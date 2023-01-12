08:00 Старт (место старта будет известно ближе к мероприятию).
Маршрут первого дня проходит по равнинной местности центральной Якутии.
После выезда из Якутска дорога пересекает реку Лена. Это зимник по льду протяженностью 15 километров.
Начало федеральной дороги «Колыма», соединяющей Якутск и Магадан.
С Нижнего Бестяха на противоположном берегу от Якутска проложена асфальтовая дорога протяженностью 200 км. Далее насыпная грунтовая дорога.
Обед в придорожном кафе поселка Тенгюлю (не входит в стоимость).
В 297-м километре федеральной дороги сворот в Баягу. Отсюда до посёлка Баяга 54 км.
В посёлке Байага посещение мероприятия народного мастер-кузнеца Мандар Уус.
Якутский обряд «Арчы».
Ужин (национальная кухня).
Приезд в п. Хандыга к 21 ч.
В пути путешественников ожидает еще одна ледовая переправа – это зимник по реке Алдан.
Утром посещение музея, где главные экспозиции посвящены истории ГУЛАГ.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята.
В пути остановки в живописных местах для фотосъемок.
Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.
В Томторе размещение в гостевом доме (есть баня).
После завтрака выезд в Оймякон (40 км).
Встреча с Повелителем Холода – Чысханом и получение с его рук сертификата посещения «Полюса Холода – Оймякон».
Встреча с краеведом Васильевой Тамарой Егоровной.
Возвращение в Томтор.
Обед.
После обеда переезд до поселка Усть-Нера.
Горные перевалы на этом участке: Брюнгядинский, Ольчанский.
Усть-Нера – это «золотая» столица северо-восточной части Якутии.
От поселка и почти до Магадана вдоль дороги расположились многочисленные золотые прииски.
Прибыв в Усть-Неру, остановка на ночь в гостинице поселка.
90 километров по автодороге «Колыма». Далее и 18-го дня автотура маршрут проходит по автозимникам.
Участок до Сасыра полна красивыми видами.
По пути есть несколько мест, где дорога переваливает через горные хребты.
Эти места местные называют Чистаем, т. е. местность лишенная растительности – эта горная тундра.
Сравнительно, недалеко от нашего маршрута находится самая высокая гора Якутии – гора Победы (3003 м).
Он расположен в Буордахском массиве горной системы хребта Черского.
Поселок Сасыр – это поселок оленеводов. Поселок расположен в верховьях реки Мома и является начальной точкой многих туристических маршрутов.
Дорога следует вдоль реки Мома.
Долина Момы широкая. С правой стороны долина граничит с Момским хребтом, а слева расположен хребет Черского.
Достопримечательностью реки Мома является Момская Наледь (Улахан Тарын), которая по площади является самым крупным в мире.
В бассейне реки расположен потухший вулкан Балаган Тас.
Продолжение дороги по льду Индигирки.
В этом участке Индигирка прорезает Момский хребет.
Древний город Зашиверск.
Интересное место на этом маршруте – один из первых городов Северо-Востока Сибири Зашиверск.
Зашиверск был основан в 1639 году как ясачное зимовье и сторожевой русский острог.
Почти забытый Зашиверск в прошлом был знатным городком на востоке Якутии.
Он стоял на излучине Индигирки за порогами, «шиверами», отчего и получил такое название.
Отдых, знакомство с Белой Горой.
После обеда продолжение пути.
Маршрут в участке между Белой Горой и Депутатским, в основном, проходит по речке Уяндина и лесотундре Абыйской низменности.
Самый сложный участок пути.
Ночь в палатках.
Белая Гора – центр Абыйского района.
Основной промысел абыйчан – это рыбная ловля и добыча бивня мамонта.
В поселке действует музей палеонтологических находок.
Дорога проходит по льду речки Уяндина.
Депутатский – поселок городского типа, административный центр Усть-Янского района.
Недалеко от поселка находится крупнейшее в России месторождение олова.
Рядом с поселком расположен обогатительный комбинат «Депутатское».
Насыпная круглогодичная дорога переваливает через Иргичинский хребет и Куйгунский кряж Усть-Куйга – самая северная часть маршрута.
Отсюда до моря всего 160 км.
В советское время Усть-Куйга являлась центром золотодобычи Севера Якутии.
Автозимник Яна.
Дорога проходит по льду реки Яна.
Ночь в гостевом доме.
Эльгес расположен под Верхоянскими Кисиляхами и он является одним из мест начала восхождения к Кисиляхам.
Восхождение на Кисиляхи осуществляется с помощью снегоходов.
Священные Якутские горы Кисилях – уникальный памятник природы Горы Кисилях связаны с древней религией народа Саха – Аар Айыы.
Считается, что здесь живут Верхние Божества – Айыы.
Это Место Силы, где ощущается связь со всей Вселенной.
Человек, потерявший гармонию с природой, может вновь обрести ее здесь.
Посещение фестивального мероприятия «Верхоянск – Полюс Холода».
Продолжение фестивальных мероприятий «Верхоянск – Полюс Холода».
Маршрут проходит через Янское плоскогорье, переваливает через Нельгесинский хребет и далее следует по р. Делимне.
Проезд участка рассчитан на два дня.
В середине маршрута ночь в отапливаемых палатках.
Продолжение пути в Тополиный.
Поселок Тополиный является поселком потомственных оленеводов.
В советское время здесь действовал один из мощных оленеводческих совхозов.
Здесь все, быт, культура, связано с оленеводством.
Лагерь, где в 50-х годах XX столетия находились узники системы ГУЛАГ, находится рядом с автодорогой и он является одним из немногих сталинских лагерей, которые сохранили строения.
Маршрут проходит по равнинной и горной местности.
В этом участке дорога переваливает через Верхоянский хребет.
Опасный и сложный участок дороги – перевал Ольчанский.
Через 187 км маршрут входит в автодорогу «Колыма».
Этот участок маршрута нам уже знаком.
При благоприятных условиях, этот участок пути можно проехать в 18-й день Автопробега.
Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах (11 ночей), на турбазах (5 ночей, возможно 1 ночь сменится на ночь в палатке), в палатках с отоплением (спальник и коврик предоставляются, 2 ночи) по маршруту следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора средства передвижения, руб:
Для пассажиров Газ Соболь – 275 000 рублей (в наличии 12 мест);
Для пассажиров джипов – 320 000 рублей (в наличии 4 места).
Палатки и печки мы возим с собой. Также берем все необходимое для ночевок: мягкие полы, коврики, спальники.
Одежда и обувь:
Туристическое снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы будем передвигаться на автотранспорте, специально подобранном для такого маршрута — Газ Соболь 221717 или джипах Toyota Land Cruiser 105.
Наше передвижение будет проводиться под контролем Службы Спасения и АО «Дороги Арктики», которое содержит автозимники.
За нами также можно будет следить по ссылке с компьютера или смартфона благодаря трекеру Иридиум Рокстар.