Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

1-й день.

с 06:00 посадка в Анапе;

Маршрут посадки: Центр, памятник Ленина, ул. Ивана Голубца, ул. Самбурова, Автовокзал, Пионерский проспект, Витязево;

Переезд по Крымскому мосту — вы увидите Азовское и Черное моря 🌊.

9:00 Керчь, остановка на смотровой площадке горы ⛰️ Митридат (вид на город и Крымский мост)

10:30 Феодосия: пешеходная экскурсия ⛳ по центру, музей 🖼 И. Айвазовского

( 250 руб. оплата самостоятельно) или купание на пляже в Феодосии, Обед (оплата самостоятельно)

16:00 Бахчисарай: Ханский дворец (350 руб. оплата самостоятельно)

Успенский мужской пещерный мо­на­стырь + Чуфут-Кале (панорамно с экс. )

Размещение в комфортном гостевых домах, все гостевые дома проверенны и хорошего уровня.

Ужин (татарская, европейская кухня, оплата самостоятельно)

По желанию: дегу­стация вин и коньяков,

Ночлег.

2-й день.

07:00 завтрак (входит в стоимость)

09:30 Се­ва­стополь: морская прогулка 👣 по 3-м бухтам к кораблям Черномор. Флота по желанию (400взр. /300детск. оплата самостоятельно)

+ прогулка 👣 по набережной( Граф­ская пристань, памятник «Затопленным кораблям ЧФ», Приморский бульвар и т. д. )