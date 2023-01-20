Путешествуя по центру, вы рассмотрите его старинные здания: Гостиный двор, торговые ряды и разные подворья. У памятника Петра I поговорим о его вкладе в развитие нашего города. Я расскажу, каким видели Архангельск иностранцы несколько веков назад, что здесь преобразилось, а что осталось неизменным.
Особое внимание уделим этому району. Здесь вы узнаете, где Петр строил свои корабли и как развивалось адмиралтейство, преображая все вокруг. Вам наверняка будет интересным услышать об идее сделать Соломбалу местной Венецией и выяснить, что же осталось от этой задумки. Я покажу сохранившиеся здания прошлых эпох, необычные места и «деревню» в черте города. А еще мы прогуляемся по трем мостам (один из них подвесной), и сможем сделать яркие фотографии.