Александр Т. – Гид из Анапы

Керчь — один из старейших городов мира.



Множество раз Керчь разрушалась и снова отстраивалась, в городе сохранились удивительные сооружения самых разных эпох.



Наш экскурсионный тур включает в себя не только знакомство с исторической частью города Керчь, проезд по Крымскому мосту, но и посещение подземного музея «Аджимушкайские каменоломни» — настоящего памятника силы и мужества русского народа.