В Керчь из Анапы

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Керчь — один из старейших городов мира.

Множество раз Керчь разрушалась и снова отстраивалась, в городе сохранились удивительные сооружения самых разных эпох.

Наш экскурсионный тур включает в себя не только знакомство с исторической частью города Керчь, проезд по Крымскому мосту, но и посещение подземного музея «Аджимушкайские каменоломни» — настоящего памятника силы и мужества русского народа.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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В Керчь из Анапы
В Керчь из Анапы

Что вы увидите

  • Крымский мост
  • п. Аджимушкай
  • Аджимушкайские каменоломни
  • Царский курган
  • Городище Пантикапея
  • Керчь
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Митридатова лестница
  • Гимназия
  • Театр
  • Вечный огонь
Что вас ожидает:• Переезд в Тамань, по дороге экскурсия ⛳ о Таманском полуострове;
  • Проезд по Крымскому мосту;
  • Остановка в п. Аджимушкай. Посещение подземного музея «Аджимушкайские каменоломни» (1, 5 часа);
  • Посещение памятника времен античного Боспорского царства — «Царский курган» (1 час);
  • Переезд на гору Митридат;
  • Знакомство с городищем Пантикапея, столицей ⭐️ Боспорского царства. Осмотр памятников времен ВОВ. Панорама Керченского пролива и Крымского моста;
  • Переезд к площади Ленина;
  • Пешеходная прогулка 👣 по центру Керчи. Знакомство с центром города (Храм Иоанна Предтечи Х века, Митридатова лестница, гимназия, театр, Вечный огонь);
  • Свободное время в центре города;
  • Возвращение в АнапуОрганизационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 700+1500 руб. (взимаются при посадке) за автобусно-экскурсионное обслуживание на электрокарах.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 15, Анапа
В Керчь из Анапы
В Керчь из Анапы
В Керчь из Анапы
В Керчь из Анапы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Т.
Александр Т.
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