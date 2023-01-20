Культурная столица Поморья, колыбель отечественного морского судостроения, хранитель традиций Русского Севера — все это о нашем городе на Двине. Как и для чего его основали, где возводили флот и что там находится сейчас, почему так важен район Соломбала и чем живут местные? О вопросах исторических и житейских мы поговорим на экскурсии по Архангельску, который после станет вам ближе и понятнее.

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Описание

Что вас ожидает

Встреча с Архангельским городом

Путешествуя по центру, вы рассмотрите его старинные здания: Гостиный двор, торговые ряды и разные подворья. У памятника Петра I поговорим о его вкладе в развитие нашего города. Я расскажу, каким видели Архангельск иностранцы несколько веков назад, что здесь преобразилось, а что осталось неизменным.

Старинная Соломбала

Особое внимание уделим этому району. Здесь вы узнаете, где Петр строил свои корабли и как развивалось адмиралтейство, преображая все вокруг. Вам наверняка будет интересным услышать об идее сделать Соломбалу местной Венецией и выяснить, что же осталось от этой задумки. Я покажу сохранившиеся здания прошлых эпох, необычные места и «деревню» в черте города. А еще мы прогуляемся по трем мостам (один из них подвесной), и сможем сделать яркие фотографии.

Организационные детали