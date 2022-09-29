Экскурсия на ферму под Архангельском

Узнать о жизни на ферме, познакомиться с ее обитателями и почаевничать с местной продукцией

Вас ждет небольшое умилительное путешествие на ферму.

Вы пообщаетесь с ее жителями: от белоснежных гусей и наседок — до серьезного козла Бори и делового поросенка Лео. Сможете их покормить и даже погладить, узнаете об уходе за животными.

За ароматным чаем продегустируете фермерские продукты, а в свободное время отдохнете у пруда и покачаетесь на качелях.
Экскурсия на ферму под Архангельском
Экскурсия на ферму под Архангельском
Экскурсия на ферму под Архангельском
Экскурсия на ферму под Архангельском
Экскурсия на ферму под Архангельском
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚗 Дорога от Архангельска до фермы занимает около получаса: по пути гид развлечет вас разговорами, а уже на месте начнется экскурсия с работником фермы.

🐐 Вы увидите всех ее обитателей: кроликов, гусей, кур и фазанов, козла Борю и маленьких козлят, поросенка и других домашних животных — каждого можно погладить. И захватите с собой угощение!

🧀 Сотрудник фермы расскажет о том, как здесь все устроено, что и как производят на ферме, какие есть тонкости в уходе за животными.

☕ А после экскурсии вам предложат чай и дегустацию молока и вкусных сыров собственного производства. Также у вас будет свободное время, чтобы сделать милые снимки с обитателями фермы и отдохнуть на свежем воздухе, любуясь видами на пруд.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле и билеты на ферму включены в стоимость
  • Вы можете приобрести на проходной или привезти с собой морковь, капусту и яблоки для кормления животных.
  • Если вы хотите приобрести фермерскую продукцию (молоко, сыр, творог, домашнюю сгущенку), возьмите наличные; также лучше заранее уточнить, какая именно продукция будет в продаже в день вашей поездки

Дополнительные опции

  • На ферме можно организовать пикник (оплачивается дополнительно).
  • По договоренности можно организовать мастер-класс по сыроварению; стоимость поездки с мастер-классом составит 14500 руб. для группы от 1 до 3 человек (время поездки увеличится до 5 часов)
  • По договоренности можно провести экскурсию для школьников и групп 4-7 или 8-19 человек на микроавтобусе (стоимость рассчитывается индивидуально)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные

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