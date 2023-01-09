Эту авторскую программу я разработал по просьбе дорогих гостей столицы Поморья, которые приезжают к нам не впервые и хотят что-нибудь новенькое. Во вводной части собраны самые интересные и запоминающиеся истории из моего «Архангельска 80-х». А основная часть посвящена трем необычным объектам. Вы побываете на верфи и понаблюдаете за строительством поморского коча. Рассмотрите артефакты экспедиций и поразитесь работе саперно-мемориальной команды. А в частном музее увидите больше сотни образцов автомототехники, выпускавшейся за всю историю Советского Союза.

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Описание

Что вас ожидает

Поморский коч

Поморье — место возникновения морского флота России. Сюда в XII веке пришли русские первопроходцы, здесь они начали строить морские суда. Со временем суда приобрели самобытные формы, такие же простые и совершенные, как деревянная архитектура Русского Севера. Сегодня в Архангельске на Мосеевом острове строится деревянный коч. Строится с опорой на традиции и прицелом на будущее. Коч — это собирательный образ, символ твёрдости и стойкости первопроходца-северянина, символ минувшей эпохи, в которой с помощью деревянных судов были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.

Вы побываете на верфи, познакомитесь с мастерами, узнаете о тонкостях их работы и понаблюдаете за сложным процессом строительства уникального поморского судна.

Ратный музей-диорама

Музей создан на базе 30-летних полевых экспедиций по теме Великой Отечественной войны и Интервенции на Севере России (1918–1919). Здесь собраны артефакты в рамках экспедиций саперно-мемориальной команды «Русский фронтъ» под руководством Алексея Сухановского по местам боевых действий 1918-1919 годов на железнодорожном фронте. На базе коллекции и разработан натурный концепт музея — диорамы с тематическими залами.

Вы познакомитесь с работой поисковиков, людей увлеченных и бесконечно преданных своему делу, и их необычными находками. Кроме того, у вас будет возможность осмотреть уникальную коллекцию секретных артефактов. Каких именно — можно узнать только на месте.

Музей автомототехники

Это закрытая частная экспозиция, в которой собрано несколько сот единиц автомобильной и мототехники. В музее представлены все образцы мотоциклов, мопедов и мотоколясок, выпускавшихся за всю историю существования Советского Союза, а также несколько десятков единиц автомобилей, как отечественного, так и зарубежного производства. Отдельно выделен транспорт времен Великой Отечественной войны, в том числе поставленный по ленд-лизу. Весь ретро-транспорт отреставрирован, отремонтирован и приведен в порядок. Практически все транспортные средства на ходу. Парк постоянно обновляется, коллекция пополняется новыми уникальными образцами. Недавно появился отдельный стенд с широким модельным рядом лодочных моторов.

За каждым экспонатом своя история, её вам расскажут наши замечательные коллеги и хорошие друзья непосредственно в музее.

Организационные детали

Нам предстоит посещение трех разных объектов. Перемещение происходит на автомобиле. Длительность каждой экскурсии примерно 1 час, плюс время в пути. Все вместе займет примерно 3,5 часа. Крайнее время доступности объектов — 19:00.