Алупка. Воронцовский дворец. Экскурсия ⛳ по дворцу, экскурсия ⛳ по дворцово-парковому комплексу (дополнительно, по желанию);
Размещение в гостинице.
ДЕНЬ 2
Прибытие в Севастополь;
Морская прогулка 👣 по Севастопольской бухте (дополнительно, по желанию). Увлекательный рассказ об основании Севастополя, знакомство с историей русского флота, осмотр памятников с моря, достопримечательностей и боевых российских кораблей;
Обзорная экскурсия ⛳ по городу: Графская пристань, Площадь адмирала Нахимова, Памятник затопленным кораблям;
Свободное время;
Панорама обороны Севастополя 1854 - 1855 г. г. (дополнительно, по желанию). Сувенирный рынок. Выставка орудий времён Крымской войны;
Прибытие в Балаклаву;
Посещение базы подводных лодок СССР (дополнительно, по желанию);
Прибытие в Бахчисарай;
Обзорная экскурсия ⛳ по городу;
Свято-Успенский пещерный монастырь. Пешеходная прогулка 👣 по живописному ущелью Марьям-Дере;
Ханский дворец. Бахчисарайский фонтан;
Дегустация крымских вин (дополнительно, по желанию);
03:00–06:00 Возвращение в Анапу. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению;
При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении;
Для более комфортного путешествия рекомендуем в дорогу взять с собой: маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы и полотенца, пенсионные удостоверения.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Проезд в комфортабельном автобусе
1 завтрак
Проживание в отеле
Канатная дорога в Ялте
Страховка медицинская.
Что не входит
Доп. сборы во время экскурсии — 4300 руб. (взимаются при посадке) за экскурсионное обслуживание в парках и музеях, проживание в отеле, завтрак, страховку.
Дополнительно оплачивается (по желанию, можно отказаться от любой):
Парк Айвазовского — 300/150 р. (7-14 лет). Пенсионерам при предъявлении документов — 100 руб.
Ливадийский дворец — 400/250 (6-16 лет).
Ханский дворец — 300/130 руб. (7-17 лет). Пенсионерам при предъявлении документов — 200 руб.
База подводных лодок — 300/150 (7-17 лет)
Севастопольская панорама — 300/150 руб. (7-16 лет)
Морская прогулка с экскурсией — 300 руб. или переправа на пароме на северную сторону — 12 руб.
Воронцовский дворец - 300/150 руб. — (7-17 лет)
Дегустация вин — 300 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.