Архангельск - колыбель российского флота

Об истоках, назначении и современной жизни города в путешествии по его знаковым местам

Культурная столица Поморья, колыбель отечественного морского судостроения, хранитель традиций Русского Севера — все это о нашем городе на Двине.

Как и для чего его основали, где возводили флот и что там находится сейчас, почему так важен район Соломбала и чем живут местные? О вопросах исторических и житейских мы поговорим на экскурсии по Архангельску, который после станет вам ближе и понятнее.
Архангельск - колыбель российского флота
Архангельск - колыбель российского флота
Архангельск - колыбель российского флота
Архангельск - колыбель российского флота
Архангельск - колыбель российского флота
Архангельск - колыбель российского флота
Архангельск - колыбель российского флота
Архангельск - колыбель российского флота
Архангельск - колыбель российского флота
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Описание

Что вас ожидает

Встреча с Архангельским городом

Путешествуя по центру, вы рассмотрите его старинные здания: Гостиный двор, торговые ряды и разные подворья. У памятника Петра I поговорим о его вкладе в развитие нашего города. Я расскажу, каким видели Архангельск иностранцы несколько веков назад, что здесь преобразилось, а что осталось неизменным.

Старинная Соломбала

Особое внимание уделим этому району. Здесь вы узнаете, где Петр строил свои корабли и как развивалось адмиралтейство, преображая все вокруг. Вам наверняка будет интересным услышать об идее сделать Соломбалу местной Венецией и выяснить, что же осталось от этой задумки. Я покажу сохранившиеся здания прошлых эпох, необычные места и «деревню» в черте города. А еще мы прогуляемся по трем мостам (один из них подвесной), и сможем сделать яркие фотографии.

Организационные детали

  • Большую часть времени мы проведем в машине, будем останавливаться в наиболее интересных местах для небольших прогулок
  • Посещение мастерской с Поморским кочем — по желанию и за дополнительную плату (1500 руб.)
  • Одевайтесь по погоде, берите фотоаппарат, не забудьте хороший настрой — и в путь!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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