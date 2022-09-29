Вас ждет небольшое умилительное путешествие на ферму. Вы пообщаетесь с ее жителями: от белоснежных гусей и наседок — до серьезного козла Бори и делового поросенка Лео. Сможете их покормить и даже погладить, узнаете об уходе за животными. За ароматным чаем продегустируете фермерские продукты, а в свободное время отдохнете у пруда и покачаетесь на качелях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚗 Дорога от Архангельска до фермы занимает около получаса: по пути гид развлечет вас разговорами, а уже на месте начнется экскурсия с работником фермы.

🐐 Вы увидите всех ее обитателей: кроликов, гусей, кур и фазанов, козла Борю и маленьких козлят, поросенка и других домашних животных — каждого можно погладить. И захватите с собой угощение!

🧀 Сотрудник фермы расскажет о том, как здесь все устроено, что и как производят на ферме, какие есть тонкости в уходе за животными.

☕ А после экскурсии вам предложат чай и дегустацию молока и вкусных сыров собственного производства. Также у вас будет свободное время, чтобы сделать милые снимки с обитателями фермы и отдохнуть на свежем воздухе, любуясь видами на пруд.

Организационные детали

Трансфер на легковом автомобиле и билеты на ферму включены в стоимость

Вы можете приобрести на проходной или привезти с собой морковь, капусту и яблоки для кормления животных.

Если вы хотите приобрести фермерскую продукцию (молоко, сыр, творог, домашнюю сгущенку), возьмите наличные; также лучше заранее уточнить, какая именно продукция будет в продаже в день вашей поездки

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