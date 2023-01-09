Архангельск в трех удивительных музейных проектах

Увидеть, как строят судно, посетить ратный музей-диораму и закрытую экспозицию автомототехники

Эту авторскую программу я разработал по просьбе дорогих гостей столицы Поморья, которые приезжают к нам не впервые и хотят что-нибудь новенькое. Во вводной части собраны самые интересные и запоминающиеся истории из моего «Архангельска 80-х». А основная часть посвящена трем необычным объектам. Вы побываете на верфи и понаблюдаете за строительством поморского коча. Рассмотрите артефакты экспедиций и поразитесь работе саперно-мемориальной команды.

А в частном музее увидите больше сотни образцов автомототехники, выпускавшейся за всю историю Советского Союза.
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Архангельск в трех удивительных музейных проектах
Ближайшие даты:
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поморский коч

Поморье — место возникновения морского флота России. Сюда в XII веке пришли русские первопроходцы, здесь они начали строить морские суда. Со временем суда приобрели самобытные формы, такие же простые и совершенные, как деревянная архитектура Русского Севера. Сегодня в Архангельске на Мосеевом острове строится деревянный коч. Строится с опорой на традиции и прицелом на будущее. Коч — это собирательный образ, символ твёрдости и стойкости первопроходца-северянина, символ минувшей эпохи, в которой с помощью деревянных судов были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.

Вы побываете на верфи, познакомитесь с мастерами, узнаете о тонкостях их работы и понаблюдаете за сложным процессом строительства уникального поморского судна.

Ратный музей-диорама

Музей создан на базе 30-летних полевых экспедиций по теме Великой Отечественной войны и Интервенции на Севере России (1918–1919). Здесь собраны артефакты в рамках экспедиций саперно-мемориальной команды «Русский фронтъ» под руководством Алексея Сухановского по местам боевых действий 1918-1919 годов на железнодорожном фронте. На базе коллекции и разработан натурный концепт музея — диорамы с тематическими залами.

Вы познакомитесь с работой поисковиков, людей увлеченных и бесконечно преданных своему делу, и их необычными находками. Кроме того, у вас будет возможность осмотреть уникальную коллекцию секретных артефактов. Каких именно — можно узнать только на месте.

Музей автомототехники

Это закрытая частная экспозиция, в которой собрано несколько сот единиц автомобильной и мототехники. В музее представлены все образцы мотоциклов, мопедов и мотоколясок, выпускавшихся за всю историю существования Советского Союза, а также несколько десятков единиц автомобилей, как отечественного, так и зарубежного производства. Отдельно выделен транспорт времен Великой Отечественной войны, в том числе поставленный по ленд-лизу. Весь ретро-транспорт отреставрирован, отремонтирован и приведен в порядок. Практически все транспортные средства на ходу. Парк постоянно обновляется, коллекция пополняется новыми уникальными образцами. Недавно появился отдельный стенд с широким модельным рядом лодочных моторов.

За каждым экспонатом своя история, её вам расскажут наши замечательные коллеги и хорошие друзья непосредственно в музее.

Организационные детали

Нам предстоит посещение трех разных объектов. Перемещение происходит на автомобиле. Длительность каждой экскурсии примерно 1 час, плюс время в пути. Все вместе займет примерно 3,5 часа. Крайнее время доступности объектов — 19:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиВодные развлечения👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🧐Авторские🖼Музеи

Похожие туры в Архангельске

Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Арктическая ламинария, фукус и анфельция - что это такое и с чем их едят?
9 янв
10 янв
11 янв
12 янв
3 000 за всё до 3 чел.
Архангельск - России первый порт
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Северная
Северная
5
1 отзыв
Архангельск - России первый порт
Вы первый раз в Архангельске
пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Завтра
1 300 за 1 человека
Сказочный Новый год в Архангельске
3 дня
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Сказочный Новый год в Архангельске
Архангельск - красивый северный город, рожденный морем
Архангельск
31 дек
от 24 500 за 1 человека
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
2 отзыва
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Узнать о центре атомного судостроения, посетить Краеведческий музей и отдохнуть на пляже Ягры
9 янв
10 янв
11 янв
12 янв
12 300 за всё до 3 чел.
Зимний вояж по Архангельской области
6 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимний вояж по Архангельской области
Приглашаем вас в уникальное зимнее путешествие по Русскому Северу
Россия, Архангельская область, Няндома
3 янв
от 55 500 за 1 человека
Знакомьтесь, Архангельск
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Знакомьтесь, Архангельск
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место
Отель Пур-Наволок
3 500 за всё до 5 чел.
Охота за северным сиянием в Архангельске
3 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Охота за северным сиянием в Архангельске
Северное сияние - одно из самых таинственных явлений природы
г. Архангельск
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
от 27 900 за 1 человека
Архангельск: здесь начинается Арктика
3 дня
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Архангельск: здесь начинается Арктика
Именно в Архангельске берет свое начало Арктика
г. Архангельск
18 фев
25 фев
6 мар
25 мар
от 13 350 за 1 человека
Архангельск - ворота Арктики
3 дня
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики
Город Архангельск, рожденный морем, уже более 4 веков стоит
г. Архангельск
20 янв
24 фев
17 мар
21 апр
от 12 500 за 1 человека
За северным сиянием в Архангельск
3 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
За северным сиянием в Архангельск
Северное сияние - одно из самых захватывающих явлений на Земле
г. Архангельск
14 янв
21 янв
28 янв
4 фев
от 31 500 за 1 человека
Древние храмы Архангельска
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
Нет отзывов
Древние храмы Архангельска
Увидеть самую древнюю деревянную шатровую церковь и самый северный разводной мост в мире
14 янв
15 янв
28 янв
5 фев
4 500 за всё до 3 чел.
Архангельск на авто
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
1 отзыв
Архангельск на авто
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Сегодня
8 янв
9 янв
10 янв
от 3 900 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Архангельске
ХОРОШО
🧭
ТАМ