Крым–тур за два дня: 5 городов и известные дворцы

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Крым — это уникальная природа, горы ⛰️, древние города и императорские дворцы.

Если Вы решили отдохнуть в Крыму на выходных, но ещё не выбрали место, то мы приглашаем Вас на обширный «Крым–тур», включающий в себя такие города, как Ливадия, Ялта, Гаспра, Алупка, Севастополь, Балаклаву и Бахчисарай.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 56 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Крым–тур за два дня: 5 городов и известные дворцы
Крым–тур за два дня: 5 городов и известные дворцы

Что вы увидите

  • Керченский мост
  • Никитский ботанический сад (дополнительно, по желанию)
  • Парад тюльпанов
  • Ливадийский дворец
  • Ялта: Канатная дорога
  • Гаспра: «Ласточкино гнездо»
  • Алупка: Воронцовский дворец
  • Севастопольская бухта (дополнительно, по желанию)
  • Графская пристань
  • Площадь адмирала Нахимова
  • Памятник затопленным кораблям
  • Панорама обороны Севастополя
  • База подводных лодок СССР (дополнительно, по желанию)
  • Свято-Успенский пещерный монастырь
  • Ущелье Марьям-Дере
  • Ханский дворец
  • Бахчисарайский фонтан
Что вас ожидает:ДЕНЬ 1
  • 23:00 — Отправление из Анапы;
  • Проезд через Керченский мост. Санитарные остановки;
  • Никитский ботанический сад (дополнительно, по желанию). Парад тюльпанов. На экспозиционном участке выставки высажено 37, 5 тысяч луковиц тюльпанов: 189 сортов из 10 садовых классов;
  • Ливадия. Ливадийский дворец — парковая часть (экскурсия ⛳ по дворцу дополнительно, по желанию). Свободное время. На территории парковой части дворца кафе и многочисленные сувенирные лавки;
  • Ялта. Канатная дорога. Спуск с холма Дарсан на набережную;
  • Обед (самостоятельно, по желанию);
  • Гаспра. «Ласточкино 🎥 гнездо» — визитная карточка Крыма. Остановка на смотровой площадке;
  • Алупка. Воронцовский дворец. Экскурсия ⛳ по дворцу, экскурсия ⛳ по дворцово-парковому комплексу (дополнительно, по желанию);
  • Размещение в гостинице.
ДЕНЬ 2
  • Прибытие в Севастополь;
  • Морская прогулка 👣 по Севастопольской бухте (дополнительно, по желанию). Увлекательный рассказ об основании Севастополя, знакомство с историей русского флота, осмотр памятников с моря, достопримечательностей и боевых российских кораблей;
  • Обзорная экскурсия ⛳ по городу: Графская пристань, Площадь адмирала Нахимова, Памятник затопленным кораблям;
  • Свободное время;
  • Панорама обороны Севастополя 1854 - 1855 г. г. (дополнительно, по желанию). Сувенирный рынок. Выставка орудий времён Крымской войны;
  • Прибытие в Балаклаву;
  • Посещение базы подводных лодок СССР (дополнительно, по желанию);
  • Прибытие в Бахчисарай;
  • Обзорная экскурсия ⛳ по городу;
  • Свято-Успенский пещерный монастырь. Пешеходная прогулка 👣 по живописному ущелью Марьям-Дере;
  • Ханский дворец. Бахчисарайский фонтан;
  • Дегустация крымских вин (дополнительно, по желанию);
  • 03:00–06:00 Возвращение в Анапу. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению;
  • При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении;
  • Для более комфортного путешествия рекомендуем в дорогу взять с собой: маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы и полотенца, пенсионные удостоверения.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Проезд в комфортабельном автобусе
  • 1 завтрак
  • Проживание в отеле
  • Канатная дорога в Ялте
  • Страховка медицинская.
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 4300 руб. (взимаются при посадке) за экскурсионное обслуживание в парках и музеях, проживание в отеле, завтрак, страховку.
  • Дополнительно оплачивается (по желанию, можно отказаться от любой):
  • Парк Айвазовского — 300/150 р. (7-14 лет). Пенсионерам при предъявлении документов — 100 руб.
  • Ливадийский дворец — 400/250 (6-16 лет).
  • Ханский дворец — 300/130 руб. (7-17 лет). Пенсионерам при предъявлении документов — 200 руб.
  • База подводных лодок — 300/150 (7-17 лет)
  • Севастопольская панорама — 300/150 руб. (7-16 лет)
  • Морская прогулка с экскурсией — 300 руб. или переправа на пароме на северную сторону — 12 руб.
  • Воронцовский дворец - 300/150 руб. — (7-17 лет)
  • Дегустация вин — 300 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Крым–тур за два дня: 5 городов и известные дворцы
Крым–тур за два дня: 5 городов и известные дворцы
Крым–тур за два дня: 5 городов и известные дворцы
Крым–тур за два дня: 5 городов и известные дворцы
Крым–тур за два дня: 5 городов и известные дворцы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Т.
Александр Т.
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