Что вас ожидает:• Переезд в Тамань, по дороге экскурсия ⛳ о Таманском полуострове;
Проезд по Крымскому мосту;
Остановка в п. Аджимушкай. Посещение подземного музея «Аджимушкайские каменоломни» (1, 5 часа);
Посещение памятника времен античного Боспорского царства — «Царский курган» (1 час);
Переезд на гору Митридат;
Знакомство с городищем Пантикапея, столицей ⭐️ Боспорского царства. Осмотр памятников времен ВОВ. Панорама Керченского пролива и Крымского моста;
Переезд к площади Ленина;
Пешеходная прогулка 👣 по центру Керчи. Знакомство с центром города (Храм Иоанна Предтечи Х века, Митридатова лестница, гимназия, театр, Вечный огонь);
Свободное время в центре города;
Возвращение в АнапуОрганизационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Доп. сборы во время экскурсии — 700+1500 руб. (взимаются при посадке) за автобусно-экскурсионное обслуживание на электрокарах.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 15, Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.