Александр Т. – Гид из Анапы

Крым — это уникальная природа, горы ⛰️, древние города и императорские дворцы.



Если Вы решили отдохнуть в Крыму на выходных, но ещё не выбрали место, то мы приглашаем Вас на обширный «Крым–тур», включающий в себя такие города, как Ливадия, Ялта, Гаспра, Алупка, Севастополь, Балаклаву и Бахчисарай.