Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

1-й день.
- с 06:00 посадка в Анапе;
- Маршрут посадки: Центр, памятник Ленина, ул. Ивана Голубца, ул. Самбурова, Автовокзал, Пионерский проспект, Витязево;
- Переезд по Крымскому мосту — вы увидите Азовское и Черное моря 🌊.
- 9:00 Керчь, остановка на смотровой площадке горы ⛰️ Митридат (вид на город и Крымский мост)
- 10:30 Феодосия: пешеходная экскурсия ⛳ по центру, музей 🖼 И. Айвазовского
( 250 руб. оплата самостоятельно) или купание на пляже в Феодосии, Обед (оплата самостоятельно)
- 16:00 Бахчисарай: Ханский дворец (350 руб. оплата самостоятельно)
- Успенский мужской пещерный монастырь + Чуфут-Кале (панорамно с экс. )
- Размещение в комфортном гостевых домах, все гостевые дома проверенны и хорошего уровня.
- Ужин (татарская, европейская кухня, оплата самостоятельно)
- По желанию: дегустация вин и коньяков,
- Ночлег.
- 2-й день.
- 07:00 завтрак (входит в стоимость)
- 09:30 Севастополь: морская прогулка 👣 по 3-м бухтам к кораблям Черномор. Флота по желанию (400взр. /300детск. оплата самостоятельно)
+ прогулка 👣 по набережной( Графская пристань, памятник «Затопленным кораблям ЧФ», Приморский бульвар и т. д. )
- Балаклава: прогулка 👣 по набережной.
- Дорога по Южному берегу
- 15:00 Алупка: Воронцовский дворец, парк 🌳, Ай-Петри, Обед (оплата самостоятельно).
- Ласточкино 🎥 гнездо (вид сверху).
- 17:00 Ливадия: Дворец Николая 2-го прогулка 👣 по парку + памятники
- 18:00 Ялта: Набережная: ужин (оплата самостоятельно) Свободное время. Купание.
- -В 21:30 сбор группы на Набережная Ялты.
- Прибытие в Анапу ориентировочно 04:00ч - 05:00ч
- Время указано ориентировочно, может менять в зависимости от транспортной ситуации на дороге.
Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в гостинице
- Завтрак во второй день
- Страховка пассажира
Что не входит
- Входные платы на экскурсионные объекты
Начало
🚩 Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал,
Место завершения
🏁 Анапа, ул. Ленина 24
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Б.
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