посетить раскопки древнего города и покорить гору Митридат
Керчь и Крымский мост из Анапы
Индивидуальная экскурсия
5
15
6 500
за 1-6 чел.
Керчь и Крымский мост из Анапы
Проехать по самому длинному мосту в Европе и посетить колоритный древний город
Анапа — Керчь по Крымскому мосту
500
за 1 чел.
Анапа — Керчь по Крымскому мосту
Узнать о грандиозном сооружении и древнем городе на групповой автобусной экскурсии
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Крымский мост и город Керчь
Индивидуальная экскурсия
5
5
10 000
за 1-5 чел.
Крымский мост и город Керчь
Крым совсем недавно присоединили к России, и за шесть лет инфраструктура полуострова существенно изменилась...
Ежедневно
Первая встреча с Анапой
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-6 чел.
Первая встреча с Анапой
Найти следы истории, полюбоваться пейзажами и узнать о городе вчера и сегодня
Красоты Анапы за 5 часов
4.2
21
1 500
за 1 чел.
Красоты Анапы за 5 часов
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего за...
Выезд: С 9:00 —14:00 и с 15:00 — 20:00
В Ялту из Анапы
20ч
3 600
за 1 чел.
В Ялту из Анапы
Ялта - один из излюбленных городов для отдыха в Крыму
По субботам в 05:00
Анапа — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
4.8
25
3 500
за 1-5 чел.
Анапа — первое знакомство
Главные достопримечательности и лучшие виды города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Обзорная экскурсия по Анапе
4.9
13
3ч 30м
800
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе
понедельник и четверг 15:30
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Индивидуальная экскурсия
5
6
3ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Отправляйтесь на обзорную индивидуальную экскурсию по Анапе
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
🇷🇺