Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

Весь Крым за 2 дня

Алексей Б.
Алексей Б. – Гид из Анапы
Весь Крым за 2 дня
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Весь Крым за 2 дня
Весь Крым за 2 дня
1-й день.
  • с 06:00 посадка в Анапе;
  • Маршрут посадки: Центр, памятник Ленина, ул. Ивана Голубца, ул. Самбурова, Автовокзал, Пионерский проспект, Витязево;
  • Переезд по Крымскому мосту — вы увидите Азовское и Черное моря 🌊.
  • 9:00 Керчь, остановка на смотровой площадке горы ⛰️ Митридат (вид на город и Крымский мост)
  • 10:30 Феодосия: пешеходная экскурсия ⛳ по центру, музей 🖼 И. Айвазовского
( 250 руб. оплата самостоятельно) или купание на пляже в Феодосии, Обед (оплата самостоятельно)
  • 16:00 Бахчисарай: Ханский дворец (350 руб. оплата самостоятельно)
  • Успенский мужской пещерный мо­на­стырь + Чуфут-Кале (панорамно с экс. )
  • Размещение в комфортном гостевых домах, все гостевые дома проверенны и хорошего уровня.
  • Ужин (татарская, европейская кухня, оплата самостоятельно)
  • По желанию: дегу­стация вин и коньяков,
  • Ночлег.
  • 2-й день.
  • 07:00 завтрак (входит в стоимость)
  • 09:30 Се­ва­стополь: морская прогулка 👣 по 3-м бухтам к кораблям Черномор. Флота по желанию (400взр. /300детск. оплата самостоятельно)
+ прогулка 👣 по набережной( Граф­ская пристань, памятник «Затопленным кораблям ЧФ», Приморский бульвар и т. д. )
  • Балаклава: прогулка 👣 по набережной.
  • Дорога по Южному берегу
  • 15:00 Алупка: Воронцовский дворец, парк 🌳, Ай-Петри, Обед (оплата самостоятельно).
  • Ласточкино 🎥 гнездо (вид сверху).
  • 17:00 Ливадия: Дворец Николая 2-го прогулка 👣 по парку + памятники
  • 18:00 Ялта: Набережная: ужин (оплата самостоятельно) Свободное время. Купание.
  • -В 21:30 сбор группы на Набережная Ялты.
  • Прибытие в Анапу ориентировочно 04:00ч - 05:00ч
  • Время указано ориентировочно, может менять в зависимости от транспортной ситуации на дороге.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в гостинице
  • Завтрак во второй день
  • Страховка пассажира
Что не входит
  • Входные платы на экскурсионные объекты
Начало
🚩 Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал,
Место завершения
🏁 Анапа, ул. Ленина 24
Весь Крым за 2 дня
Весь Крым за 2 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Б.
Алексей Б.
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